VIDEO: así es el depósito de Tafí Viejo donde hay más de dos toneladas de alimentos almacenados

El ministerio de Capital Humano confirmó en las últimas horas que este martes arranca el operativo de distribución de alimentos ubicados en los depósitos de Villa Martelli, provincia de Buenos Aires, y Tafí Viejo, en Tucumán, con la participación central de la ONG Fundación CONIN, organización del polémico médico Abel Albino, tal como anticipó elDiarioAR el sábado pasado.

La propia Sandra Pettovello le pidió el jueves pasado personalmente ayuda al oscuro pediatra, quien durante la votación de la ley del aborto llegó a desinformar en una audiencia en el Congreso al decir que “el preservativo no funciona”. Lo sugestivo es que el anuncio se conoció el mismo día de la marcha de Ni Una Menos, de este 3 de junio.

Para ver la magnitud de la cantidad de alimentos almacenada sin distribuir, elDiarioAR accedió al video con las imágenes que muestran los galpones de Tafí Viejo abarrotados de mercadería. El depósito gigantesco, que se encuentra en el área de los Talleres Ferroviarios de esa localidad tucumana, conservaba cajas de yerba, garbanzos, lentejas, puré de tomate, aceite y leche en polvo, entre otros productos, que están en vigencia y que tienen fecha de caducidad en septiembre de este año, de acuerdo al inventario que realizaron efectivos de Gendarmería Nacional, con un conteo final de 2,7 toneladas de alimentos no perecederos.

La semana pasada, distintas organizaciones sociales de la provincia de Tucumán presentaron en la Justicia Federal una denuncia contra la ministra Pettovello al considerar que la funcionaria “de manera caprichosa, so pretexto de irregularidades (que fueron objeto de una denuncia que fuera ya desestimada), decidió interrumpir el suministro de alimentos a comedores”. Y agregan los denunciantes, según informó el medio eltucumano.com: “Resulta de conocimiento público la presencia de mercadería sin entregar en los depósitos pertenecientes al Ministerio de Capital Humano en la ciudad de Tafí Viejo, mientras no cesa nuestro reclamo por alimentos para paliar la acuciante emergencia alimentaria”.

Tras recibir la denuncia, el fiscal federal de Tucumán, Agustín Chit, solicitó al juez que se realice una inspección ocular en el Centro Operativo Tucumán. El magistrado ordenó la diligencia que llevó adelante Gendarmería. Tras las actuaciones y el relevamiento, la Justicia se expresó en un comunicado: “Del total de productos embalados en palets, un poco más de 2 millones, se encuentran listos para ser distribuidos, mientras que un poco más de 600 mil productos se encuentran en situación de laboratorio, esperando la autorización de parte de la autoridad de control de calidad, para su distribución”.

En el lugar encontraron leche, yerba, aceite de girasol, arroz, hortalizas, garbanzos y lentejas, entre otros productos alimenticios. También se almacenaban colchones y otros artículos destinados a emergencias sociales.

La historia de los galpones de Tafí Viejo

El depósito, ubicado en la intersección de las calles Independencia y Costela, en la localidad tucumana de Tafí Viejo, es parte de una zona que concentra grandes galpones.

Según contó David Correa desde Tucumán en su nota para elDiarioAR, la historia de los depósitos de Tafí Viejo y su relación con la ayuda social comienza en 2001, cuando estalló una de las crisis sociales más profundas de la historia reciente argentina. Tras el áspero y doloroso diciembre de ese año, con represión, 39 muertos, cerca de 500 heridos en todo el país y cinco presidentes, los índices de pobreza permanecieron en niveles extremos.

En 2002 también estalló en las pantallas de televisión –aún no eran tiempos de redes sociales, pues Facebook nacería en 2004– la imagen de una niña tucumana, en la puerta de una escuela, que decía “me duele la panza de hambre”, entre lágrimas. Se trataba de Barbarita Flores, que entonces tenía 8 años y conmovió al país en un informe del programa “Detrás de las noticias”, que era conducido por el periodista Jorge Lanata. Otro informe se transmitió desde las puertas del Hospital del Niños, en San Miguel de Tucumán, donde había niños internados por desnutrición y enfermedades que tienen origen en la falta de una alimentación adecuada.

