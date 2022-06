Vuelve PreViaje: comienza la inscripción para prestadores turísticos

El Ministerio de Turismo y Deportes habilitó la inscripción para las prestadoras y prestadores que quieran participar de la nueva etapa del PreViaje, el programa que tendrá su tercera edición para incentivar escapadas durante las temporadas medias y bajas.

PreViaje 3 viene con ajustes presupuestarios y será para la temporada baja

En esta oportunidad, los prestadores ya tienen a disposición la página oficial de PreViaje para realizar la inscripción de cara a las próximas temporadas de vacaciones.

PreViaje es una inversión histórica del Estado Nacional que inició la reactivación del turismo en Argentina tras su mayor crisis global. Más de 5 millones de personas accedieron al beneficio durante las dos primeras ediciones, lo que generó ingresos superiores a los $165 mil millones para el sector.

Cómo realizar la inscripción

Los prestadores deberán ingresar a www.previaje.gob.ar para registrarse, a través de “Soy prestador”. Allí podrán observar el listado de códigos de AFIP habilitados para formar parte del programa y los respectivos topes de crédito que cada uno genera.

Al ingresar con la clave fiscal e indicar el correo electrónico deberán cliquear para registrarse y completar el formulario. Al indicar CUIT, la razón social aparecerá automáticamente. También hay que seleccionar el código de la AFIP con el que deseen registrarse, en caso de estar inscripto en más de uno, prestando atención especial a los topes.

Si el código se corresponde a agencias de viajes, el número de legajo será completado automáticamente. En caso de constatarse alguna inconsistencia, no se abrirá la posibilidad de avanzar con el registro y deberán contactarse con la Dirección Nacional de Agencias de Viajes para modificar esa situación. Si el código se corresponde a alojamiento, tendrán que indicar el respectivo número de habilitación. Se trata de una Declaración Jurada. El correo electrónico registrado será el canal oficial de comunicación. Llegado a este punto, es necesario agregar los datos de el/los establecimiento/s según corresponda. Por ejemplo, al inscribir una cadena de hoteles, se podrá detallar localidad y nombre de fantasía de cada uno de ellos, siempre y cuando estén registrados bajo el mismo CUIT. Tras leer y aceptar términos y condiciones, sólo queda confirmar la inscripción. Muy pronto llegará más información y el Manual de Marca de PreViaje al correo registrado.

Es importante recordar que, al inscribirse como prestador, se asume el compromiso de aceptar pagos con la tarjeta PreViaje en el comercio y consignar toda la información de los servicios contratados en los comprobantes que se emitan. En esta edición, no se aceptan compras en efectivo. Los servicios deben ser abonados mediante tarjeta de débito y/o crédito, billetera virtual o transferencia. La inscripción es obligatoria, aunque se haya participado de las ediciones anteriores. Si no se registra, sus clientes no podrán cargar sus comprobantes.

DL