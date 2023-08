El Tercer Malón de la Paz permanece en Tribunales a la espera de respuesta de Justicia

Integrantes del Tercer Malón de la Paz de Jujuy permanecen en la Plaza Lavalle, frente a Tribunales en la Ciudad de Buenos Aires (CABA), a la espera de ser recibidos por la Justicia o el Congreso de la Nación para darles una respuesta a sus demandas de “justicia e intervención” en la provincia gobernada por Gerardo Morales. “Estamos haciendo una permanencia frente a Tribunales, porque no nos dejaron acampar”, dijo Paula Coronel, referente de la comunidad de Caspalá, departamento de Valle Grande.

“Luego haremos una asamblea para ver cómo sigue nuestra lucha. Nos quedaremos hasta tener una respuesta porque ya venimos aguantando muchos días en el corte de ruta de Purmamarca, en Abra Pampa, en La Quiaca y otras comunidades más”, agregó.

El Tercer Malón de la Paz, integrado por diez pueblos originarios de Jujuy, se movilizó ayer desde el barrio de Once hasta Tribunales para exigir que “la Corte Suprema de Justicia se expida sobre la inconstitucionalidad de la reforma de la constitución jujeña”. Ese no es su único reclamo: también piden que se sancione la Ley de Propiedad Comunitaria Indígena e intervenga la provincia de Morales por violencia institucional, persecución y detención de manifestantes en el marco de la represión por los incidentes que rodearon la aprobación de la reforma constitucional.

“El pueblo jujeño pide justicia porque no la tenemos, porque nuestros abogados y docentes están presos, por eso llegamos hasta acá, a la Corte Suprema de Justicia”, gritó Yuquina de la comunidad Chucalezna, del departamento de Humahuaca. La mujer también criticó al gobernador, a quien acusó de llamarlos peyorativamente “piqueteros”. “Nosotros no estamos pidiendo plata ni planes, estamos acá para pedir justicia porque no queremos la reforma de la Constitución de Jujuy porque es una reforma arbitraria y violenta hecha a la medida de algunos políticos”, explicó.

Néstor, de la comunidad Abra Pampa, coincidió con sus compañeros de movilización en que el accionar del gobierno de Gerardo Morales constituye un atropello y que amerita la intervención del presidente Alberto Fernández.

