“Si aparece la comida, discutiríamos levantar el acampe”, dicen desde Unidad Piquetera

El referente del MST Teresa Vive, Nahuel Orellana, aseguró este martes que “si aparece la comida” discutirían “mínimamente” levantar el acampe que lleva adelante Unidad Piquetera en reclamo a la alta de planes Potenciar Trabajo y al envío de mercadería en buen estado para comedores sociales.

“Si aparece la comida, mínimamente discutiríamos levantarlo, pero vemos que (la ministra de Desarrollo Social, Victoria) Tolosa Paz no tiene intenciones ni de mandarnos la comida”, señaló el activista desde las puertas del recinto.

En la misma línea, Orellana enumeró los pedidos que demandan desde las organizaciones sociales de Izquierda y que tienen que ver con que el Estado provea las herramientas necesarias para cumplir con la contraprestación que posibilitan percibir la asistencia: un aumento salarial, comida para los comedores y que las plazas liberadas por aquellos que cobraban el beneficio y que optaron por no validar los datos, vayan a otras personas que están a la espera de percibirla.

“La gente hace una prestación de cuatro horas diarias, 20 a la semana y 80 al mes, tenés tareas de mantenimiento, los comedores cumpliendo el rol de limpieza en hospitales, salas de primeros auxilios y promotores de salud. En vacaciones, vamos a pintar las escuelas”, narró en diálogo con Radio Rivadavia.

Asimismo, el referente del MST Teresa Vive dijo que los comedores de las organizaciones sociales están cerrados debido a la falta de alimentos y precisó que, con la suspensión de clases producto de la ola de calor, los niños no pueden asistir a garantizar sus comidas diarias.

“Ayer hubo una ola de calor, las escuelas estuvieron cerradas porque no están en condiciones por la desinversión que hace el Estado, entonces los chicos no pudieron ir al comedor de las escuelas ni al de las organizaciones sociales que están cerrados desde hace 15 días porque no hay comida”, indicó.

Además, indicó: “Soy responsable de mi organización en Lomas de Zamora y hace un mes y medio nos mandaron cuatro mil kilos de pan dulce que le había sobrado de Navidad en reemplazo de lo que debía ir a un olla. Lo que dice (El referente de Unidad Piquetera) Eduardo Belliboni es real y te agrego que viene garbanzo. En enero, cinco panes de polenta. ¿Tolosa Paz comería polenta?”.

El acampe en las puertas del Ministerio de Desarrollo Social comenzó ayer y se prevé que se mantenga hasta el miércoles, si no hay respuestas por parte del Gobierno.

Durante la mañana de hoy se liberó el Metrobús y Orellana contó que los trabajadores se muestran más empáticos ante la medida de fuerza.

“En principio empieza a levantar más simpatía porque la crisis económica que sufren los trabajadores es la misma que la que sufrimos nosotros. Mucho de lo que se está diciendo no se refleja hoy en el acampe donde muchos de los trabajadores pasan tocando bocina y no insultando como pasaba en algún otro momento”, sostuvo.

Por último, reclamó una reunión con funcionarios del Ministerio y el compromiso de acordar un cronograma de entrega de alimentos y herramientas.

“La palabra de los funcionarios mucho no vale. Queremos una reunión seria, que se acuerde un cronograma, vamos a movilizar al consejo del salario y que aparezcan las herramientas”, concluyó Orellana.

