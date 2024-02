Victoria Villarruel retiró un busto de Néstor Kirchner del Senado: “Yo no soy su viuda”

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, hizo retirar hoy el busto del expresidente Néstor Kirchner de uno de los salones de la Cámara baja. “Fue orden mía porque Néstor Kirchner no fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su vida. Se le envía al bloque de Unión por la Patria para que puedan tenerlo con ellos, pero no hace falta que esté en un lugar de privilegios obstaculizando, cambiando o discriminando a otros espacios que no tienen aquí a sus representantes o a sus expresidentes”, argumentó.

Anabel Fernández Sagasti, senadora mendocina del Frente de Todos, se expresó al respecto en la red social X. “Con la violencia que los caracteriza y a dos días del aniversario de su nacimiento, sacan el busto de Néstor del Salón de las Provincias del Congreso pero saben que nunca van a poder sacarle su lugar en la historia y en el corazón del pueblo”, escribió.

Esta no fue la única crítica que recibió Villarruel. El jefe del interbloque mayoritario, José Mayans, le preguntó qué había pasado con un busto del expresidente fallecido y desencadenó una discusión. “¿Qué pasó con el busto de Néstor Kirchner que lo hicieron desaparecer?”, consultó el senador formoseño, a lo que la titular del Senado le respondió que habían comunicado el cambio y que estaba en la sección de Archivo de la Cámara.

Previamente, la Vicepresidenta discutió con la senadora fueguina María Eugenia Duré por la cuestión Malvinas, luego de que la legisladora mencionó que la actual presidenta de la Cámara alta “hizo campaña diciendo que era la primera hija de un veterano” del conflicto del Atlántico Sur. “Le voy a pedir que cuando se refiera a la Causa Malvinas, tenga el respeto de no usarla para politiquería barata. Soy hija de un veterano de guerra y Malvinas no es un tema de campaña”, le respondió Villarruel.

MM con información de la agencia Télam.