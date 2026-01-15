15 de enero: ¿qué pasó un día como hoy?

Desde giros políticos hasta hitos científicos, ¿que pasó un día como hoy?

Qué se celebra hoy 15 de enero

1362: Primer día de la tormenta en el Mar del Norte (segunda inundación del Día de San Marcelo), que en tres días arrasa con los Países Bajos, Inglaterra y el norte de Alemania, causando entre 40 000 y 100 000 muertes.

1526: De La Coruña zarpa una expedición marítima al mando de Diego García de Moguer, que será la que descubra río de la Plata (en la actual Argentina y Uruguay).

1543: En El Salvador se funda la aldea de Apopa.

1559: En la Abadía de Westminster, Owen Oglethorpe (obispo de Carlisle) —en lugar del Arzobispo de Canterbury— corona a Isabel I como reina de Inglaterra e Irlanda.

1582: Rusia cede Livonia y Estonia a Polonia.

1724: En España, Luis I es proclamado rey.

1759: En Londres se abre al público el Museo Británico, el mayor museo del Reino Unido.

1777: En la actual Vermont, Nueva Connecticut declara su independencia de los británicos.

1777: En la cuesta de Chataquilla (en la actual Bolivia) el líder quechua Tomás Katari (40) es asesinado por los españoles.

1782: En Estados Unidos, Robert Morris (superintendente de Finanzas) recomienda al congreso el establecimiento de una moneda nacional (con división decimal).

1790: En Francia se sustituyen las provincias por departamentos y se subdividen estos en distritos, cantones y municipios.

1798: En Madrid (España), Francisco de Goya comienza a pintar los frescos de la iglesia de San Antonio de la Florida.

1810: En Andalucía, José Bonaparte, al frente de un ejército de 80.000 hombres, llega a Sierra Morena para iniciar la ocupación de la región.

1811: En Colombia, se funda el municipio de Abejorral por el maestro José Antonio Villegas.

1822: En el marco de la Guerra de Independencia Griega, Demetrius Ypsilantis es elegido presidente de la asamblea legislativa.

1831: En México, es aprehendido sorpresivamente el presidente Vicente Guerrero y sus colaboradores en la Playa Tlacopanocha de Acapulco, a bordo del bergantín Colombo del mercenario genovés Francisco Picaluga, por indicaciones del vicepresidente, Gral. Anastasio Bustamante.

1834: En España, Francisco Martínez de la Rosa es nombrado ministro de Estado y presidente del Consejo de Ministros.

1847: En México, Benito Juárez es iniciado, en un salón del Senado de la República habilitado como templo masónico, como aprendiz en la logia “Independencia Núm. 2”, del Rito Nacional Mexicano.

1865: En el marco de la Guerra Civil Estadounidense, la Confederación pierde Fort Fisher (en Carolina del Norte), su último puerto importante.

1870: En los Estados Unidos, una caricatura política de Thomas Nast (en el Harper's Weekly) simboliza por primera vez al Partido Demócrata como un burro: «Un estúpido burro patea a un león muerto».

1880: En Málaga se inaugura el Conservatorio Superior de Música.

1881: En el marco de la Guerra del Pacífico, tiene lugar la Batalla de Miraflores entre las fuerzas del Ejército de Chile y el Ejército del Perú.

1885: En los Estados Unidos, Wilson Bentley toma la primera fotografía de un microscópico cristal de nieve.

1892: James Naismith publica las reglas del baloncesto.

1902: Se estrena la ópera Till Eulenspiegel, de Emil von Reznicek.

1908: En los Estados Unidos se establece la hermandad femenina negra Alpha Kappa Alpha.

1910: En Madrid se estrena la ópera Colomba, con letra de Carlos Fernández Shaw y música de Amadeo Vives.

1912: En Rosario, Santa Fe, República Argentina, se funda el Club Atlético Argentino conocido como “Argentino de Rosario”.

1913: Entre Nueva York y Berlín se realiza la primera transmisión telefónica sin hilos.

1916: El parlamento alemán acuerda reducir la edad tope para obreros empleados de 70 a 65 años.

1918: La huelga general de trabajadores se extiende a Budapest y Praga.

1919: En Berlín, las Freikorps torturan y asesinan a Rosa Luxemburgo y Karl Liebknecht, líderes del ala radical del Partido Socialdemócrata de Alemania durante la Primera Guerra Mundial y creadores del llamado Movimiento Espartaquista.

1919: En el centro de Boston (Estados Unidos) explota un tanque con melaza de 15 m de altura y 27 m de diámetro; dejando un saldo de 21 muertos y 150 heridos («Gran inundación de Melaza de Boston»).

