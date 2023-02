Valdés aseguró que la Corte “violó” la Constitución por los fallos de la Magistratura, coparticipación y el “2x1”

El diputado oficialista Eduardo Valdés aseguró este jueves que los jueces de la Corte Suprema “violaron” artículos de la Constitución Nacional y no mostraron “idoneidad” en el fallo por los fondos de la coparticipación, en la restitución de la ley del Consejo de la Magistratura derogada por el Congreso, en la aplicación de la ley del dos por uno en causas de lesa humanidad y en el manejo de la obra social judicial.

En la segunda reunión de la comisión que trata el juicio político a la Corte, el legislador del Frente de Todos (FdT) argumentó sobre los pedidos de enjuiciamiento a los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti, a quienes el oficialismo acusa de mal desempeño de sus funciones.

“En el artículo 116 de la Constitución Nacional se establece que los jueces solo pueden decidir en una causa, y una causa es una disputa concreta entre partes contrarias”, y señaló que “además no deben emitir declaraciones ni consultas, solo deben hablar a través de las sentencias, y éstas deben ser de acuerdo al derecho vigente y a la prueba presentada”, dijo Valdés.

“Si no se cumplen esos artículos, entonces se transforma en un acto irracional, eso configura el mal desempeño y demuestra la falta de idoneidad para el cargo”, apuntó, y sostuvo que “según el artículo 16 de la Constitución Nacional todos los ciudadanos son iguales ante la ley y son admisibles en los empleos sin otra condición que la idoneidad”.

Valdés inició su intervención afirmando: “Ratifico el proyecto de resolución que pedimos el juicio político de los ministros Horacio Rosatti, Carlos Rozenkratz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti”. Acusó a Rosatti por el “delito en la comisión de sus funciones, proyecto que además contiene el pedido del Presidente de la Nación y 11 gobernadores, presentado en esta cámara con la firma de 15 diputados nacionales”.

El diputado fundamentó como una de las causas de mal desempeño contra los magistrados el fallo sobre coparticipación porteña, ya que “distribuyeron recursos públicos violando el artículo 128 de la Constitución Nacional al no convocar a los gobernadores”, quienes “se presentaron como amicus curiae del tribunal”.

“¿Por qué no escuchó a los gobernadores? ¿Será por la relación de Rosatti con Rodríguez Larreta, vehiculizado por medio de Silvio Robles y Marcelo D'Alessandro, que ya habían sido recusados por la Procuración del Tesoro de la Nación por ese vínculo?”, se preguntó.

Asimismo, subrayó que “la Corte Suprema de Justicia de la Nación, asumiendo funciones legislativas, prohibidas por la Constitución Nacional, decide asignar recursos públicos, según su propio criterio, asumiendo funciones que la misma solo autoriza al parlamento”.

En cuanto a la Magistratura, Valdés señaló que “a partir de la asunción de Horacio Rosatti como presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pone en marcha lo que podemos denominar como 'el asalto al Consejo de la Magistratura'”. “15 años estuvo vigente esta ley, de los cuales 6 años estuvo durmiendo en la Corte Suprema de Justicia de la Nación para descubrir o no un vicio manifiesto -es claro que no es manifiesto- y si no es manifiesto, no es inconstitucional, por eso es que hay mal desempeño”, agregó.

El diputado aclaró que el juicio político es contra los miembros del tribunal -a diferencia de la Coalición Cívica que solo apunta a Lorenzetti-, ya sea “por la comisión de delitos conforme lo determinen las investigaciones judiciales penales en curso, o en el menor de los casos por 'mal desempeño'”.

Referenciando a otras causas del procedimiento, como haber querido aplicar la ley del dos por uno en el caso Muiño, Valdés dijo que “cuando se es condenado por lesa humanidad, para la CIDH y la Corte Suprema, los sentenciados no pueden tener ningún beneficio por la naturaleza inhumana del crimen cometido, pero los jueces Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz violan esa premisa, aplicando el 2 por 1”.

Valdés concluyó su presentación diciendo: “Sueño con una Corte Suprema de Justicia de la Nación donde ningún ministro de la Corte vaya al exterior a decir que este parlamento no debe consagrar derechos ante cada necesidad”.

LC con información de agencia Télam