Los 10 youtubers que mira mi hijo de 15 años

Le pedí a mi hijo quinceañero que me haga una lista de los diez youtubers que más mira. Me tranquilizó ver que no parecen drogarse ni estar en contra de la propiedad privada. A mi hijo le entusiasmó compartir conmigo un poco de su mundo, en el que los adolescentes se organizaron sin verse para darse sentido entre ellos y transmitir la idea de que pueden conseguir cosas confiando en ellos mismos.

Con los pies puestos en el país de lo imposible, los youtubers parecen optimistas sobre lo que les espera y se los ve disfrutando del presente, seguros del valor de lo que tienen para decir.

Los youtubers son parte de una escena. Se premian en galas a las que, casi como la entrega de los Oscars, van vestidos para una fiesta de graduación, en un salón de Buenos Aires. Se entrevistan entre ellos, cruzan de un canal a otro, forman una red de legitimación que tiene un público que consume un star system invisible a los viejos.

Los youtubers dominan el formato. Aprendieron a crear contenidos para la tele nacida de Internet. Muestran la vida olvidados de la cámara, sin decirlo, le prometen a la audiencia que se puede ser visto y escuchado con una computadora, una silla gamer y un buen monitor o con un teléfono, siempre con una idea y algo para decir.

Marti Benza es una chica feliz. En sus videos, que tienen hasta dos millones de reproducciones, se la ve reir todo el tiempo. Es rubia, adolescente, tiene dientes grandes y una novia, Lourdes González, que es una estrella de YouTube como ella. Lourdes tiene ojos verdes y se la ve muy enamorada de Marti. Pasó más de un mes desde que se conocieron hasta que se acercaron por primera vez: habían ido a ver El Rey León y al final de la película Marti apoyó la cabeza en el hombro de Lourdes, que tuvo taquicardia. Lo cuentan juntas en un video en el que parece que el amor es siempre una fiesta.

En otro video Marti hace pis con la puerta abierta en una estación de servicio en un viaje a Jujuy. Las amigas que la filman festejan la transgresión, que es sin malicia, como todo en el mundo Marti. En otro video se la ve junto a sus amigas en una previa. Los chicos tienen los brazos marcados de hacer fierros y gritan mucho, igual que las chicas. Hacen prendas como darse nalgadas o un pico, todo en casi total estado de sobriedad. Un chico en un momento dice que va a tomar mucho fernet, pero la cámara no lo muestra tomando.

Los padres de Marti son muy lindos. El señor es un cincuentón que no se entrega, con pelo y barba de haber tenido moto. La madre es una señora muy hermosa. Marti es muy parecida a ella y se ríen igual. Marti y Luli tienen representantes, fans y publicitan programas para edición de videos que transmiten la idea de que cualquier chico o chico pueden llegar a tener una vida con cientos de miles de likes.

Coscu tiene una seguridad de acero, pero se le disipó un poco cuando casi le pisa el dedo gordo del pie izquierdo a Messi, la vez que fue a comer a su casa en Barcelona con el Kun Agüero y el youtuber español Ibai. Su carrera empezó años antes en La Plata: jugaba en línea y transmitía en vivo (streameaba) League of Legends, un juego que es sobre destruir la base del enemigo.

Armó un equipo, el Coscu Army, se mudó a una quinta con su crew, después a una más grande, se convirtió en el streamer más grande de la Argentina. Cuando hace poco Tinelli hizo stream por primera vez, Coscu le ladró un poco, para él la televisión es lo viejo y Tinelli lo más rancio de lo viejo.

Coscu puso palabras en la boca de los adolescentes, que dicen buenardo, nashe, e insta como él. Para Coscu, Insta es una palabra que no tiene traducción, es todo lo que vos querés que sea.

Coscu tiene altísimos niveles de energía, es vegano, pregona la importancia de confiar en hacer lo que a uno le gusta, baja línea porque sabe que lo escuchan, comenta, o dictamina sobre los contenidos de otros en Tik Tok, dice que sigue pensado hacer cosas más grandes todavía.

Lucho y Juan, de Kicks and Friends, a las diez lucas le dicen diez K. Se dedican a hacer periodismo de zapatillas y ropa, recorren los outlets de Nike, Puma, el Shopping Soleil y todos los lugares donde se puede comprar una variedad de zapatillas que parece no se termina nunca.

Muestran la colección de zapatillas de Lucho SJJ, un músico adolescente. Lucho dice que usa un par diferente todos los días, otros chicos las usan poco y las limpian como objetos de colección. En Kicks and Friends son fanáticos de la serie Jordan de Nike, de Basquet, que viene en muchos modelos. Las zapatillas que muestran arrancan en $16.000 y llegan hasta más de $30.000. Al principio de los videos de las recorridas por los outlets aparece una placa con la cotización del dólar al momento de la filmación.

Kicks and Friends es un medio independiente. Critican al outlet de Nike en Barracas por no tener ofertas el fin de semana y reseñan qué marcas y qué productos están en mejor precio en comparación con el resto de la oferta.

Los Displicentes son cuatro amigos, dos de River y dos de Boca. En un video, con remeras de ambos equipos, juegan al ¿Qué preferís?, eligen entre ser recordado como una mala persona después de muertos o no ser recordados en absoluto, entre viajar al pasado o al futuro, entre tenerlo todo o saber todo.

