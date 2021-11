Elecciones legislativas 2021: ¿quiénes están exentos de votar?

Las elecciones generales tendrán lugar el próximo domingo 14 de noviembre. Las personas que no asistan a votar y que no estén incluidas en los grupos exceptuados deberán pagar una multa de $100 pesos, el doble de lo que se cobró en las PASO. Asimismo, no podrán realizar ciertos trámites o cumplir algunos derechos civiles. El registro de infractores se puede consultar acá.

La Cámara Nacional Electoral (CNE) determinó qué grupos de personas se encuentran exceptuados de votar, sin recibir sanciones. Estos son:

Personas que estén a más de 500 kilómetros del lugar de votación con un motivo razonable. En este caso, deberán acercarse a una comisaría para tramitar el certificado de no voto, el cual deberá ser cargado en la página de la Cámara Nacional Electoral.

Jueces y auxiliares que deban mantener abiertas sus oficinas durante la fecha.

Personas enfermas o imposibilitadas por fuerza mayor. Las mismas deberán ser comprobadas por médicos del servicio de sanidad nacional o, en su defecto, médicos oficiales, provinciales, municipales, o médicos particulares.

Personal de empresas y organismos de servicios públicos que, por el cumplimiento de sus tareas, no puedan acudir a los comicios.

Por otro lado, se determinó, a través de la Acordada Extraordinaria 83/21, que los ciudadanos aislados por contagio confirmado de COVID-19, casos sospechosos y contactos estrechos estarán exceptuados de votar.

Todas las personas que pertenezcan a estas categorías deben tramitar el certificado de no voto y cargarlo en la página web de la Cámara Nacional Electoral, después de la fecha de los comicios.

MGF