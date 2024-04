Zago se aparta de LLA en busca de hacer un interbloque propio y Lemoine desconoce a Pagano

El bloque de La Libertad Avanza decidió en la noche del miércoles correr de la conducción a Oscar Zago, por sus diferencias con el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, y propuso como reemplazante al cordobés Gabriel Bornoroni. El conflicto recrudeció tras la designación de Marcela Pagano al frente de la comisión de Juicio Político, que cosechó rechazos de parte de miembros de la fuerza libertaria.

Horas después, Zago dio a conocer los pasos a seguir: “Yo sigo perteneciendo al frente, con mi partido político (el Movimiento de Integración y Desarrollo), que hará un bloque, seguramente, conversaremos con los diputados que tenemos, que son dos más, con los legisladores de la Ciudad de Buenos Aires, y veremos. Se hará un interbloque y podrá funcionar como funciona el PRO, que tiene bloque e interbloque. Si se acepta esa posición, bien, y si no, nosotros somos acompañadores y vamos a seguir acompañando al presidente de la Nación desde nuestro bloque”, analizó.

Sobre la situación que se vivió este miércoles que terminó con su salida como presidente del bloque de La Libertad Avanza, el diputado porteño explicó que había “consultado al presidente y tenía el ok por Marcela Pagano. Cuando empezó la comisión nos empezamos a enterar que se había suspendido. Se equivocaron en el funcionamiento y no correspondía. Si hay diputados que no conocen el reglamento, que se pongan a estudiar un poco. Yo tenía todo bien armado, tenía bien los papeles. Marcela Pagano es de nuestro bloque, yo no manipulo a la gente, yo cumplo con mi palabra. El presidente no se mete en estas cuestiones, solo da el ok. Algunos interpretan que la opinión del presidente es otra, que se hagan cargo. No hablé ni con Karina ni con Martín Menem”, argumentó. Y fue más allá en su entrevista de este jueves con el programa que conduce Gustavo Sylvestre por Radio 10: “Si nos vamos a cagar en todas las normas y reglas que hay, háganlo, conmigo no cuentan”.

Lemoine desconoció a Pagano

En medio de la disputa interna por la conducción de comisiones del bloque de LLA que desató una crisis interna que sigue su curso en la jornada de este jueves, la diputada Lilia Lemoine cuestionó a Marcela Pagano tras su designación en la comisión de Juicio Político, que fue desconocida por Martín Menem, presidente de la Cámara. “No la conozco a Pagano, pero sí conozco a Bertie (Benegas Lynch) y sé que él no le va a fallar nunca al Presidente”, manifestó.

“No estaba designada Marcela, el tema es por qué ella lo estuvo anunciando por todos lados. Fue una desinteligencia de su parte. La voluntad de nuestro espacio es que es lugar los ocupe Bertie”, completó.

Con información de agencias.

IG