Los Displicentes hacen videos de reacciones a partidos de fútbol. En un cuarto tuneado con carteles de neón de los dos clubes miran un Superclásico. Con barbijo, le gritan a los jugadores en la televisión lo que tienen que hacer. La puerta del cuarto tiene una calco que dice “somos rivales, no enemigos”.

Los Displicentes juegan más a juegos. Uno se llama Coger, Matar o Casarse. Se reparten sin ver tres papelitos con nombres de personas (sobre todo chicas lindas y jugadores de fútbol), eligen con quién cogen, a quién matan o con quién se casan. Los Displicentes gritan mucho.

Zekoxx es streamer y hace videos en YouTube con su novia Martu. Contesta preguntas en vivo. Zekoxx dice que prefiere tener seis dedos en cada mano antes de que Messi lo odie, porque Messi es la persona más buena del mundo y todos lo odiarían si él lo odia. Zekoxx dice que trabajaría de cualquier cosa menos de policía, porque en Pinamar le tiraban el escabio. También dice que es importante saber escuchar a los que saben, no importa que sean chicos más chicos que él.

Zekoxx y su novia se aman, se ríen juntos, están adentro del mismo planeta, que parece confortable, en el cuarto de Martu, desde donde hacen los vivos. Zekoxx dice que su mayor virtud es la perseverancia, porque cuando quiere algo no para hasta que lo consigue, Martu nunca laburaría en un call center. El ídolo de Zekoxx y Martu es Coscu.

En el canal #Te lo resumo te cuentan la película Los Cazafantasmas en ocho minutos y medio. Un chico que pone voz cascada relata en off la película, el video intercala imágenes de Javier Milei, Adrián Suar y Thelma Biral. El apunte de la película transmite bastante la sensación de algo que yo vi hace treinta años y te ahorra una hora y media.

"¿Qué otra cosa se puede hacer que poner un cadáver en el baúl de un auto?", dice el narrador en una escena del resumen de la película Psicosis y aclara que la uno, de Hitchcock, es la única que vale la pena. El video tiene casi 1,4 millones de vistas, el canal 6 millones de suscriptores y es una creación del actor y podcaster Jorge Pinarello, que en una entrevista con el youtuber Pablo Agustín contó que empezó porque ser actor independiente significaba trabajar muchísimo para que cinco personas vean la obra. Para hacer su trabajo, Pinarello ve 400 películas por año.

Bauti Agnone empieza un video de contestar preguntas mostrando cómo, desde el puesto de arquero en un partido de fútbol cinco, sale jugando y le hace una bicicleta al delantero contrario. Tiene 20 años, cuenta que con la pandemia tiene ataques de pánico y a veces se va a dormir pensando que se va a morir. Le preguntan por su sexualidad, dice que cree que es heterosexual pero que estaría con Harry Styles.

Agnone dice que está contento con la comunidad que formó porque son las únicas personas a las que no le cae mal y que le da un poco de impresión que lo sigan chicos chicos por las cosas que dice. A Agnone, aro en el medio de la nariz, pálido, remera de futbol, uñas pintadas de negro, lo auspician los cajeros automáticos de la red Link.

Dice seguido la palabra mogólico, pero en el video aparece por la mitad o le dice la m-word. Agnone va a través de las redes, un amigo y una amiga que participan de su canal de Twitch y están en Tik Tok parecen tener una relación. El público quiere verlo juntos, eso se llama shippear, querer que dos personas que vez por la pantalla sean pareja.

Legen es un youtuber con pocos suscriptores, pero hace publicidad de un servicio de televisión por cable que organizó un lugar de juegos en línea en La Plata. Recorre el lugar con sus amigos y comenta que hay otros youtubers en el lugar. A Legen lo maquillan para salir en la tele, se le nota que sabe que está para ser famoso.

Legen se va de viaje. Muestra el bolso, lleva cosas de belleza como Agua Micelar y botines para jugar al fútbol. Viaja a ver al padre al sur, muestra el viaje en avión, cuando llega se pregunta si el padre lo está esperando en el aeropuerto, el señor está y parece emocionado los dos segundos en que la cámara lo enfoca.

A la protagonista de la película El Stand de Los Besos un grandote le toca el traste en la entrada de la prepa. Después la chica tiene un coqueteo con el agresor. El youtuber Coffe, del canal Coffe TV marca lo poco que está en sintonía la película con lo que está bien y dice que los violentos son rugbiers.

Un video de Coffe se llama El Nefasto Cine de Adrián Suar. Coffe es un boxeador por demolición, critica a Suar todo el tiempo, dice que un personaje de Valeria Bertucelli es un objeto. Coffe no solo tiene objeciones políticas, critica cada película desde el cine, diciendo que la trama, los actores y las historias de las películas son malos. Coffe cree que en sus películas Suar es un mal tipo que pretende que lo quieran.

José Luis Espert contesta preguntas en el canal Pilo probando hamburguesas con salsas picantes, habla de impotencia sexual, hace comentarios de mal gusto y define el liberalismo como un continente. Espert dice que los chicos lo siguen porque les dice la verdad. Alan Parodi, el entrevistador, dice que sus amigos se van del país o trabajan acá exportando servicios para el exterior.

También come tacos con picante para la entrevista Mica Suarez, youtuber estrella con casi dos millones de suscriptores. Dice que empezó para sentirse mejor. A Mica el picante le cuesta, una vez se tiró en paracaídas para la cámara, dice que fue de lo más increíble que le pasó.

LV