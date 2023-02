El Senado vuelve a la actividad (todo indica que sin CFK)

Luego de casi cuatro meses, el Senado volverá a funcionar este jueves en el marco de la sesión denominada “preparatoria” en la que se designarán las autoridades de la Cámara Alta y, además, se establecen los días y horarios de las sesiones para este año. Todo indica que la titular del Senado, Cristina Kirchner, no encabezará la doble sesión en la Cámara Alta (se encuentra en la Patagonia), algo poco habitual en una cita tan importante, y en su reemplazo estará la vicepresidenta del cuerpo, Claudia Ledesma Abdala.

Uno de los temas de fondo que tendrá la sesión en el Senado, es la amenza de ruptura con el interbloque oficialista en esa cámara, ya que cuatro legisladores peronistas que responden a las provincias dejaron trascender que quieren armar una bancada propia.

Se trata del jujeño Guillermo Snopek, la puntana María Eugenia Catalfamo, el correntino Carlos Espínola, y el entrerriano Edgardo Kueider, dos de ellos integrantes del bloque Frente Nacional y Popular y los otros dos de Unidad Ciudadana, que juntos conforman el interbloque Frente de Todos. La idea de estos cuatro senadores es sumar a su colega cordobesa Alejandra Vigo, esposa del gobernador Juan Schiaretti.

No se sabía hasta esta tarde qué hará el interbloque de Juntos por el Cambio, es decir si se presentará a sesionar o se retira del recinto y deja que el Frente de Todos consiga el quórum. El espacio opositor, mediante un comunicado, había planteado que no iban a sesionar hasta que el oficialismo no retire los pedidos de juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia.

Según el acuerdo que existiría entre el Fdt y JxC, Claudia Ledesma Abdala (Frente Cívico de Santiago del Estero) seguirá como presidenta provisional; Carolina Losada (UCR) como vicepresidenta; Maurice Closs (Frente Renovador de la Concordia de Misiones) vicepresidente primero y Guadalupe Tagliaferri (PRO) como vice segunda.

En el temario, además, figuran los proyectos de Alcohol Cero al volante y la Ley Lucio, este último inspirado en Lucio Dupuy, el nene de 5 años que murió asesinado a golpes en La Pampa, que busca prevenir la violencia contra niños y adolescentes. En los dos casos, salvo por algunos senadores de Mendoza y de San Juan (provincias vitivinícolas) que se oponen a la prohibición de tomar alcohol antes de manejar, existe el consenso necesario para la aprobación.

El Frente de Todos tendría el quórum porque cuenta con sus 35 legisladores, a los que les suma el acompañamiento de senadores de bloques unipersonales.

Con información de NA