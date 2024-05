Sobrero y Belliboni ya piensan en un paro de 36 horas si no hay respuestas a los reclamos

El titular de la Unión Ferroviaria, Rubén “Pollo” Sobrero, advirtió con llamar a un “paro de 36 horas” en caso de que la huelga de este jueves convocada por la CGT no tenga efecto en cuanto a la respuesta del Gobierno nacional.

“Yo siempre fui crítico también con la gestión de Alberto Fernández, que fue un desastre, y también con Mauricio Macri. Siempre dije que se estaba atentando contra los trabajadores. Pero ahora pegó un salto y empeoró la situación”, analizó el sindicalista en declaraciones a TN.

“Si no hay respuesta con este paro de 24 horas, haremos otro de 36”, insistió Sobrero. Según el dirigente gremial, “la situación del ferrocarril es muy complicada porque tenemos sobre la cabeza 6.000 despidos. Además, le agregás una ley ómnibus que pone impuesto al laburante y al rico se lo saca”, expresó en Radio con Vos.

Al ser consultado sobre qué le diría a las personas que hoy no pueden usar el transporte para ir a trabajar, el gremialista respondió: “Que miren la heladera”.

“De 262 artículos que tiene la Ley Bases, ninguna apunta a mejorar a la clase media ni para los trabajadores. Todo es a favor de los empresarios”, concluyó.

Belliboni: “El paro debería haber sido de 36 horas con movilización”

Por su parte, Eduardo Belliboni, dirigente Polo Obrero, ratificó que desde su sector “hoy no hacemos ninguna marcha. Hacemos una conferencia de prensa en el Congreso”. Además, advirtió que la medida de fuerza de este jueves “debería haber sido de 36 horas con movilización”.

En tanto, se mostró “muy crítico de Alberto Fernández y de la CGT”. “La CGT me dijo que no le podía parar a un gobierno peronista. Hay gente que está en contra del paro, pero hay gente que no tiene defensa ante lo que es la extorsión del Gobierno”, reclamó.

Antes, en redes sociales, Belliboni se manifestó en el mismo sentido: “El paro debió haber sido con movilización y de 36 horas para fortalecer y profundizar la lucha contra el plan antiobrero y criminal de Milei, hay que empujar un verdadero plan de lucha progresivo hasta la huelga general para derrotarlo!”

La reacción de Milei al paro

El presidente Javier Milei utilizó hoy sus redes sociales para desafiar la medida de fuerza que adoptará mañana la CGT con una remera con la leyenda “Yo no paro”.

La huelga comenzó a la medianoche y en medio de cruces verbales entre funcionarios del Gobierno y referentes sindicales, Milei aprovechó para subir a sus redes sociales una foto con una remera y esa leyenda trucada.

Este es el segundo paro en cinco meses que lleva la gestión del libertario.

Desde Casa Rosada también recordaron que en ese lapso el jefe de Estado enfrentó otras dos medidas de fuerza de colectivos, dos de docentes, una de trenes y otra de aeronáuticos, además de “100 marchas”.

Bullrich: “Hoy no paremos”

La ministra de Seguridad también se pronunció en redes sociales en contra de la medida de fuerza convocada por las centrales obreras: “HOY NO PAREMOS. El alumno sin el maestro pierde futuro. El paciente sin el médico puede tener consecuencias graves. Las fuerzas de seguridad NO PARAN porque saben que tu vida corre peligro. Si todos razonamos así, cada actividad es esencial. POR ESO, HOY NO PAREMOS”, posteó la funcionaria.

Con información de agencias.

IG