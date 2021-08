Programa Acompañar: quiénes y cómo pueden inscribirse al plan de asistencia para víctimas de violencia de género

El Programa Acompañar tiene como objetivo ayudar a las personas en situación de violencia de género y fortalecer su independencia económica. El plan se creó el año pasado, en el contexto del aislamiento preventivo por la pandemia de COVID-19. No es necesario realizar una denuncia de violencia de género para formar parte del programa.

El apoyo económico consta de un monto equivalente al Salario Mínimo, Vital y Móvil —actualmente equivale a $28.080— durante 6 meses consecutivos. El pago se realiza entre el 1º y el 10 de cada mes.

El acompañamiento integral, por su parte, consiste en un programa coordinado con gobiernos provinciales y locales.

Quiénes pueden inscribirse

El programa está destinado a mujeres y personas LGBTI+ de entre 18 y 65 años que se encuentren en una situación de violencia de género. Acompañar es compatible con los siguientes planes: Asignación Universal por Hijo, Asignación Universal por Embarazo para Protección Social, Asignación por Hijo con discapacidad, Monotributo Social y Trabajo registrado bajo el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares.

No podrán inscribirse en Acompañar las personas que cobren ingresos por trabajo en relación de dependencia en el sector público o privado, monotributo y régimen de autónomos, quienes reciban subsidios o prestaciones monetarias no reintegrables con fines de empleo y/o capacitación, jubilados, pensionados o personas retiradas por carácter contributivo o no contributivo, quienes reciban la Pensión Universal para el Adulto Mayor o la Prestación por desempleo.

Cómo acceder

Para inscribirse es necesario dirigirse a alguna de las Unidades de Acompañamiento u Operativos Territoriales que hay en todo el país. También hay posibilidad de comunicarse de manera online a través del correo electrónico de cada sede, en donde se puede filtrar la búsqueda. Asimismo, cada Unidad realiza una evaluación previa para determinar si la persona cumple con los requisitos del plan.

Es posible solicitar información llamando a la línea 144, por WhatsApp al 1127716463, o al mail linea144@mingeneros.gob.ar.

MGF