Las tapas de los diarios con el triunfo de Milei y La Libertad Avanza en las elecciones legislativas 2025

  • Los medios nacionales, provinciales y de algunos países del mundo se hicieron eco de la amplia victoria del oficialismo por sobre el peronismo para conformar un Congreso mucho más favorable para la Administración Milei.

El Gobierno de Javier Milei revalidó este 26 de octubre su gestión en las elecciones legislativas y se impuso como la fuerza más votada en el país, mientras el peronismo quedó sumido en un estado de incertidumbre después de no haber podido mantener los guarismos de la mayoría de sus victorias en las elecciones provinciales que habían sido desdobladas del calendario nacional.

Así lo mostraron las tapas de los diarios de la Argentina y el mundo:

