Rodríguez Larreta se refirió a la inflación y los precios: "Tenemos que ir sobre los monopolios"

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, indicó este miércoles que “la inflación es un problema complejo" y pidió "ir sobre los monopolios para que haya verdadera competencia".

Feletti les apunta a Coto y Changomas por “querer mantener sus márgenes de 30% sobre el producto final"

Saber más

"La inflación es un problema complejo. Hay un tema de emisión monetaria sin dudas, pero también hay un tema de competencia. Hay monopolios en muchos sectores, tenemos que ir sobre ellos para que haya una verdadera competencia, porque no ayudan a bajar la inflación", sostuvo el funcionario en diálogo con FM Urbana Play.

Y agregó: “No hay un plan económico, no hay estabilidad, no se invierte y no aumenta la oferta. Al no haber inversión en la Argentina, que cambia las reglas de juego de un día al otro, lo primero que tenés que tener es un plan, un plan estable”.

Recibí nuestros newsletters

Seleccioná todos los que te interesan. Atención flotante por Alexandra Kohan

Cuchá Cuchá por Julieta Roffo

El mundo es azul como una naranja por Alfredo Grieco y Bavio

Gracias por venir por Victoria De Masi

Infusión por Javier Borelli

Justicias por Catalina De Elia

Las columnas de Abel Gilbert

Las columnas de Alejandro Galliano

Las columnas de Carolina Castro

Las columnas de Fabián Casas

Las columnas de Florencia Angilletta

Las columnas de Franco Torchia

Las columnas de Juan José Becerra

Las columnas de Luciano Lutereau

Las columnas de Romina Paula

Las columnas de Tomás Abraham

Mil lianas por Agustina Larrea

La ecuación del disfrute por Maleva

Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás suscripto En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Por otro lado, respondió a los dichos de la primera candidata a diputada nacional por el Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires, Victoria Tolosa Paz, quien acusó a la oposición de organizar un "golpe blando" por intentar boicotear la política de congelamiento de precios del gobierno nacional.

"La experiencia en la Argentina muestra que los controles de precios compulsivos no funcionó nunca", dijo al renovar sus críticas y plantear discutir "cómo bajar la inflación".

Para finalizar, el dirigente de Juntos por el Cambio excluyó la posibilidad de un consenso con el Frente de Todos en un consenso nacional: "El consenso tiene que ser mayoritario, pero no tiene porque ser con todos", dijo.

"No imagino consensuar una visión de la Argentina con un espacio político que cree que hay que prohibir la exportación de carne. Hay niveles de diferencias, hay algunas visiones comunes que tienen que estar", concluyó.

AHORA – HORACIO RODRÍGUEZ LARRETA (@horaciorlarreta) en #DeAcáEnMás: "La inflación es un problema complejo. Hay un tema de emisión monetaria, de competencia, de monopolios, de no tener un plan económico, no hay estabilidad, no se invierte" — De Acá en Más (@DeAcaEnMasOk) 27 de octubre de 2021

También ratificó que Mauricio Macri se presentará este jueves en el llamado a declaración indagatoria en la causa que investiga el espionaje ilegal a familiares de las víctimas del hundimiento del ARA San Juan.

"Va al llamado a indagatoria. Hay que ser institucionalistas, hay que tener respeto al Poder Judicial. Está llamado a comparecer y va a ir. Mauricio Macri va mañana a la justicia y punto, eso esta fuera de otra discusión", dijo.

Macri no se presentó en dos oportunidades a los llamados a indagatoria del juez federal de Dolores Martín Bava: en la primera oportunidad, el exmandatario se encontraba fuera del país y en su segundo llamado, ya en el país, tampoco se presentó y envío un escrito.

En tanto, el jefe de Gobierno porteño se refirió a la movilización de apoyo a Macri en Dolores, anunciada para mañana a través de las redes sociales y cuestionada por los familiares de las víctimas, que pidieron que no se realicen manifestaciones políticas durante la indagatoria.

"Si hay gente que se quiera manifestar lo puede hacer. Pasó en otros casos. como a Cristina Kirchner, tienen el derecho de hacerlo", consideró Rodríguez Larreta, a pesar del planteo realizado por los familiares de los tripulantes del submarino.

Los pedidos públicos fueron formulados luego de que trascendiera, a través de medios masivos de comunicación que distintos referentes de Juntos por el Cambio (JxC) convocan a movilizarse para “bancar” al exmandatario, según el término empleado en los flyers que circulan también en redes sociales.

AB