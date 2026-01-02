Día Internacional del Policía: ¿por qué se celebra cada 2 de enero?

Se celebra el Día Internacional del Policía, en homenaje a los funcionarios policiales en servicio y fallecidos en el cumplimiento de su deber con compromiso y dedicación, al velar por la seguridad ciudadana y el resguardo del orden público.

La labor desempeñada por los distintos cuerpos de seguridad policial conlleva riesgos y peligros al constituir el primer eslabón en la defensa de la paz ciudadana, el combate del crimen y la delincuencia y la construcción de una sociedad de paz.

¿Por qué se celebra el Día Internacional del Policía?

Esta efeméride se originó en México, a raíz de los sucesos ocurridos el 2 de enero de 1927. Hubo un enfrentamiento entre reos del Penal de Andónegui en Tamaulipas (México), con una baja considerable de funcionarios policiales.

En honor a estos policías que fallecieron en el cumplimiento de su deber se comenzó a celebrar este día internacional a partir del año 1932, siendo conocido inicialmente como Día del Gendarme. Posteriormente se cambió su denominación a Día Internacional del Policía.

¿Cómo se celebra el Día Internacional del Policía en el mundo?

El Día Internacional del Policía se celebra en diversas partes del mundo en fechas distintas, con una misma finalidad: honrar y reconocer la encomiable labor desempeñada por los funcionarios policiales en el resguardo del orden público y la seguridad de personas y bienes.

Igualmente se rinde un merecido homenaje póstumo, a los oficiales de policía que fallecieron en el cumplimiento de su deber.

Durante este día se realizan desfiles, actos conmemorativos, reconocimientos y condecoraciones.

A continuación te hacemos un breve resumen de las variaciones en la fecha de celebración del Día Internacional del Policía en distintos países:

México: El 13 de julio se celebra el Día del Policía Federal y el 22 de diciembre se celebra el Día del Policía.

El 19 de abril se celebra el Día Nacional del Policía.

Se celebra el Día Nacional del Policía cada 16 de julio, en honor a la Virgen del Carmen, patrona del Ejército venezolano.

El 5 de noviembre se celebra el Día de la Policía Nacional de Colombia.

