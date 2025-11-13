Trasladaron a De Vido desde Comodoro Py a la cárcel de Ezeiza

El ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio De Vido fue trasladado este jueves desde los tribunales de Comodoro Py hacia la cárcel de Ezeiza. De Vido fue ingresado a uno de los vehículos de la Policía Federal pasadas las 16, después de haberse presentado por la mañana a los tribunales de Comodoro Py.

El ex funcionario había ingresadoo a los tribunales a las 8.15 para cumplir la pena a cuatro años de prisión por la Tragedia de Once, después de que la Corte Suprema dejara firme el martes último la sentencia del Tribunal Oral Federal 4 por esa causa.

De Vido está condenado por ser considerado partícipe necesario del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública por la tragedia de Once, ocurrida el 22 de febrero de 2012 y que causó la muerte de 51 personas.

Los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti rechazaron por “inadmisibles”, en aplicación del artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial, los recursos del Ministerio Público Fiscal y de la defensa de De Vido contra la sentencia que le impuso la pena de cuatro años de prisión e inhabilitación especial perpetua.

En 2018, el TOF 4 había condenado al ex ministro al considerar que no cumplió con su deber de controlar el uso de los fondos públicos asignados a la concesionaria Trenes de Buenos Aires (TBA). Si bien fue absuelto del delito de estrago culposo, vinculado a las muertes y lesiones ocasionadas por el accidente, se lo responsabilizó por el manejo irregular de los recursos.

El mensaje de la agrupación de Larroque tras la sentencia a De Vido

La agrupación La Patria es el Otro, que responde al ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés “Cuervo” Larroque, expresó este jueves su solidaridad con De Vido y denunció una “persecución judicial” contra el peronismo.

“Desde La Patria es el Otro expresamos nuestra solidaridad con el compañero De Vido frente a la persecución del aparato judicial que hoy vuelve a privarlo de su libertad de manera arbitraria e ilegítima”, señaló la organziación en un comunicado.

El espacio acusó a la Justicia de actuar “al servicio del poder económico” y de formar parte de “un plan de disciplinamiento generalizado a la dirigencia política, gremial y social mientras avanza el plan de entrega y empobrecimiento del presidente Javier Milei”.

En el texto, la agrupación advirtió que “el avance feroz de destrucción de derechos y de entrega de nuestra soberanía se sostiene con la complicidad de un aparato mediático, político y judicial corrupto que vulnera el estado de derecho argentino condenando y encarcelando a dirigentes de la oposición”.

“Solo la organización del pueblo puede vencer a estos poderes corruptos y mafiosos”, concluye el comunicado, que llama a “reconstruir una alternativa federal, democrática, soberana y con justicia social”.

Con información de la agencia NA