Rodríguez Larreta homenajeó a los 30.000 desaparecidos y recordó el secuestro de su padre

El exjefe de Gobierno porteño y fundador del PRO Horacio Rodríguez Larreta se sumó a los dirigentes políticos que conmemoraron el Día de la Memoria, con un mensaje en sus redes sociales en el que sostuvo que hay “30.000 razones para redoblar nuestra apuesta por la memoria, la verdad y la justicia”.

Mientras la vicepresidenta Victoria VIllarruel publicó un video poniendo en duda la cantidad de desaparecidos, Rodríguez Larreta articuló su mensaje en las redes sociales en torno de los 30.000 desaparecidos que sostienen los movimientos de derechos humanos. Así, para Larreta, hay “30.000 razones para profundizar nuestro trabajo por una democracia más fuerte, ciudadana y representativa 30.000 razones para gritar hoy con más fuerza: ¡Nunca Más!”.

El fundador del PRO acompañó su mensaje con un video en el que recuerdó el secuestro de su padre durante la última dictadura. Horacio Rodríguez Larreta (padre) fue un dirigente político desarrollista que durante la dictadura fue secuestrado; sin embargo, dado su alto perfil -era presidente de Racing Club-, Rodríguez Larreta (p) fue posteriormente liberado. En ese momento, Horacio Rodríguez Larreta (h) tenía 12 años.

“Yo tenía 12 años. Me acuerdo que vivíamos con mi viejo y con mis hermanos, y nos turnábamos para dormir con él; ese día me tocaba a mí. La chica que trabajaba con nosotros tocó la puerta y dijo 'señor lo buscan abajo'. Era raro, eran las tres de la mañana. Papá se levantó, dijo 'voy a ver quién es', y no volvió”, comienza el relato de Rodríguez Larreta.

“Después nos enteramos por un sereno o alguien que lo vio que se lo llevaron en un Falcon verde, en uno de los simbólicos Falcon verde. Después desapareció y no tuvimos más noticias. Al día siguiente, vino un montón de gente a casa y yo sentía que era como si nos dieran el pésame”.

Si bien el funcionario aclara que nunca se supo dónde estuvo detenido su padre, sí sospechan que fue trasladado al Pozo de Banfield: “Para mí fue una vivencia que me dejó muy marcado. Tuvimos la 'suerte' de que la visibilidad de mi viejo le salvara la vida, pero hay muchos otros que no tuvieron esa suerte, y hoy se lamenta”.

