Santiago del Estero elige gobernador: la provincia va a las urnas en una elección concurrente

En coincidencia con las elecciones nacionales legislativas, este domingo 26 de octubre Santiago del Estero elige autoridades provinciales. Según informaron distintos medios locales y tal como fue anunciado meses atrás por el gobernador Gerardo Zamora, la provincia tendrá elecciones concurrentes: además de la votación para elegir a tres diputados y tres senadores nacionales, los santiagueños irán a las urnas para votar por gobernador y vicegobernador, renovar bancas en la Legislatura provincial y designar autoridades municipales en algunas localidades.

En mayo de este año, el mandatario santiagueño había confirmado que la fecha elegida para las elecciones locales coincidiría con la legislativa nacional.

“Las elecciones para cargos provinciales se realizarán el 26 de octubre, en simultáneo con los comicios nacionales. Así lo confirmó el gobernador Gerardo Zamora. Anunció oficialmente que las elecciones provinciales para elegir gobernador y vicegobernador, diputados provinciales, comisionados municipales y algunas intendencias se realizarán en coincidencia con las elecciones nacionales legislativas”, informaron desde el Ejecutivo provincial en su página web oficial.

“La decisión fue adoptada tras la resolución favorable emitida por la Cámara Nacional Electoral, que autorizó el pedido de la provincia para realizar los comicios de manera concurrente. Esta solicitud, fundamentada en la intención de evitar múltiples procesos electorales en un mismo año, ya había sido anticipada por el mandatario en el mes de abril”, agregaron.

En agosto de este año, Zamora, de origen radical y representante del Frente Cívico por Santiago, anunció que se postularía como candidato a senador. El mandatario, además, sorprendió al postular a Elías Suárez, su jefe de Gabinete provincial y hombre de confianza por más de 20 años, como candidato a sucederlo y no a su esposa, Claudia Ledesma Abdala, quien ya ocupó el cargo en otra oportunidad.

“Estaré acompañando a nuestra fórmula para gobernador y vice Elías Suárez y Carlos Silva Neder, para continuar trabajando desde este proyecto político de unidad de todos los santiagueños que es el Frente Cívico por Santiago”, escribió entonces Zamora en su cuenta de Twitter.

En la oposición provincial, en tanto, el candidato a gobernador por La Libertad Avanza (LLA) es Italo Ciocolani, ex referente del PRO y actual titular de ANSES en ese distrito. Además, Tomás Figueroa es el primer candidato libertario a senador.

En un intento por darle un impulso en la recta final de la campaña, el propio Javier Milei viajó a Santiago del Estero el fin de semana pasado y encabezó una caravana por la capital provincial rodeado por los principales referentes locales de su partido.

Por otra parte, también se postula el frente Despierta Santiago, que combina al radicalismo no zamorista, a un sector del PRO y el Movimiento Santiago Viable. Presentan al diputado provincial Alejandro Parnás como candidato a gobernador.

Otra lista que compite en los comicios locales es la del Frente Renovador que promueve como candidata a gobernadora a Verónica Larcher.

Últimas horas

Además de actos proselitistas y distintas actividades de campaña, en las últimas horas, los principales candidatos fueron entrevistados por los medios santiagueños.

El propio gobernador Zamora estuvo esta semana en el programa de televisión Libertad de Opinión, del canal 7 local. Allí, además de respaldar la postulación de Suárez, hizo un análisis general de los comicios.

“Se elige nada más y nada menos que el gobierno por los próximos cuatro años y eso para nosotros, lo he dicho siempre, es un plebiscito de la gestión que estoy terminando el 10 de diciembre”, señaló el mandatario provincial, según informa el diario El Liberal de Santiago del Estero.

“Estoy con la tranquilidad de que quien me va a reemplazar, si es que los santiagueños así lo deciden este domingo, va a continuar este proyecto, con la capacidad que tiene y como lo ha venido haciendo, acompañándome en la Jefatura de Gabinete de Ministros durante todo este tiempo”, señaló sobre el candidato de su espacio político y agregó: “Cuando Elías Suárez se siente en el despacho de la Gobernación, no va a pensar qué voy a hacer, va a continuar haciendo lo que viene haciendo, porque es quien lleva adelante la administración, prácticamente a la par mía, de toda esta gestión. Así que lo que no podamos terminar de hacer aquí en mi mandato, estoy seguro que lo vamos a acompañar a Elías Suárez con toda nuestra voluntad, experiencia, para que continúe este proceso, que lo que busca es el crecimiento y el desarrollo sostenido de Santiago del Estero con posibilidades para todos”.

Tal como destacó el sitio Letra P, en Santiago del Estero, Zamora mantiene un control absoluto de la representación parlamentaria nacional con siete diputados y tres senadores. En esta elección, además de la gobernación, se renuevan los principales cargos legislativos provinciales y nacionales.

Por su parte el referente libertario Tomás Figueroa, quien además de postularse a senador nacional por LLA es el presidente del partido en la provincia, celebró el apoyo de Milei a sus candidatos locales.

“Tengo el honor de que el presidente de la Nación haya venido a apoyarnos: a mí a senador nacional, a Laura Godoy a diputada nacional, a Ítalo Cioccolani a gobernador de la provincia, a todos los candidatos a diputados provinciales, que son jóvenes, muy buena gente, muy profesionales, vienen de la actividad privada, y tienen mucho entusiasmo y ganas de participar activamente y lucirse en la Cámara”, dijo Figueroa consultado por la radio santiagueña LV11, en declaraciones que reproduce el medio local Nuevo Diario.

Método doble

Quienes se acerquen a los centros de votación de Santiago del Estero este domingo deberán emitir sus votos en dos urnas distintas. Ocurre que, para los cargos provinciales (gobernador, vice y diputados provinciales), se utilizará el método tradicional de boletas donde cada partido presenta a sus candidatos, mientras que para elegir autoridades legislativas nacionales (senadores y diputados nacionales) deberán votar a través de la Boleta Única de Papel (BUP), como ocurre en el resto del país.

Esto implica que, al ingresar al cuarto oscuro, quienes vayan a emitir su voto se encontrarán con los dos métodos. Para la elección del distrito habrá papeletas de cada partido mientras que para la legislativa nacional les entregarán la BUP, donde todos los candidatos y las fuerzas políticas se encuentran en una sola hoja y los electores deberán tildar con una birome el casillero correspondiente.

El propio Zamora explicó por estas horas el sistema combinado, según informó el diario local Panorama.

“Es importante que los ciudadanos sepan que habrá dos urnas diferentes: una para las elecciones nacionales y otra para las provinciales, donde se utilizará la Boleta Única. Ambas deben colocarse en sobres distintos y depositarse en sus respectivas urnas”, precisó el mandatario.

De acuerdo a lo informado por medios locales, además del Ejecutivo provincial y de los cargos legislativos nacionales, en esta elección se renovarán también bancas de la Legislatura provincial, 163 comisionados municipales, además del jefe comunal y concejales de las localidades de Clodomira y Villa Atamisqui.

