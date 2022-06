Con la zafra azucarera y la cosecha del limón paralizadas, se cumple en Tucumán el tercer día de paro de los transportistas

Se extiende el paro por tiempo indeterminado de transportistas de cargas en Tucumán ante el desabastecimiento de gasoil y por el pedido de renegociación de los fletes con las empresas agroindustriales. Se mantienen los siete bloqueos en puntos estratégicos de la provincia y esto provocó la parálisis total de la zafra azucarera y de la cosecha y procesamiento del limón, actividades que estaban en pleno desarrollo al momento en el que comenzó el conflicto.

De acuerdo a la dirigencia empresarial, alrededor de 45.000 trabajadores están sin actividad desde este miércoles por el parate de 13 ingenios azucareros, sobre un total de 14; de 15 citrícolas y 30 empaques de limones. También se vio afectada la cosecha de cereales porque los camiones no pueden llegar a los silos que se encuentran en el este tucumano. Por los lugares de concentración de transportistas solo pasan autos particulares, ómnibus, ambulancias y camiones tanques. Cualquier móvil con carga es detenido.

“Llegué esta mañana al corte y no lo pude pasar, regresaba de Salta para cargar cerámicos en Tucumán y seguir a Córdoba. Entiendo el reclamo, nunca viví una situación como esta, no me quedará otra que esperar hasta que esto se resuelva”, señaló a elDiarioAR Javier Zobele, cordobés, de 48 años, que maneja desde los 18 camiones de larga distancia, mientras se prepara unos mates para amenizar la que será una larga espera. Esta situación se repite de a cientos en los bloqueos. Según los organizadores de la protesta, alrededor de 1.000 unidades están paradas entre todos los puntos de concentraciones.

Las reuniones

Al mediodía de este miércoles, al regresar de Buenos Aires, el gobernador interino Osvaldo Jaldo invitó a las partes en conflicto a una mesa de diálogo a la Casa de Gobierno. Las reuniones comenzaron a las 14 y se extendieron hasta pasadas las 20. Participaron empresarios azucareros, del citrus, cerealeros y transportistas.

Antes de que finalizara se conocieron declaraciones del Ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Julián Domínguez, durante su exposición en la comisión de Agricultura y Ganadería de la Cámara Baja, sobre el faltante de gasoil que afecta a 21 provincias. “Hay dificultades en la logística en este momento pero gasoil no va a faltar, se provee con retraso pero van a ingresar al país tres buques en estos días”, indicó. Mientras, a seguir esperando.

La protesta comenzó en Tucumán y en este segundo día de paro hubo protestas en rutas de Río Negro, Neuquén, Santiago del Estero, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Córdoba, Santa Fe y Buenos Aires, organizadas por Transportistas Unidos de la Argentina (TUDA), Autoconvocados Unidos, y el Sindicato Único de Trabajadores de Administraciones Portuarias (SUTAP). En las próximas horas podría replicarse la medida de fuerza en más distritos. En Jujuy, Salta y Catamarca no hubo piquetes pero las centrales de transportistas advirtieron que hay falta de combustible y que se les carga un máximo de 200 litros, con suerte.

Hacia la tarde se presumía que podría haber novedades de un encuentro que estaba pactado para las 17 entre manifestantes que protestaron en la autopista Buenos Aires - La Plata y el Ministro de Transporte de la Nación Alexis Guerrera. La reunión, en una dependencia estatal, no se concretó porque el ministro envió en su representación a la subsecretaria de Transporte Automotor de la Nación, Laura Labat; la subsecretaria de Hidrocarburos, Maggie Videla, y también estuvo el Director de Transporte de Cargas bonaerense, Miguel Betilli. “La reunión nunca comenzó porque Guerrera rompió su promesa de estar presente, tal como se había acordado. A partir de esto, van a continuar las medidas de fuerza”, dijo el empresario Santiago Carlucci, al retirarse de Transporte.

A las 20 se retiraron de la Casa de Gobierno de Tucumán los empresarios. Pablo Padilla, presidente de la Asociación Citrícola del Noroeste Argentino (ACNOA), expresó a eldiarioAR: “Creo que hubo un avance. En las próximas horas cada una de las cámaras se sentará a negociar con los transportistas nuevos valores para los fletes, pero para que esto suceda se debería poner fin al paro”.

Media hora más tarde fue el turno del gobernador Jaldo, quien fue escueto con los medios que lo esperaban en la puerta de su despacho. “Dialogamos con todas las partes, lo seguimos haciendo pero mañana -por hoy- se hará una conferencia de prensa”, expresó y se subió al vehículo oficial que lo esperaba en la noche tucumana más fría desde que comenzaron las estaciones de bajas temperaturas.

Desde el bloqueo y punto de concentración más importante sobre la ruta nacional 9, en la zona conocida como la Rotonda del Empalme, dialogó con este medio Eduardo Reinoso, presidente de la Asociación de Transportistas de Cargas de Tucumán (ATCT). “Dialogamos, por la mediación del gobierno de la provincia, pero no hubo acuerdo con los empresarios. Habría en las próximas horas reuniones con las distintas cámaras para negociar el pago de los fletes pero no es seguro. Por lo que se dijo en la reunión, será difícil. El otro punto es el desabastecimiento y el precio del gasoil, que son responsabilidad del gobierno nacional. Por todo esto, el paro se confirma y continuará”, expresó. La ATCT cuenta con el acompañamiento en las rutas del Centro de Transportistas Unidos de Tucumán (CTCT) y el Sindicato de Propietarios de Camiones.

Desde este sector se señala que en diciembre se acordaron los fletes cuando el valor de gasoil está a $ 110 el litro. Con esa referencia comenzaron los pagos en febrero, aunque el valor ya había subido, pero hoy es inviable porque en las estaciones de servicio YPF el litro roza los $ 145, si la carga ronda los 200 litros. En otras petroleras es superior. Si se pretende llenar un tanque el litro se va hasta a $ 240. “Es inviable trabajar así, urge renegociar, que se acomoden los precios y esto sucederá cuando haya gasoil suficiente, como en Buenos Aires, en donde casi no hay problemas de este tipo”, indicó Reinoso.

Consultado por elDiarioAR sobre la situación Jorge Rocchia Ferro, uno de los más grandes empresarios sucroalcoholeros de Tucumán, señaló que parte de la solución pasa por sincerar el precio del gasoil. “Está muy bajo el valor al que se vende en los surtidores, el litro debería rondar los $ 230, el gobierno nacional debe sincerar eso. Sé que esto puede generar inconvenientes pero serán otros problemas porque al costo actual a las petroleras no les conviene importar y vender a pérdida”.

