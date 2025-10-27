Suárez se impone con el 70% de los votos y extiende el dominio del Frente Cívico en Santiago del Estero

Con casi el 70% de los votos, Elías Suárez, candidato del Frente Cívico, será el nuevo gobernador de Santiago del Estero, la única provincia que este domingo elegía gobernador. Así, Suárez extiende por 24 años ininterrumpidos el dominio del Frente Cívico en la provincia.

Suárez, de 69 años y actual jefe de Gabinete venció ampliamente al radical del PRO, Alejandro Parnas, quien se presentó con la lista Despierta Santiago, y a Ítalo Ciocolani de La Libertad Avanza y actual titular de la ANSES santiagueña

El nuevo gobernador tendrá por delante la misión de encarar la primera gestión del partido sin Gerardo Zamora, cuatro veces mandatario provincial, y Claudia Ledesma Abdala, una vez gobernadora, a la cabeza.

Justamente, Zamora le pasará el mando a Suárez quien mantendrá el vicegobernador que tuvo el histórico funcionario santiagueño en su última gestión: Carlos Silva Neder.

En cuanto a las bancas, el Frente Cívico se quedará con dos bancas de las tres correspondientes a la provincia en la Cámara Baja de Diputados de la Nación. La restante la tendrá el Frente Fuerza Patria Peronista.

Las dos bancas del Frente Cívico las ocuparán Jorge Alejandro Mukdise y Celia Inés López Pasquali mientras que Marcelo Alejandro Barbur representará al Frente Fuerza Patria Peronista.

En cuanto a la Cámara Alta de Senadores de la Nación, los representantes serán Elia Esther del Carmen Moreno, José Emilio Neder y el gobernador saliente, Gerardo Zamora.