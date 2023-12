Rodríguez Larreta cuestionó el DNU: “La división de poderes es la pieza central de nuestra República”

El ex precandidato presidencial de Juntos por el Cambio, Horacio Rodríguez Larreta, cuestionó el decreto de necesidad y urgencia (DNU) de Javier Milei para la reforma del Estado y la desregulación económica y aseguró que sus artículos deberían haber sido tratados por el Congreso. “La Argentina necesita reformas, pero no por decreto. El instrumento para que esto suceda es una ley del Congreso”, sostuvo y agregó: “La división de poderes es la pieza central de nuestra República”.

En su cuenta oficial de X (ex Twitter), el también exjefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires retomó su mensaje de campaña y ratificó que, para aprobar las reformas que requiere el país, es fundamental negociar y construir consensos en la arena legislativa.

“La Argentina necesita reformas profundas, lo dije muchas veces durante la campaña y sigo pensando lo mismo. Pero solamente van a tener éxito si no se pueden sostener en el tiempo, y si tienen solidez jurídica y constitucional que garantice su concreción. Para esto, las transformaciones deben ser el resultado de un amplio consenso basado en el diálogo”, escribió. A mediados de año, el dirigente había intentado ampliar el frente de Juntos por el Cambio incorporando a líderes del peronismo no kirchnerista como el cordobés Juan Schiaretti.

Del total de 366 artículos que tiene el decreto de Milei, Larreta apoyó algunos en materia educativa y económica: la declaración de la educación como servicio esencial, la política de cielos abiertos, la derogación de la ley de góndolas, la modernización del régimen laboral, la reforma del Código Aduanero y de los Registros Automotores.

Sin embargo, llamó a respetar la Constitución “por encima de todo” y los mecanismos institucionales que garanticen la continuidad de las políticas en el tiempo. “Tenemos que evitar que en cuatro años otro presidente, con un DNU similar, pueda dar todo marcha atrás”, afirmó.

Ahora, el Congreso deberá decidir si aprueba o rechaza el DNU publicado en el Boletín Oficial, sin posibilidad de modificar su texto. En este marco, las declaraciones del exjefe de gobierno podrían ser un indicio de la manera en que procederán los legisladores nacionales que responden a él en medio de la interna que todavía afecta al PRO tras el ciclo electoral nacional.

En la misma línea de Larreta, el legislador porteño que lo acompañó en sus últimos años de gestión, Emmanuel Ferrario, destacó la necesidad de que estas reformas sean abordadas por los diputados y senadores nacionales. “Si queremos cambios que perduren, que no estén atados a la popularidad de un gobierno, hay que explicar las medidas y debatirlas en el Congreso. Obviamente es complejo, sino presidente sería cualquiera”, publicó en sus redes sociales.

Con el DNU Milei está proponiendo reformas profundas. Aunque no con todas, puedo coincidir con varias, como que la educación sea servicio esencial.

El ex vicejefe de gobierno apuntó contra el presidente y afirmó que deben evitarse “atajos” y “llevarse todo puesto” bajo el pretexto de una situación de emergencia. “Quiero que le vaya bien a Milei, porque eso significa que a todos nos va a ir mejor. Pero los argentinos ya conocemos de atajos y avivadas, y no nos fue bien así. Como diría el propio presidente: no esperemos resultados distintos haciendo lo mismo”, concluyó.

