En sintonía con Venezuela, el embajador argentino en Caracas criticó a la Justicia por “secuestrar” el avión de origen iraní

El Gobierno argentino, a través del embajador en Venezuela, Oscar Laborde, criticó la decisión de la Justicia de mantener secuestrado el avión venezolano-iraní y retenidos a sus tripulantes, al tiempo que consideró que se trata de “un operativo del adversario y que hay una intención de perjudicar las relaciones que se han recuperado recientemente y el crecimiento de la Celac”.

En una votación en la OEA, Argentina condenó a Nicaragua por violación a los derechos humanos

Saber más

“Objetivamente está secuestrado porque el juez lo ha determinado. Y objetivamente están estos 19 tripulantes sin que aparentemente haya nada que reprocharles y hay una sensación en el pueblo venezolano de esa injusticia. Por suerte a muchos les queda claro en los últimos días que hay una intención de la Justicia, una Justicia que en la Argentina muchos la padecen, y muchos explican que es un operativo del adversario y que hay una intención de perjudicar las relaciones que se han recuperado recientemente y el crecimiento de la Celac”, sentenció Laborde en declaraciones a radio AM750.

De acuerdo al diplomático, “esto hay que transitarlo con inteligencia, porque son muchos los intereses que pretenden que sea una pelea que perjudique más a Venezuela y al proceso de la CELAC”.

En cuanto a los reclamos de Venezuela por la actitud del Gobierno argentino de no intervenir frente a las decisiones del juez Federico Villena, que el 11 de agosto oficializó el secuestro del avión de Emtrasur, de acuerdo a una petición de Estados Unidos para incautar la aeronave, que antes era propiedad de la empresa iraní Mahan Air, sancionada por Washington, Laborde dijo saber “que tenemos esta dificultad con los amigos venezolanos”, pero aclaró que no hay “ninguna protesta del gobierno venezolano a Cancillería”.

A estas quejas del gobierno de Nicolás Maduro, este martes se sumó su par de Nicaragua, Daniel Ortega, que durante un acto por el 42 aniversario de la Fuerza Naval de ese país, sostuvo que el presidente Alberto Fernández “está haciendo un papel más vergonzoso, más triste, más degradante que el que hace el secretario general de la OEA”, el uruguayo Luis Almagro, “que abiertamente es instrumento de los gringos”. Y se preguntó: “¿Desde cuándo Argentina dejó de ser independiente y ahora responde a las leyes norteamericanas, a los jueces norteamericanos, y a las persecuciones de los Estados Unidos?”

Asimismo, Ortega aseveró no saber “qué fin irá a tener la Celac si Argentina no tiene la decencia y el honor de no someterse al imperio”. Frente a estos comentarios del presidente nicaragüense, Laborde le limitó a decir que no le corresponde “responderle a Daniel Ortega”.

El pasado 1° de agosto, el juez Villena ordenó confiscar los pasaportes e impedir la salida del país del piloto iraní y otras seis personas que iban en el avión venezolano Boeing 747 retenido desde el 6 de junio en el marco de una causa por posibles vínculos con el terrorismo internacional. Pero liberó a 12 tripulantes que deberán regresar a su país de origen en vuelos de línea.

Con información de agencias.

IG