Spagnuolo designó abogados y el fiscal Picardi avanza en la investigación de los audios

La crisis política en torno al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, sumó un nuevo capítulo con la designación este jueves de Juan Aráoz de Lamadrid e Ignacio Rada Schultze como sus representantes legales en la causa que tiene delegada el fiscal federal Franco Picardi, a la vez que habría entregado a la justicia los audios del escándalo.

Según reconstruyó el periodista Martín Carrizo en la red social X, Spagnuolo acercó un pendrive con las grabaciones a la Fiscalía, en una jugada que fue leída como una advertencia hacia la cúpula oficialista. En esos audios, el ex funcionario apuntó contra figuras de primer nivel, entre ellos Eduardo “Lule” Menem, a quien vinculó con supuestos negocios con la droguería Suizo Argentina; cuestionó la idoneidad de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; y acusó a la ministra Sandra Pettovello de haberlo dejado sin respaldo político.

De acuerdo con Carrizo, Spagnuolo adoptó una estrategia de “si caigo yo, caemos todos”, lo que elevó el costo político de una eventual condena en su contra, ya que implicaría convalidar las acusaciones contra dirigentes del entorno presidencial.

A las revelaciones se sumó este miércoles la periodista Romina Manguel, quien señaló en X: “Bueno, Spagnuolo presentó abogado. Insostenible la situación. La pregunta es: ¿se cortó solo o va a seguir el guion del Gobierno? Pista: no es ningún abogado de los que a los hombres cercanos a Milei les hubiese gustado”.

Además, la periodista Ivy Cángaro, quien junto a Mauro Federico destapó el escándalo de ANDIS, reveló en las últimnas horas que habría “videos, por el formato en el que nos mandaron los audios, por cómo se escuchan. Creemos que hay videos. Pero, además, a partir de esto nos empezaron a mandar otro tipo de información que estamos chequeando: es un caso aun más grave que también involucra a ANDIS. Yo estoy, hace 15 días, casi sin dormir porque cuando uno saca una cosa así es porque previamente hubo mucho laburo de chequeo. Son cosas en las que no podés pifiar. La semana que viene vamos a empezar a mostrar este nuevo caso que tiene expedientes y, si lo que vimos hasta ahora fue horrible, lo que se viene es de mayor cuantía”, anticipó en el programa Hay Algo Ahí sobre el futuro de la investigación.

En paralelo, el Ejecutivo intervino la ANDIS y designó como interventor a Alejandro Vilches, hombre cercano al ministro de Salud, Mario Lugones, figura a su vez vinculada al asesor presidencial Santiago Caputo. La medida generó suspicacias, dado que la auditoría interna que podría derivar en una denuncia penal contra Spagnuolo quedará en manos de un sector señalado en los propios audios.

Con este escenario, el escándalo que en principio parecía circunscripto a una disputa política y mediática quedó instalado en los tribunales, con derivaciones que todavía resultan inciertas para el oficialismo.

En nuevos audios, Spagnuolo apuntó a Karina Milei y Lule Menem

Mientras la polémica por las supuestas coimas en Discapacidad sigue sumando nuevos capítulos en la Justicia, en las últimas horas se conocieron otros audios que corresponderían al ex director de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis) Diego Spagnuolo.

En ellos, la supuesta voz de Spagnuolo se refiere a la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, a su asesor, Eduardo “Lule” Menem, y a la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.

“Todavía no tuvo ningún quilombo Karina Milei. A ella la gente no la quiere. Encima se genera alrededor de ella todo un olor a podrido. Lule también. Si lo ves, es negro y desagradable”, asegura supuestamente Spagnuolo, según publicó el periodista Mauro Federico en el canal de streaming Carnaval.

Y agrega: “Lule generó odio en todos lados, algún bombazo se va a comer. Sandra (Pettovello) lo tiene montado en un huevo y Javier (Milei) ya lo sabe”.

Por último, habló del Presidente y dejó entrever que “se desentiende” de sus tareas.

“Yo estuve el domingo con Javier. Entre la ópera y que comemos después… No le suena el teléfono. Es el Presidente. No delega, se desentiende. Estás tres horas con él y no le suena el teléfono. El mío no para de sonar”, señala en la grabación.

Con información de NA.

IG