Tragedia en Suiza: un incendio dejó decenas de muertos y más de cien heridos durante una fiesta de Año Nuevo

Lo que debía ser una celebración de Año Nuevo terminó en tragedia en Crans-Montana, una de las estaciones de esquí más exclusivas de Suiza, donde un incendio en un bar provocó varias decenas de muertos y más de un centenar de heridos, la mayoría en estado grave. El hecho ocurrió alrededor de la 1.30 de la madrugada en Le Constellation, un local muy popular entre jóvenes y turistas.

Según informaron las autoridades del cantón de Valais, en el establecimiento había más de 100 personas al momento del incendio. El presidente del Consejo de Estado cantonal, Matthias Reynard, calificó el episodio como “grave” y expresó su “solidaridad con las familias en duelo”, además de enviar un mensaje de apoyo a los heridos y a los equipos de emergencia. “Lo que debía ser una velada festiva se convirtió en una pesadilla”, afirmó.

Tras el alerta, se desplegó un amplio operativo con policías, bomberos y servicios médicos, mientras la zona fue completamente acordonada. Los hospitales de la Suiza francófona quedaron desbordados y los heridos comenzaron a ser derivados a unidades especializadas en quemados de distintos puntos del país, incluso a Zúrich, a unos 200 kilómetros del lugar.

En un primer momento, la Policía había informado sobre una “explosión de origen desconocido”. Sin embargo, con el avance de las pericias, las autoridades descartaron tanto un atentado como una explosión previa y señalaron que fue el propio incendio el que generó varias detonaciones dentro del local. El origen del fuego sigue bajo investigación, aunque los investigadores se inclinan por un accidente, posiblemente relacionado con material pirotécnico.

La hipótesis cobra relevancia en un contexto particular: los fuegos artificiales oficiales de Nochevieja habían sido cancelados en la zona debido a la sequía, la falta de nieve y las altas temperaturas inusuales para esta época del año en los Alpes suizos.

Sin víctimas argentinas confirmadas hasta el momento

Las autoridades argentinas informaron que, hasta ahora, no se registran ciudadanos argentinos entre los muertos ni heridos por el incendio ocurrido en Crans-Montana. La información fue confirmada por fuentes oficiales de la Cancillería, que aclararon que el seguimiento continúa activo ante la posibilidad de que se identifiquen nuevas víctimas en las próximas horas.

Las autoridades indicaron que es muy probable que haya víctimas extranjeras, dado el alto flujo turístico de fin de año en Crans-Montana. Francia confirmó al menos dos ciudadanos franceses heridos, mientras que Italia informó que hay personas de las que sus familiares aún no tienen noticias, aunque por el momento no fueron declaradas desaparecidas. España también señaló que, hasta ahora, no hay constancia de víctimas españolas, aunque la embajada permanece en estado de alerta consular.

Desde el exterior, el ministro de Exteriores italiano, Antonio Tajani, ofreció el apoyo de la Protección Civil de regiones fronterizas y dispuso la preparación de un hospital especializado en Milán para recibir heridos. En tanto, el presidente de Suiza, Guy Parmelin, decidió posponer su discurso de Año Nuevo y expresó que “lo que debería haber sido un momento de alegría se convirtió en un día de luto”, en una tragedia que conmocionó a todo el país.

Las tareas de identificación de las víctimas continúan y, según las autoridades, llevarán tiempo debido a la magnitud del desastre y a la gravedad de las heridas sufridas por muchos de los afectados.