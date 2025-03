En sintonía con el Gobierno, un diputado del PRO propuso cerrar la ex-ESMA para crear un centro de capacitación para las FFAA

A horas de recordarse en el país el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y de una marcha multitudinaria en Plaza de Mayo encabezada por Abuelas y diferentes organizaciones defensoras de los derechos humanos, el diputado nacional del PRO Gabriel Chumpitaz propuso cerrar el Museo de la ex Escuela de Mecánica de la Armada (ESMA), y difundió en sus redes sociales el video con el Gobierno reivindicó “la memoria completa” y criticó “la teoría del demonio único”.

Según expresó el legislador santafesino, el Museo Sitio de la Memoria que se encuentra en el predio donde funcionó un centro de detención y tortura durante la última dictadura cívico militar “divide a los Argentinos, nos impregna de odio y pasado”.

En lugar del centro de Memoria y Derechos Humanos, Chumpitaz pidió montar “un centro de capacitación especializado en emergencias y catástrofes, para entrenar a las FFAA y los Bomberos”.

“¿Sabías que el predio de la ex ESMA ocupa más de 17 hectáreas en una de las zonas más estratégicas de la Ciudad de Buenos Aires? Proponemos que la Legislatura porteña ceda ese espacio a las FFAA y a los Bomberos, con el objetivo de que sea utilizado para la capacitación”, indicó el diputado, que sus redes sociales se describe como “empresario argentino y ex jugador de rugby profesional”.

Para justificar su propuesta, el rosarino señaló que “en lugares como Bahía Blanca, cuando se inundó, las Fuerzas Armadas y los Bomberos fueron fundamentales para rescatar y asistir a los vecinos”.

“Transporte, logística, estrategias, tácticas operacionales, administración de recursos deberían ser algunas de las especialidades”, puntualizó el diputado del PRO.

En tanto, este martes, en una entrevista con Radio con Vos, el legislador insistió en “no olvidar el pasado pero empezar a mirar el futuro, cosa que no estamos haciendo”. Para Chumpitaz, “tenemos que empezar a ver la memoria completa para que haya una justicia veradera y empezar a cerrar esa grieta profunda, unir a los argentinos y para eso, hay que dejar atrás el pasado”. Y agregó: “La Argentina no niega las atrocidades que hizo el Gobierno militar, pero sí niega lo que sucedió con el terrorismo subversivo. No escucho hablar del ERP y de los Montoneros, es más, escucho que los reivindican y que eran jóvenes idealistas”.

Para Chumpitaz, “tenemos que saber la verdad completa y saber cuántos son los desaparecidos exactos, no son 30.000. Inventaron ese número. Por eso el Gobierno tomó la decisión de desclasificar los archivos. Hay que saber la verdad, sino es un relato”, cerró.

Durante el acto central en Plaza de Mayo en el Día de la Memoria, las organizaciones sociales expresaron, a través de un documento, que el presidente Javier Milei y su vice, Victoria Villarruel, “pretenden negar el genocidio y desmantelar las conquistas en materia de Memoria, Verdad y Justicia. Basta de negacionismo y apologismo del genocidio perpetrados por el gobierno nacional, armado y orquestado por Villarruel”, señaló el texto cerca de su final.

El Gobierno nacional difundió a las cero horas del 24 de marzo un video institucional por el Día de la Memoria con la voz y el texto del polítologo y referente mileísta Agustín Laje. En el mensaje, la administración de Javier Milei reitera sus argumentos que van en contra las políticas de derechos humanos que permitieron encarcelar a miles de genocidas y postula la fecha del feriado como “24 de Marzo, Día de la Memoria, por la Verdad y la Justicia Completa”. Así se titula el video, que aparenta condenar a los crímenes de Estado durante la última dictadura militar pero los equipara con los actos de violencia de organizaciones armadas.

Con información de agencias.

