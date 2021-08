Ante los dichos del canciller Felipe Solá vinculados a que “en Argentina no puede haber nuevos desarrollos si no son sostenibles ambientalmente” durante su discurso en el Council of Americas, la precandidata a diputada Silvia Vázquez (Partido Verde) manifestó que “el canciller falta a la verdad, hay una enorme inconsistencia entre el discurso y la acción del funcionario y del gobierno nacional”.

Y argumentó: “El impulso del memorando con China carece de un estudio de triple impacto ambiental, que fue lo que solicité y demandé en Cancillería cuando estaba al frente del área”, refiriéndose a cuando fue Directora de Asuntos Ambientales del Ministerio de Relaciones Exteriores, cargo al que renunció “para ser leal a mis convicciones y al pueblo quiero hacerlo con total independencia”.

“El anuncio y la pretensión del gobierno de fomentar los subsidios a los hidrocarburos y su explotación en nuestro país, sobre todo a través del fracking en Vaca Muerta, es una vergüenza, la antítesis a una política seria en términos de mitigación del cambio climático”, agregó Vázquez, que buscará representar a los porteños en el Congreso en una nueva fuerza política verde y social conformada por el Partido Verde junto al Partido Socialista Auténtico.

Asimismo, subrayó que el impulso de las energías renovables tiene que ser también con sustentabilidad económico-financiera. “La Argentina no está apoyando el desarrollo de fuentes renovables y mucho menos la electromovilidad. Las cargas fiscales gravan incluso los proyectos que permiten reemplazar los motores de combustión interna por motores eléctricos, actividades desarrolladas por emprendedores argentinos que se enfrentan a un estado que desde el punto de vista fiscal castiga la transición energética. Además, al promover una ley de ´inversiones´ petroleras atenta contra el desarrollo económico y ambiental, favoreciendo las ganancias de las empresas más contaminantes y principales responsables del gas del efecto invernadero en Argentina y en el mundo”.

Ante este escenario, Vázquez resaltó la necesidad de gestionar desde el ámbito político una verdadera y consistente agenda política verde y social que permita trabajar con objetivos claves y consideró que llevar este debate al Congreso es uno de los desafíos para el futuro de Argentina.