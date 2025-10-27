A 15 años de la muerte de Nestor Kirchner

Néstor Kirchner asumió la presidencia de la Nación el 25 de mayo de 2003.Cuatro años más tarde, entregó el poder a su esposa, Cristina Fernández. Fue durante el mandato de ella cuando en la mañana del 27 de octubre, una insuficiencia cardíaca terminó con su vida a los 60 años.
Aqui algunos momentos de su vida.
Eduardo Duhalde entrega el bastón presidencial al flamante presidente Néstor KIrchner, el 25 de mayo de 2003.
La presidenta Cristina Fernández de Kirchner junto a su esposo y mandatario saliente, Néstor Kirchner, durante el traspaso de mando, el 10 de diciembre de 2007.
24 de marzo de 2004, el presidente Nestor Kirchner ordena retirar el retrato de Jorge Rafael Videla ( de la Galeria del Colegio Militar de la Nacion.
El ex presidente Néstor Kirchner y Diego Maradona en una foto de 2004.
La presidenta Fernández de Kirchner, junto a su hijo Máximo, en la Casa de Gobierno, durante el velatorio del ex presidente Néstor Kirchner.
Nestor Kirchner, junto a Fidel Castro, quien viajó a Buenos Aires para presenciar su asunción como presidente.
El entonces senador del Frente Amplio José Mujica, entre Néstor y Cristina Kirchner, que entonces era la presidenta de la Nación. Un par de años después, sin saber que estaban encendidos los micrófonos, dijo: “Esta vieja es peor que el tuerto”.
Nestor y Cristina Kirchner, presidente y primera dama, durante el acto por el 11º aniversario del atentado.
Coliseo Romano, con Néstor Pichetto y el ex diputado Jose Maria Diaz bancalari en el año 2005.
Néstor Kirchner asume la presidencia el 25 de mayo de 2003.
El presidente Néstor Kirchner el día de su asunción
