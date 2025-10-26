Franco Colapinto peleó con Pierre Gasly hasta el final y terminó 16° en el GP de México de la Fórmula 1

Franco Colapinto terminó en el decimosexto lugar del Gran Premio de México de la Fórmula 1 luego de un comienzo plagado de incidentes. El piloto argentino hizo un trompo en la largada, pero pudo recuperarse para volver a la pista. Pierre Gasly terminó apenas dos décimas por encima de su compañero.

En su primer contacto con los medios, el bonaerense lanzó una frase desopilante. “Hice 50 vueltas arrastrándome sin nada de grip”, dijo Franco en referencia a la poca adherencia de sus neumáticos duros en la primera parte de la carrera.

“Se hizo muy largo. Como equipo no tuvimos ritmo y nos costó mucho, así que... a laburar para la próxima”, concluyó Colapinto con algo de resignación en sus palabras. El coche de Alpine sigue sin dar respuestas y el equipo volvió a quedar en el fondo de la parrilla.

Antes de volver con el equipo, Franco palpitó el Gran Premio de Brasil que se viene en el calendario. “Lo bueno es que peor que esto no podemos ir. Ojalá nos vaya bien para darle a la gente un buen resultado. Brasil es el Gran Premio de casa, van a ir muchos argentinos. Tengo muchas ganas de ir allá y disfrutarlo con todos ellos”, cerró.

Lando Norris ganó el Gran Premio de México y se convirtió en el nuevo líder del Mundial de Pilotos de la Fórmula 1 tras arrebatarle la posición a su compañero de McLaren, Oscar Piastri, que quedó 5° en la carrera. El podio en el Autódromo Hermanos Rodríguez lo completaron Charles Leclerc (Ferrari) y Max Verstappen (Red Bull).

Norris, que había largado desde la pole position, consiguió la sexta victoria de la temporada y la décima de su carrera en la máxima categoría del automovilismo. Con este resultado, lidera el campeonato de pilotos con un punto de ventaja sobre su compañero, Piastri.

La próxima fecha del campeonato será en dos semanas en San Pablo, cuando se dispute el Gran Premio de Brasil.

Cuándo vuelve a correr Franco Colapinto: la agenda del GP de Brasil de la Fórmula 1

Viernes 7 de noviembre

Práctica Libre: 11:30

Clasificación carrera Sprint: 15:30

Sábado 8 de noviembre

Carrera Sprint: 11:00

Clasificación: 15:00

Domingo 9 de noviembre

Carrera: 14:00

Las carreras que quedan en la temporada de la Fórmula 1

São Paulo Grand Prix: La carrera se disputará a las 14 (hora Argentina)

Las Vegas Grand Prix: La carrera se disputará a las 01 AM (hora Argentina)

Qatar Grand Prix: La carrera se disputará a las 13 (hora Argentina)

Abu Dhabi Grand Prix: La carrera se disputará a las 10 (hora Argentina)

