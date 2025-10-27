eldiario.es
Argentina España
Sumate
Has elegido la edición de . Verás las noticias de esta portada en el módulo de ediciones locales de la home de elDiario.es.

Fotogalería

A 15 años de la muerte de Nestor Kirchner

  • Este lunes se cumple un nuevo aniversario de la muerte del expresidente, quien falleció a los 60 años en su casa de El Calafate.

Política

A 15 años de la muerte de Nestor Kirchner

0

Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003.Cuatro años más tarde, entregó el poder a su esposa, Cristina Fernández. Fue durante el mandato de ella cuando en la mañana del 27 de octubre, una insuficiencia cardíaca terminó con su vida a los 60 años.

Aqui algunos momentos de su vida.

Etiquetas
1 / 11

Eduardo Duhalde entrega el bastón presidencial al flamante presidente Néstor KIrchner, el 25 de mayo de 2003.

1 / 11

Eduardo Duhalde entrega el bastón presidencial al flamante presidente Néstor KIrchner, el 25 de mayo de 2003.

Marcelo Capece
2 / 11

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a su esposo y mandatario saliente, Néstor Kirchner, durante el traspaso de mando, el 10 de diciembre de 2007.

2 / 11

La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a su esposo y mandatario saliente, Néstor Kirchner, durante el traspaso de mando, el 10 de diciembre de 2007.

Daniel Darrás
3 / 11

24 de marzo de 2004, el presidente Nestor Kirchner ordena retirar el retrato de Jorge Rafael Videla ( de la Galeria del Colegio Militar de la Nacion.

3 / 11

24 de marzo de 2004, el presidente Nestor Kirchner ordena retirar el retrato de Jorge Rafael Videla ( de la Galeria del Colegio Militar de la Nacion.

Presidencia
4 / 11

El ex presidente Néstor Kirchner y Diego Maradona en una foto de 2004.

4 / 11

El ex presidente Néstor Kirchner y Diego Maradona en una foto de 2004.

Presidencia
5 / 11

La presidenta Fernández de Kirchner, junto a su hijo Máximo, en la Casa de Gobierno, durante el velatorio del ex presidente Néstor Kirchner.

5 / 11

La presidenta Fernández de Kirchner, junto a su hijo Máximo, en la Casa de Gobierno, durante el velatorio del ex presidente Néstor Kirchner.

Télam
6 / 11

Nestor Kirchner, junto a Fidel Castro, quien viajó a Buenos Aires para presenciar su asunción como presidente.

6 / 11

Nestor Kirchner, junto a Fidel Castro, quien viajó a Buenos Aires para presenciar su asunción como presidente.

Juan Vargas/Noticias Argentinas
7 / 11

El entonces senador del Frente Amplio José Mujica, entre Néstor y Cristina Kirchner, que entonces era la presidenta de la Nación. Un par de años después, sin saber que estaban encendidos los micrófonos, dijo: “Esta vieja es peor que el tuerto”.

7 / 11

El entonces senador del Frente Amplio José Mujica, entre Néstor y Cristina Kirchner, que entonces era la presidenta de la Nación. Un par de años después, sin saber que estaban encendidos los micrófonos, dijo: “Esta vieja es peor que el tuerto”.

NA
8 / 11

Nestor y Cristina Kirchner, presidente y primera dama, durante el acto por el 11º aniversario del atentado.

8 / 11

Nestor y Cristina Kirchner, presidente y primera dama, durante el acto por el 11º aniversario del atentado.

Presidencia
9 / 11

Coliseo Romano, con Néstor Pichetto y el ex diputado Jose Maria Diaz bancalari en el año 2005.

9 / 11

Coliseo Romano, con Néstor Pichetto y el ex diputado Jose Maria Diaz bancalari en el año 2005.

Presidencia
10 / 11

Néstor Kirchner asume la presidencia el 25 de mayo de 2003.

10 / 11

Néstor Kirchner asume la presidencia el 25 de mayo de 2003.

11 / 11

El presidente Néstor Kirchner el día de su asunción

11 / 11

El presidente Néstor Kirchner el día de su asunción

Télam
Etiquetas
Logo elDiarioAR

Necesitamos tu aporte económico para seguir haciendo periodismo de acceso libre

SUMATE ACÁ
stats