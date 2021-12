Últimos días para comprar regalos para Navidad: todas las promociones de los bancos

A tres días de Noche Buena, los diferentes bancos se acoplaron a la vorágine de fin de año y la búsqueda de regalos y lanzaron diversas promociones para hacer compras. Desde el Banco Nación hasta los privados, cuáles son los descuentos que ofrecen.

Banco Nación

Como parte de la Semana Nación Fiestas, habrá diferentes descuentos todos los días entre el 20 y el 23 de diciembre. Además, quienes paguen con la billetera virtual Modo pueden acumular un 20% de descuento más.

El martes 21 ofrecen un 25% de descuento en librerías y jugueterías; y 3 cuotas sin interés. El miércoles 22, habrá un 20% de descuento en supermercados y comercios de barrio. El jueves 23, un 25% de descuento en indumentaria con hasta 6 cuotas sin interés y un 15% en mayoristas.

Banco Provincia

Del 17 al 24 de diciembre, el Banco Provincia ofrece 30% de ahorro y hasta 6 cuotas sin interés en indumentaria y casas de deportes, librerías comerciales y jugueterías, librerías de texto, perfumerías, ópticas, bicicletas y experiencias. El tope de reintegro es de hasta $5000 por transacción y es válido para compras de manera presencial, online y/o telefónica en comercios adheridos. Además, agregarán nuevas promociones hasta el 6 de enero.

Banco Ciudad

Entre el 11 y el 24 de diciembre habrá un 20% en diferentes shoppings como Unicenter, Abasto, Alto Palermo, Dot Baires, El Solar, Recoleta Urban Mall, Galerías Pacífico y Devoto Shopping, entre otros. Es para compras realizadas con tarjetas de crédito y débito desde la app MODO o desde la app del homebanking, con MODO.

Además, desde la Tienda Ciudad se puede acceder a productos seleccionados con hasta el 40% de descuento y en 12 cuotas sin interés y, a través de Ciudad Me Gusta!, el programa de puntos del banco, se pueden adquirir distintos productos en el apartado de Navidad.

BBVA

El lunes 20 y martes 21 hay un 30% de descuento y 3 cuotas sin interés en los shoppings de todo el país. Además, habrá un adicional del 20% de descuento en comercios adheridos pagando con la billetera virtual MODO. Los centros comerciales adheridos son Unicenter, Plaza Oeste, Patio Olmos, Parque Brown Factory Outlet, Portal los Andes, Palmas del Pilar, Paseo del Jockey, Nine Shopping, Nordelta Centro Comercial, Galerías Pacifico, Portal Rosario, Portal Patagonia, La Barraca,Shopping del Siglo, Nuevocentro Shopping, Los Gallegos, Recoleta Mall, El Solar y Paseo Aldrey.

Esos mismos días se podrá acceder hasta un 20% de ahorro y 2 cuotas sin interés con tope de $600 en Farmacity y en los productos asociados Simplicity y Get the Look.

Por último, entre el martes 21 y el miércoles 22 habrá hasta 30% y 6 cuotas sin interés en Margaritas, Kiehl´s y Ga.Ma Italy y el miércoles 22 y jueves 23, hasta 50% de reintegro con tope de $1.500 exclusivo con tarjeta Visa BBVA en Oh Gift Card a través de BBVA Shop.

Credicoop

Este 20 y 21 de diciembre, en su Especial Fin de año Shoppings, quienes tengan Tarjetas Cabal CREDICOOP tendrán un 25% de ahorro y 3 cuotas sin interés, con tope de reintegro de $1.250 en shoppings adheridos. El descuento aumenta al 30% y el reintegro a $1500 para quienes cobren el sueldo en este banco. Los locales adheridos se pueden consultar online.

Galicia

El 23 de diciembre habrá varias promociones en distintos rubros. Algunas marcas seleccionadas ofrecerán un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés, sin tope de reintegro. También habrá perfumerías, joyerías y librerías seleccionadas con un 10% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. Por último, shoppings seleccionados tendrán un 25% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. En los locales que tengan la promoción de Navidad de MODO, además, se podrá acumular 20% más de descuento.

ICBC

Hasta este martes 21 de diciembre habrá descuentos de hasta el 40% en shoppings y locales adheridos, en algunos casos con 6 cuotas de interés. Además, se podrá acumular el beneficio MODO del 20%.

Itaú

Ofrecen hasta 15% de descuento y 3 cuotas fijas sin interés, sin tope de reintegro, los martes de diciembre en marcas de indumentaria y jugueterías seleccionadas. Por otro lado, los jueves y viernes de este mes se pueden realizar compras con hasta un 35% de ahorro en bebidas, con tarjetas de débito y un tope de $2000.

Macro

Como parte del Especial Navidad del banco, entre el 22 y el 26 de diciembre ofrecerán 12 cuotas sin interés con tarjetas de crédito Visa Macro en comercios adheridos.

Patagonia

Habrá descuentos de entre el 25% y el 40% de descuento todos los jueves de diciembre en shoppings adheridos, dependiendo de la tarjeta. Como en otros casos, se suma el 20% off pagando con MODO.

Por otro lado, el 20 y 21 de diciembre se agregarán descuentos del 25% y el 30% en marcas y shoppings adheridos. Del 22 al 31 de este mes se podrá acceder a descuentos del 25% y 30% en locales de gastronomía, comprando de manera presencial.

