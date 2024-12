Salta: un joven muerto y más de 50 heridos tras la represión de Gendarmería a pasadores de coca

Más de 50 personas resultaron heridas, entre integrantes de las fuerzas de seguridad y un grupo de cocaleros, quienes se enfrentaron en la zona norte de la provincia de Salta, en el límite con Bolivia, y que derivó en la muerte del joven Fernando Martín Gómez, en la madrugada del jueves.

El episodio se produjo en el puesto 28, en la zona de Orán, donde efectivos de Gendarmería de esa localidad y Aguas Blancas, en el marco del Plan Güemes que la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunció el pasado 9 de diciembre para controlar la frontera, combatir el narcotráfico, el contrabando, la trata de personas y el sicariato en esa región, protagonizaron una batalla campal con los 'bagayeros', quienes habitualmente cruzan por allí con distintos productos para comercializarlos en Salta.

Como consecuencia de la represión de Gendarmería y las pedradas de los manifestantes, Fernando Martín Gómez, de 27 años, falleció tras ser alcanzado por un disparo de los efectivos, mientras que 53 personas terminaron con heridas de diversa consideración. La ministra Bullrich celebró el operativo.

Gómez, padre de tres hijos y habitante de una precaria vivienda en el barrio Libertad, “no era una narcotraficante, vendía hojas de coca para mantener a la familia”, aseguraron sus allegados durante el sepelio, que se llevó a cabo este jueves.

“Fernando solo buscaba ganarse la vida, no merecía este final”, dijo una prima del joven, ante la prensa local. En tanto, Gabriela, concuñada de la víctima, pidió “justicia, porque ellos dicen que mataron a un narco y quiero que se acerque a ver la supuesta ministra”. En declaraciones al diario El Tribiuno, la joven aclaró: “No todo el mundo trabaja con esa maldita droga”.

Por otra parte, y desde el entorno de los 'bagayeros', dejaron entrever que los incidentes habrían sido motorizados por un grupo de narcotraficantes para pasar sustancias prohibidas por la frontera, en medio del caos generalizado.

Qué dijo Bullrich

En redes sociales, Patricia Bullrich no hizo mención a la muerte de Gómez y ponderó el operativo llevado a cabo por los gendarmes.

“Bagayeros sí, narcos no”, tituló la funcionaria de Javier Milei su posteo en X. “En nuestras fronteras, estamos marcando una línea muy clara: a los trabajadores que viven de pasar mercadería, les damos un camino ordenado para que puedan seguir trabajando. Pero a los narcos, ni un centímetro. O se separan de ellos o no van a poder seguir adelante”, expresó.

De acuerdo al relato de Bullrich, “hoy, mientras los trabajadores de frontera pasan de manera organizada, hubo quienes intentaron meter 51 kilos de cocaína escondidos como si nada. A esos responsables los vamos a procesar, uno por uno, porque no vamos a permitir que quieran vender gato por liebre. Hay reglas claras: productos permitidos sí, droga no. Este Gobierno no negocia con los narcos, y menos aún con violencia como lo hicieron hoy”, concluyó.

Y en otro posteo, fue más allá, desligando a las fuerzas de seguridad de cualquier responsabilidad por la muerte de Gómez: “En Orán-Aguas Blancas, narcos violentos atacaron a Gendarmería porque no soportan que se les terminó el negocio. Quisieron cruzar cargamentos ilegales por pasos clandestinos y, al ser interceptados, respondieron. Pero quedó claro: no pasa ni un gramo más de droga por nuestras fronteras. Los gendarmes frenaron el ataque, controlaron la situación y aseguraron 22 bultos sospechosos. Es claro: el Plan Güemes les está cortando el negocio. Se les terminó”, sentenció la Ministra en la red social.

Gustavo Sáenz, gobernador de Salta: “Ni un paso atrás”

Los posteos de Bullrich recibieron el apoyo del gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, quien lejos de aclarar la muerte de Gómez, ponderó su cercanía con la funcionaría de Javier Milei: “Más unidos que nunca en la lucha contra el crimen organizado. Gobierno Nacional y Provincial trabajando de manera conjunta para combatir el narcotráfico, la delincuencia y la inseguridad. Ni un paso atrás. Cuidamos nuestra frontera. Avanza el plan Güemes”, escribió el mandatario provincial en X.

Myriam Bregman: “El gobierno de Milei ya tiene un muerto producto de la represión”

Por su parte, Myriam Bregman, militante y referente del PTS/Frente de Izquierda y exdiputada hasta junio pasado, escribió: “20 de diciembre y el gobierno de Milei ya tiene un muerto producto de la represión a la protesta social. Fernando Gómez fue asesinado por la Gendarmería comandada por Patricia Bullrich en Orán, Salta”.

En el mismo sentido, Nicolás del Caño pidió “justicia por Fernando Gómez”. De acuerdo al diputado por el Frente de Izquierda-Unidad, “en un humilde pueblo de Orán (Aguas Blancas), miles de pobladores se levantaron contra la represión de la gendarmería asesina de Bullrich y Milei que junto al gobernador de Salta militarizaron la zona con el Plan Güemes. No combaten a ningún narco, son asesinos de trabajadores”, concluyó, y publicó un video de las portestas frente al puesto 28 de Gendarmería en Salta.

Con información de agencias.

IG