Zago apuntó contra los gobernadores por la marcha atrás del proyecto: “No cumplieron con su palabra”

El presidente del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara Baja, Oscar Zago, apuntó contra los gobernadores por los desacuerdos en la votación en particular de la ley ómnibus. “(El proyecto) vuelve a comisión porque hay diputados que se habían comprometido a acompañar a través de los gobernadores y los gobernadores no cumplieron con su palabra”, explicó el diputado nacional a la salida de la sesión.

“El haber dicho de acompañar a las 11 o 12 del mediodía y no terminar acompañando acá no sé si es una traición, pero me parece que se equivocaron”, expresó, luego en comunicación con LN+. Y agregó: “Algunos gobernadores se equivocan al jugar con la sociedad. No son el obligo de la República Argentina. Un gobernador no puede terminar apretando”.

El legislador del oficialismo descartó que esto represente una derrota para el Gobierno nacional y afirmó que la decisión de volver a enviar el proyecto a comisiones fue acordada con funcionarios del Poder Ejecutivo.

Respecto de los motivos de la decisión, Zago afirmó que son múltiples los puntos de desacuerdo que impulsaron el envío del proyecto de vuelta a comisiones, pero luego reconoció el rol que jugó la reducción de las facultades delegadas al presidente Javier Milei. “Hemos conseguido una parte de las facultades delegadas, pero en las otras veíamos que se estaban yendo por la tangente y la verdad que no nos estaban acompañando. Y fue un compromiso que tomaron esta mañana”, explicó, esta noche, en comunicación con Eduardo Feinmann.

Ahora, con el retorno al debate en comisiones, desde la oposición afirman que, conforme al artículo 155 del Reglamento Interno de la Cámara Baja, se cayó la media sanción que tenía la iniciativa luego de la votación en general de la semana pasada. Dicho reglamento establece: “Un proyecto que, después de sancionado en general o en general y parcialmente en particular, vuelve a comisión, al considerarlo nuevamente la Cámara, se le someterá al trámite ordinario como si no hubiese recibido sanción alguna”.

Sin embargo, desde La Libertad Avanza niegan que se haya dado marcha atrás con la votación en general. “Todo de vuelta no porque ya tenemos un voto en general así que lo que vuelve a comisión es para tratar a algunos artículos, algunos capítulos que parece que hay un montón de diputados que se comprometieron a acompañar y ahora están en duda”, expresó Zago ante la consulta de la prensa.

El diputado nacional consideró que el oficialismo ya “cedió lo suficiente” en lo que respecta al megapaquete de reformas y reveló que, hacia el mediodía, había acuerdo con los principales bloques dialoguistas. Ante las diferencias que surgieron durante la votación en particular, para Zago, “es momento para volver para atrás, volver a comisión y seguir discutiendo”.

ACM