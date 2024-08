Villarruel rechazó por “improcedente” la nota que pide la expulsión de Paoltroni del bloque de senadores de LLA

Bajo el argumento de “un error administrativo” y sin meterse de manera directa en las tensiones que se generaron en los últimos días dentro de las bancadas oficialista del Congreso y que desembocaron en la renuncia de la diputada Lourdes Arrieta, cuestionada en el seno interno libertario por criticar la visita a represores en Ezeiza de la que ella misma había formado parte, la vicepresidenta Victoria Villarruel rechazó en las últimas horas “por improcedente” una nota de los senadores de La Libertad Avanza dirigida a la titular de la Cámara alta en la que la que pedían la expulsión de Francisco Paoltroni de su bloque.

Por qué piden la expulsión de Paoltroni

Los senadores nacionales de La Liberad Avanza (LLA) presentaron este miércoles a Villarruel una nota solicitando la expulsión del bloque a Francisco Paoltroni “por diferencias irreconciliables”.

Con la firma de Federico Atauche, Juan Carlos Pagotto, Vilma Bedia y Bartolomé Abdala, y con impulso de la Casa Rosada, los legisladores oficialistas argumentaron en su escrito “diferencias irreconciliables” con el formoseño, a quien no quieren mantener dentro de la bancada. Si bien no estaban entre las firmas, los senadores Ivanna Arrascaeta y Bruno Olivera también suscribieron al escrito.

“La expulsión es dar un gesto de disciplinamiento y probablemente Francisco Paoltroni tenga el mismo fin que (la diputada de LLA Lourdes) Arrieta”, sostuvo un influyente funcionario libertario en declaraciones a un grupo de periodistas acreditados en Casa Rosada horas antes de que saliera a la luz la nota de los senadores.

La tensión se intensificó en las últimas horas, al ritmo de las declaraciones de Paoltroni sobre la SIDE y la designación de Ariel Lijo para la Corte Suprema de Justicia.

El formoseño cuestionó la decisión del presidente Javier Milei de otorgar $100.000 millones a la Secretaría de Inteligencia de Estado cuando “no hay plata para los jubilados”.

“¿Cómo no hay plata para los jubilados y hay plata para la SIDE? ¿Con qué cara miro a un abuelo en Formosa? Voy a la panadería, me agarra un abuelo y me pregunta ´¿Va a haber aumento para nosotros?´, y yo le digo ´No, no hay plata´. Y para Santiago Caputo hay 100 mil millones de pesos para que los maneje discrecionalmente y sin dar explicaciones”, expresó Paoltroni en declaraciones radiales.

El legislador libertario sostuvo además que Caputo le está haciendo “cometer errores” al Presidente y adelantó que cuando se discuta el DNU de la SIDE en el Senado va a votar en contra “de punta a punta”.

Paoltroni, empresario ganadero y político, es oriundo de la Provincia de Buenos Aires pero se estableció en Formosa en 2008 y se destacó en el sector agropecuario antes de ingresar a la política. Fundó el partido Libertad, Trabajo y Progreso y, tras quedar en tercer lugar en las elecciones a gobernador de Formosa en 2023, se alió con Milei para convertirse en senador y consiguió la banca por la minoría, que históricamente le perteneció al radicalismo.

El mensaje de Villarruel

Tras conocerse la noticia, la vicepresidenta publicó en su cuenta de la red social X un mensaje en el que negó que se tratara de un rechazo de su parte, sino que el pedido “cumpla con la formalidad de solicitarlo como corresponde”.

“Al periodismo pautero y mala leche le digo que deje de buscar titulares que dividen y dedíquense a informar sin hacer amarillismo”, comenzó el mensaje de Villarruel. “Presidencia del Senado no decide la expulsión o inclusión de los senadores miembros de los bloques, eso lo hacen los mismos bloques y como no era correcto el pedido presentado por el senador Atauche se le pidió que cumpla con la formalidad de solicitarlo como corresponde”, argumentó.

Luego, volvió a apuntar contra el periodismo: “El periodismo que inventa es una de las razones por las que la gente se cansó y votó a @JMilei. Basta de tomarnos el pelo a los argentinos”, concluyó.

Con información de agencias.