Por entonces, en la presidencia de la Nación estaba Eduardo Duhalde y su esposa Hilda “Chiche” González había sido designada presidenta honoraria del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales, algo así como una rueda de auxilio de respuesta inmediata que actuaba en conjunto con el entonces Ministerio de Desarrollo Social. Al estar presidido el Consejo por la esposa del Presidente, tenía la posibilidad de actuar con premura en cada provincia que lo requiriera. Contaba con recursos. Frente al caso Barbarita, “Chiche” desembarcó en Tucumán, que gobernaba el peronista Julio Miranda, con lo que se conoció como Operativo Rescate.

Para mostrarse con independencia del gobierno provincial tucumano, el equipo nacional se instaló en la sede provincial del Ministerio de Salud de la Nación y el contacto con los medios estuvo a cargo de Fernando Gray, el actual intendente del municipio de Esteban Echeverría, que oficiaba de jefe de prensa de “Chiche”. Acompañada de un gran equipo de operadores sociales y medios de prensa nacionales, ella recorrió los barrios y las ciudades tucumanas en donde se registraban los más altos índices de pobreza, el hambre.

La duda era a dónde resguardar las toneladas de mercadería que se iban a enviar a la provincia y que reuniera algunos requisitos, como independencia del gobierno provincial y el municipal, a resguardo de intentos de saqueos y con entrada fácil para camiones de gran porte. Fue entonces que se sugirió la sede de los Talleres Ferroviarios de Tafí Viejo.

La planta, de 22 hectáreas, fue la más grande de Sudamérica en su tipo y tuvo 5.500 empleados en su mejor momento. Allí se construían desde locomotoras, hasta vagones de carga y para pasajeros. Era otro país, el industrial. Fue cerrado por la última dictadura cívico militar, se reabrió con una dotación de 200 obreros durante la presidencia del radical Raúl Alfonsín y fue cerrado, una vez más, por Antonio Domingo Bussi –fallecido y condenado por crímenes de lesa humanidad– cuando fue gobernador provincial. En el lugar solo quedó una guardia de la Policía Federal. En los 90, un intendente taficeño gestionó y consiguió ante la Nación que en donde alguna vez estuvo la administración de los Talleres se autorizara el funcionamiento del municipio. Así, se ocupó una pequeña fracción de esa mole inmensa que alguna vez fue fábrica.

El equipo del Operativo Rescate entendió que el predio reunía las condiciones por otra razón más. El ala elegida para resguardar las toneladas de mercadería tenía una entrada independiente a las oficinas municipales. Es decir, un aislamiento absoluto, lejos de cualquier injerencia de la política local. Mientras el acceso al municipio es por calle Sáenz Peña, el ingreso a las dependencias que ahora están bajo la órbita de Capital Humano se encuentra por la esquina de Independencia y Osvaldo Costello, exactamente en el otro extremo de los Talleres Ferroviarios.

Pasó el Operativo Rescate y en 2003 el entonces presidente Néstor Kirchner reabrió los Talleres, cumpliendo así con una promesa de campaña. La reapertura no fue, de todos modos, lo que algunos esperaban. Se incorporó una dotación de 250 trabajadores, que fue descendiendo hasta los actuales 100, por jubilaciones y retiros voluntarios, y allí se efectúan tareas de mantenimiento de vagones del Belgrano Cargas. Pese a que en reiteradas ocasiones las autoridades ferroviarias (2010, 2015 y 2016) solicitaron que el depósito de mercadería dejara de funcionar allí, jamás lo consiguieron. La tibia reactivación de la planta tampoco lo justificó, pues aún quedan numerosos galpones en desuso, casi en total abandono por la ausencia de políticas proactivas para la actividad ferroviaria.

elDiarioAR confirmó la existencia de mercadería en los galpones de Tafí Viejo. “Desde diciembre no sale nada”, señaló una fuente que advirtió que durante mucho tiempo hubo hasta más mercadería que la actual pero había movilidad. “Los camiones llegaban, descargaban y se distribuía con rapidez”, completó.

