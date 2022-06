Tolosa Paz: “La semana que viene entrará el proyecto de la renta inesperada al Parlamento”

La diputada nacional del Frente de Todos, Victoria Tolosa Paz adelantó que la próxima semana se enviará al Congreso el proyecto del oficialismo sobre renta inesperada.

En diálogo con el programa “Palermo Wuhan” que se emite por El Destape Radio, la legisladora argumentó que esta iniciativa: “Nos va a permitir seguir creciendo y redistribuyendo”. Y remarcó: “Hay una vocación enorme de que el salario le gane a la inflación”

Con respecto al encuentro entre el Presidente y su Vice, la legisladora expresó: “Necesitábamos viendo a Alberto y Cristina y sobre todo en la reivindicación a la política de soberanía energética. Se que ambos están de acuerdo en esto”. Y además expresó: “Hay y habrá por mucho tiempo una unidad estratégica entre Alberto y Cristina”.

Por otro lado, resaltó: “Tenemos un problema en la comunicación, muchas veces lo que contamos no se entiende” y luego agregó: “Hace dos meses comentaban que la Argentina no iba a poder garantizar el nivel de crecimiento; demostramos que no es cierto y nadie lo dijo”.

LG.