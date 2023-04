Nuevo DNI: cuáles son los cambios y quiénes deberán actualizarlo

A través de la Disposición 214/23 y la Ley 17.671 se estableció la impresión de un nuevo DNI que solo deberán actualizarlo los ex combatientes de Malvinas.

Esta nueva actualización del Documento Nacional de Identidad busca condecorar a todos los que lucharon en la guerra para disputar la soberanía de las islas Malvinas.

El diseño estuvo a cargo del Registro Nacional de las Personas (ReNaPer), entidad dependiente del Ministerio del Interior. Asimismo, realizarán la impresión de los documentos a quienes hayan generado una previa solicitud mediante una acreditación obligatoria.

Es importante destacar que la renovación del DNI tiene un costo de 1.500 pesos.

Cómo será el nuevo diseño

En esta ocasión el ReNaPer condecorará a quienes estuvieron en la guerra con una insignia en su Documento Nacional de Identidad.

La misma aparecerá arriba del lado derecho y con un importante tamaño para destacarla. El logo principal contiene la palabra “ex-combatiente” junto a un mapa de las Malvinas y laureles. Abajo contendrá la frase: “Heroína de la guerra de las Islas Malvinas”.

A quienes les corresponde

“Determinase que los Documentos Nacionales de Identidad para personas ex combatientes de la guerra de las Islas Malvinas, emitidos con anterioridad al dictado de la presente medida, conservarán plena validez hasta su fecha de vencimiento o hasta tanto se emita un nuevo ejemplar”, explica la Disposición.

En el documento indica qué contendrá el DNI: “Aquellas personas que acrediten la calidad de ex combatiente de la guerra de las Islas Malvinas, llevarán en el DNI el siguiente distintivo: 'EX COMBATIENTE, HEROÍNA DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS', 'EX COMBATIENTE, HÉROE DE LA GUERRA DE LAS ISLAS MALVINAS'”.

“Lo más importante para mí fue haber pisado Malvinas mientras flameaba la bandera argentina”. María Liliana Colino, enfermera militar. Realizó evacuaciones aeromédicas en la guerra de Malvinas.



🪪 Las heroínas de Malvinas reconocidas en su DNI. #MalvinasArgentinas 🇦🇷 pic.twitter.com/wE2joLM9WR — RENAPER (@renaper_ar) 8 de abril de 2023

Cómo tramitar el nuevo DNI

El Registro Nacional de las Personas permite acceder a la realización del nuevo documento de dos formas:

En 24 horas

Podrá hacerse de lunes a viernes en alguno de los cinco centros que posee ReNaPer y se deberá sacar turno previo desde la app Mi Argentina. Luego de que se haya confirmado el turno la persona deberá acercarse a cualquiera de los centros junto con la constancia de la cita y el DNI anterior. Cuando se haya confirmado la actualización del documento se podrá retirar a las 24 horas hábiles en la misma oficina.

De forma exprés

Como en la anterior forma se tendrá que sacar turno a través de la app, abonar el trámite en el Centro de Documentación de Renaper. A partir de las 48 o 96 horas hábiles de haber realizado el trámite el correo entregará el DNI en el domicilio consignado.

Un honor haber entregado junto al ministro @wadodecorrido y el titular del @renaper_ar Santiago Rodriguez los DNI a Veteranas de Guerra de Malvinas.



Este nuevo diseño reconoce y visibiliza la condición de héroe y heroína que tienen como ex Combatientes. #MalvinasNosUne pic.twitter.com/m45Hr2gpVd — Jorge Taiana (@JorgeTaiana) 4 de abril de 2023

Con información de Micaela Cendra, para la agencia NA.