1919: En Polonia, el pianista Ignace Paderewski se convierte en primer ministro.

1921: En el Congreso de Livorno se escinde el Partido Socialista Italiano y nace el Partido Comunista Italiano.

1925: En Alemania, varios ministros nacionalsocialistas entran a formar parte del gobierno.

1931: En México se produce un fuerte terremoto.

1932: En Madrid, Niceto Alcalá-Zamora, presidente de la República, inaugura el primer edificio de la Ciudad Universitaria: la Facultad de Filosofía y Letras.

1933: En España, la violencia política causa casi 100 muertes.

1934: En Nepal sucede un terremoto con epicentro a 10 km al sur del Everest (el monte más alto del mundo). Deja un saldo de unos 10 500 muertos en este país y en el estado indio de Bijar.

1934: En Italia se promulga una ley acerca de la formación de corporaciones.

1936: Se firma en España el pacto electoral del Frente popular, por el que republicanos, socialistas y comunistas se unifican en un único partido que será elegido ese mismo año.

1936: En Toledo (Ohio), la empresa Owens-Illinois Glass Company inaugura su sede: el primer edificio completamente cubierto de vidrio.

1938: En el marco de la guerra civil española, Barcelona es bombardeada.

1939: En el marco de la guerra civil española, el ejército sublevado toma las ciudades de Tarragona, Reus y Tárrega en su camino a Barcelona. El debilitado ejército republicano se repliega junto a una masa de refugiados hacia la frontera francesa.

1941: En Roma, Alfonso XIII abdica de sus derechos al trono español en su hijo Juan, conde de Barcelona.

1943: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, las fuerzas militares japonesas son desalojadas de Guadalcanal.

1943: En el marco de la Segunda Guerra Mundial, en Vorónezh comienza la contraofensiva soviética (Batalla de Vorónezh).

1943: En Arlington (Virginia) se inaugura el edificio de oficinas más grande del mundo: el Pentágono.

1944: La ciudad de San Juan (Argentina) es destruida por un terremoto.

1944: La European Advisory Commission decide dividir Alemania en zonas de ocupación cuando acabe guerra (lo que sucederá en 1945).

1945: En El Salvador, el general Salvador Castaneda Castro es elegido presidente.

1945: Se restablecen las vías de comunicación entre China e India.

1947: En el parque Leimert de Los Ángeles (California) una transeúnte halla el cadáver torturado de Elizabeth Short (La Dalia Negra).

1948: El gobierno de Perú suspende las garantías individuales para combatir el acaparamiento de artículos de primera necesidad.

1950: Suecia establece relaciones diplomáticas con China.

1951: Las fuerzas de la ONU consiguen detener la ofensiva comunista en Corea.

1951: En Alemania Occidental, Ilse Koch (la Perra de Buchenwald), esposa del comandante del campo de concentración de Buchenwald es sentenciada a prisión perpetua.

1955: La Unión Soviética declara que está en disposición de transmitir a terceros países sus conocimientos acerca de la utilización pacífica de la energía atómica.

1962: Se encuentra en el norte de Grecia el papiro de Derveni, el manuscrito más antiguo de Europa.

1962: Masacre de los chinos en Barlovento en Cuba.

1966: En Nigeria se registra el primer golpe de Estado, es derrocado Abubakar Tafawa Balewa.

1967: En los Estados Unidos se celebra el primer Super Bowl. Los Green Bay Packers derrotan 35 a 10 a los Kansas City Chiefs.

1969: La Unión Soviética lanza la misión Soyuz 5.

1970: En Nigeria, Biafra se rinde, después de 32 meses de lucha por su independencia.

1970: En Libia, Moammar Al Qadhafi se proclama primer ministro.

1973: En el marco de la guerra de Vietnam, progresan las negociaciones de paz. Richard Nixon anuncia la suspensión de las acciones ofensivas en Vietnam del Norte.

1974: El general Ernesto Geisel es elegido, indirectamente, presidente de Brasil.

1974: En los Estados Unidos los expertos que investigan el Escándalo Watergate descubren que una importante cinta magnetofónica ha sido manipulada.

1975: Portugal garantiza la independencia de Angola.

1976: En los Estados Unidos, es sentenciada a prisión perpetua Sara Jane Moore, quien infructuosamente intentó asesinar al presidente Gerald Ford.

1977: En Kälvesta (Suecia) mueren 22 personas en el choque entre dos aviones, el peor desastre aéreo de la historia de ese país.

1978: En Ecuador se aprueba una nueva Constitución.

1981: En Italia, las Brigadas Rojas liberan al juez Giovanni d’Urso después de 34 días de cautiverio.