La distribución

El Ministerio de Capital Humano firmó un convenio con la Fundación CONIN para que, a través de 64 centros de distribución, sus comedores y merenderos, facilite la provisión de más de 465 mil kilos de leche en polvo a los sectores sociales vulnerables.

La entrega de la mercadería tendrá una duración de dos semanas, teniendo en cuenta las fechas de vencimiento de los productos.

El comunicado indica que para garantizar una logística “rápida y sin intermediarios”, el operativo contará con la colaboración del Ejército Argentino y el Ministerio de Defensa.

CONIN, la ONG que conduce Albino, se encargará certificar, mediante la presentación de informes, los avances periódicos y en un informe final, el efectivo empleo de los alimentos por parte de los comedores.

El anuncio llegó horas después de que el Gobierno ratificara a la titular de Capital Humano, Sandra Pettovello, tras los rumores sobre su renuncia por el escándalo de los alimentos almacenados y las contrataciones irregulares en áreas de la cartera.

El conflicto generó un fuerte cimbronazo en el Poder Ejecutivo. Tanto es así que Pablo de la Torre fue removido de la conducción de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia. Su reemplazo será Yanina Nano Lembo, quien hasta ahora se desempeñaba como titular del Consejo Nacional de Coordinación de Políticas Sociales y que, en el pasado, fue funcionaria del gobierno del ex jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, en el cargo de directora general de Articulación Público Privada en el Ministerio de Desarrollo Social de la Ciudad de Buenos Aires, conducido por María Migliore.

Quién es Albino

Días atrás, Pettovello echó mano a Albino para intentar desactivar la crisis que incluyó el despido de Pablo de la Torre de la secretaría de Niñez y Familia y una denuncia penal motorizada por el dirigente Juan Grabois. El juez Sebastián Casanello le había dado tiempo a Pettovello hasta el viernes pasado para presentar un plan de distribución de los alimentos almacenados en atención a su tipo, cantidad, fecha de vencimiento y grupo de destino. El sábado hubo un allanamiento en el depósito de Tafí Viejo y este martes está agendada una audiencia, en la que participará Grabois pero se desconoce qué funcionario de Capital Humano asistirá.

El propio Albino había confirmado el viernes a elDiarioAR que estaba en contacto con Pettovello para darle asistencia en la distribución de los alimentos. “Es muy fácil para nosotros repartir la comida”, afirmó el médico, que agregó que hace dos meses ya hizo una “distribución grande” para el Gobierno. La relación entre el pediatra conservador y ultracatólico y Petovello se profundizó en febrero, cuando el ministerio firmó un convenio con la ONG para desarrollar un programa contra la desnutrición infantil.

Albino es tristemente conocido por sus polémicas declaraciones sobre los métodos anticonceptivos y su mirada sobre el VIH. “El virus del SIDA atraviesa la porcelana, es 500 veces más chico que el espermatozoide. Entonces, el profiláctico no sirve absolutamente”, dijo en una oportunidad el pediatra, quien reside en Mendoza, donde está su fundación. “El pobre no es una persona igual que nosotros pero sin plata. El pobre es pobre en educación, familia, amigos, alimentos, introspección, fuerzas, entusiasmo, ideales y encima no tiene plata. Son tristes. Sus hijos son su riqueza, todo lo que tienen”, llegó a declarar en otra ocasión.

La postura de Albino, que es médico en la Universidad de Tucumán y estudió Biología Molecular en la Universidad de Navarra, conducida por el Opus Dei, llegó a ser cuestionada hasta por la Sociedad Argentina de Pediatría. “En reiteradas oportunidades hemos manifestado a las autoridades de turno nuestro malestar por argumentos vertidos por el Dr. Albino sobre sus presuntas fórmulas para combatir la desnutrición y enfermedades de transmisión sexual, carentes de evidencia científica y alejadas de una concepción integral de la salud”, denunció la SAP en 2018 en una carta dirigida a Alejandro Finocchiaro, por entonces ministro de Educación de Mauricio Macri.

Ahora Albino volverá a tener un rol central en la gestión de Javier Milei, encargado de la distribución de miles de kilos de leche en polvo para los comedores populares. El comunicado oficial no explicó, sin embargo, a qué comedores y bajo qué criterios se le entregará la comida, que estará en manos de la Fundación CONIN.