Ritondo habló de las sospechas sobre su patrimonio y dijo que tiene “absolutamente todo en regla”

El diputado nacional del PRO Cristian Ritondo, alfil del expresidente Mauricio Macri, aseguró este martes que tiene “absolutamente todo en regla”, luego de que elDiarioAR revelara a través de su Unidad de Investigación (UDI) y el Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP) que su esposa, Romina Diago, forma parte de un entramado de sociedades offshore que conducen a cinco propiedades en Miami por un total de US$2,6 millones.

“La Justicia todavía no me pidió nada, cuando me requiera ahí estaré y presentaré todo lo que tenga que presentar”, afirmó Ritondo. “Yo estoy muy tranquilo, tengo todo en orden, tengo todo en regla, tanto mi patrimonio personal como el patrimonio de mi empresa”, agregó.

Es la primera vez que Ritondo habla en público del tema, al ser abordado por un periodista en el Patio de las Palmeras de la Casa Rosada, mientras se dirigía a una reunión con el jefe de Gabinete, Guillermo Francos. Pese a que fue consultado por elDiarioAR antes de que sea publicada la investigación, el 8 de diciembre pasado, y se le concedieron 10 días de prórroga por pedido de sus abogados, evitó dar explicaciones.

El diputado también dijo este martes que se sintió respaldado por el PRO, que lo mantiene como principal nexo con La Libertad Avanza, y valoró la actitud de Javier Milei, sobre quien afirmó que tuvo un “gran gesto”. En su momento, el Presidente destacó como “fundamental” el rol del bloque de diputados del PRO y afirmó sobre Ritondo: “Hoy está siendo víctima de operaciones justamente por ayudarnos y colaborar”.

“Estas cosas son una cuestión de uno”, lanzó Ritondo al ser consultado por su patrimonio, aunque insistió en que acudirá a la Justicia siempre que sea necesario. “Cualquier organismo que me lo requiera yo estoy a disposición como tengo todas mis declaraciones juradas presentadas desde hace muchos años”, expresó.

La investigación

El 8 de diciembre de 2025 elDiarioAR reveló que un entramado de sociedades offshore, departamentos en Florida, Estados Unidos, y complejas estructuras financieras conducen directamente a la abogada Romina Aldana Diago, esposa del diputado Cristian Ritondo y ex asesora de funcionarios públicos de la Ciudad de Buenos Aires. Esta investigación derivó luego en la apertura de una causa en la Justicia.

Asimismo, que el jefe del bloque del PRO en la Cámara baja, referente central de Mauricio Macri en la provincia de Buenos Aires y aliado del presidente Javier Milei, también figura en uno de los documentos que surgen de la filtración Pandora Papers, a los que la Unidad de Investigación (UDI) de este medio accedió junto al Centro Latinoamericano de Investigación Periodística (CLIP).

Las sociedades vinculadas a Diago conducen a cinco propiedades en Miami que suman un total de US$2,6 millones. Acceder a los documentos confidenciales y públicos de estas compañías extranjeras fue posible gracias al Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, en inglés) y a la colaboración del equipo ID de la Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP), que asiste a periodistas en la búsqueda de documentación.

La esposa de Ritondo, de 48 años, es una abogada que se ha desempeñado en el Estado porteño en diversas funciones. Trabajó como asesora en el Consejo de la Magistratura de la Ciudad de Buenos Aires (noviembre de 2015). Además, aparece como empleada del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (junio de 2017) y en la Auditoría General de la Ciudad (septiembre de 2014), donde se desempeñó como asesora del auditor del PRO Alejandro Fernández, según fuentes del organismo. Fue nombrada “investigadora senior” del Instituto Superior de Seguridad Pública del gobierno porteño.

Ritondo es el diputado más rico de Argentina, de acuerdo con un ranking realizado por Chequeado. El jefe del bloque del PRO en la Cámara baja declaró en 2023 un patrimonio de $1.541 millones, que representó un incremento del 1.709% respecto de lo que había declarado el año anterior. En sus últimas declaraciones juradas disponibles, que abarcan su patrimonio desde 2018 hasta 2023, no existe mención a ninguna participación en las sociedades offshore a nombre de su esposa ni a las propiedades en Florida. La mayor parte del patrimonio de Ritondo corresponde a su participación en empresas como Emprendimientos Rivadavia SA, fundada por el diputado y su padre en 2000 y de la que Ritondo es presidente. También tiene participación societaria en otras compañías como Waterford SA, Agrolinks SA y Bull Business SA.