1981: El papa Juan Pablo II recibe a una delegación de sindicato polaco Solidaridad en el Vaticano encabezada por Lech Wałęsa.

1983: Los Países No Alineados piden unánimemente que Estados Unidos dialogue con Nicaragua y contribuya a buscar la paz en El Salvador.

1986: En Walt Disney World (Florida) se inaugura «Los mares vivientes» (The Living Seas) en el centro EPCOT.

1986: En los Estados Unidos se inauguran los servicios de televisión por cable HBO y Cinemax.

1990: Se declara el estado de excepción en Nagorno Karabaj y otras partes de Azerbaiyán.

1990: La red telefónica de larga distancia AT&T sufre una falla de interruptores en cascada.

1991: Expira la fecha límite de retiro de las tropas iraquíes de la ocupada Kuwait, abriendo paso a la operación Tormenta del desierto.

1991: En Arabia Saudí se despliegan fuerzas militares multinacionales para combatir a Saddam Hussein, lo que conducirá a la llamada Guerra del Golfo.

1992: Parte de la Comunidad Económica Europea (actual Unión Europea) reconoce a Croacia y Eslovenia, lo que supone el desmembramiento de Yugoslavia.

1993: En Sicilia, la policía arresta al capo de la mafia Salvatore Riina, la Bestia, que llevaba tres décadas fugitivo.

1996: Mario Vargas Llosa toma posesión del sillón «L» de la Real Academia Española.

1998: Croacia recupera el último territorio en manos de Serbia.

1999: En Racak (Kosovo), 45 albaneses son asesinados por fuerzas de seguridad yugoslavas.

1999: Dos de las principales entidades bancarias españolas, el Banco Santander y el Banco Central Hispano, protagonizan la primera fusión en la era del euro.

2000: El serbio Željko Ražnatović, alias Arkan, aliado de Slobodan Milošević, muere en un tiroteo en el Hotel Intercontinental de Belgrado.

2001: Comienza oficialmente el proyecto de Wikipedia.

2005: Una intensa llamarada solar dispara rayos X al sistema solar.

2005: El satélite SMART-1 (de la ESA europea), orbitando alrededor de la Luna, descubre calcio, aluminio, sílice y otros elementos en la superficie de la Luna.

2006: Michelle Bachelet es elegida presidenta de Chile, siendo la primera mujer en ocupar este cargo en la historia del país.

2007: En Irak son ahorcados Barzan Ibrahim al-Tikriti (exjefe de inteligencia iraquí y medio hermano de Saddam Hussein) y Awad Hamed al-Bandar (exjuez de la Corte Revolucionaria).

2007: El cometa McNaught llega al perigeo después de haberse acercado al Sol.

2007: Rafael Correa toma posesión como presidente de Ecuador y empieza la llamada Revolución Ciudadana.

2008: Nace la campaña Dr. King´s Tree con la plantación de un árbol en honor a Martin Luther King y sus métodos no violentos.

2009: Amerizaje de un avión Airbus 320 en el río Hudson, Nueva York, pilotado por Chesley Sullenberger.

2011: En Turquía, el Galatasaray Spor Kulübü reinaugura sus instalaciones.

2016: En Uagadugú, se produce un atentado terrorista en un hotel de lujo, se produce un saldo de 29 pérdidas humanas y 30 heridos. Las 2 organizaciones terroristas Al Qaeda del Magreb Islámico y Al Murabitun reivindican los atentados.

2020: Microsoft lanza la primera versión estable de Edge basada en Chromium.

2022: Se produce una erupción en el volcán Hunga Tonga la cual ocasionó un tsunami en Chile, Japón (Islas Amami y una zona costera que abarca desde Hokkaidō hasta Kyūshū y Okinawa), Perú, Tonga y la costa oeste de Estados Unidos y Canadá, la subida del nivel del mar en México (específicamente en estados como Baja California, Colima y Guerrero) así como alertas de tsunami en Fiyi, Nueva Zelanda, Samoa y los estados estadounidenses de Alaska y Hawái.[1][2][3][4][5]

2022: A raíz de la erupción en Tonga, En Perú, una embarcación de la marca Repsol sufre un derrame de 6 mill barriles de petróleo, debido a un oleaje anómalo, ocasionando el Derrame de petróleo en Ventanilla. Que causó mucho daño a las playas del distrito de Ventanilla, en Callao.

Quién nació un día como hoy

5: Liu Xiu, emperador chino (f. 57).

1292: Juana II de Borgoña (Jeanne II de Bourgogne), 15 de enero de 1292 - 21 de enero de 1330), reina de Francia, esposa de Felipe V de Francia, hija de Oton IV, conde palatino de Borgoña y de Mahaut de Artois;

1342: Felipe II de Borgoña, aristócrata francés (f. 1404).

1432: Alfonso V, el Africano, rey portugués (f. 1481).

1481: Ashikaga Yoshizumi, shogun japonés (n. 1511).

1538: Maeda Toshiie, general japonés (f. 1599).

1622: Molière, dramaturgo francés (f. 1673).

1674: Prosper Jolyot de Crébillon, poeta y dramaturgo francés (f. 1762).

1747: John Aikin, doctor y escritor británico (f. 1822).

1759: Ramón Ortiz Otáñez, aristócrata español (f. 1843).

1785: William Prout, químico, físico y teólogo inglés (f. 1850).

1791: Franz Grillparzer, escritor austriaco (f. 1872).

1795: Alexandr Griboyédov, dramaturgo ruso (f. 1829).

1809: Pierre-Joseph Proudhon, escritor, filósofo y teórico político anarquista francés (f. 1865).

1814: Pierre-Jules Hetzel, editor francés (f. 1886).

1824: Marie Duplessis, cortesana francesa, modelo de La dama de las camelias (f. 1847).

1842: Josef Breuer, fisiólogo y psicólogo austríaco (f. 1925).

1842: Paul Lafargue, médico y político francés (f. 1911).

1849: Ángel Ortiz Monasterio, marino y político mexicano (f. 1922).

1850: Mihai Eminescu, poeta rumano (f. 1889).

1850: Sofia Kovalévskaya, matemática rusa (f. 1891).

1858: Giovanni Segantini, pintor italiano (f. 1899).

1863: Wilhelm Marx, canciller alemán (f. 1946).

1866: Nathan Söderblom, arzobispo sueco, premio nobel de la paz en 1930 (f. 1931).

1869: Stanisław Wyspiański, dramaturgo polaco (f. 1907).

1872: Arsén Kotsóyev, poeta soviético (f. 1944).

1874: Fructuós Gelabert, fotógrafo español (f. 1955).

1875: Tom Burke, atleta estadounidense (f. 1929).

1878: André Georges Corap, militar francés (f. 1953).

1882: Margarita de Connaught, princesa sueca (f. 1920).

1882: Daniel Vázquez Díaz, pintor español (f. 1969).

1886: Jenő Károly, futbolista húngaro (f. 1936).

1887: Carmen Lyra (María Isabel Carvajal Quesada), escritora, pedagoga y política costarricense de izquierda (f. 1949).

1891: Osip Mandelstam, poeta ruso (f. 1938).

1893: Ivor Novello, actor y compositor galés (f. 1951).

1894: José Luis Bustamante y Rivero, diplomático y jurista peruano, presidente del Perú entre 1945 y 1948 (f. 1989).

1895: Artturi Ilmari Virtanen, científico finlandés, premio nobel de química en 1945 (f. 1973).

1896: Víctor de la Serna Espina, periodista español (f. 1958).

1897: Xu Zhimo, poeta y escritor chino (f. 1931).

1899: Floren Delbene, actor argentino (f. 1978).

1900: William Heinesen, escritor feroés (f. 1991).

1902: Mauro Núñez Cáceres, músico y charanguista boliviano (f. 1973).

1906: Aristóteles Onassis, armador y multimillonario griego (f. 1975).

1908: Edward Teller, físico húngaro (f. 2003).

1909: Gene Krupa, baterista estadounidense (f. 1973).

1912: Michel Debré, político francés (f. 1996).

1913: Lloyd Bridges, actor estadounidense (f. 1998).

1914: Etty Hillesum, enfermera y escritora judía neerlandesa asesinada en Auschwitz (f. 1943).

1914: Hugh Trevor-Roper, historiador británico (f. 2003).

1914: Alberto Ullastres, político español (f. 2001).

1916: Hugh Gibb, baterista y director de orquesta británico, padre de los músicos británicos Barry, Robin, Maurice y Andy Gibb (f. 1992).

1918: Vicente de la Mata, futbolista argentino (f. 1980).

1918: João Baptista Figueiredo, militar brasileño, presidente de Brasil entre 1979 y 1985 (f. 1999).

1918: Gamal Abdel Nasser, militar y estadista egipcio, presidente de Egipto entre 1954 y 1970 (f. 1970).

1919: Maurice Herzog, montañista francés, el primero en ascender a un pico de más de 8000 m (el Annapurna) en 1950 (f. 2012).

1919: George Cadle Price, primer ministro beliceño (f. 2011).

1919: Augusto Ferrando, locutor de carrera hípica y animador peruano (f. 1999).

1920: María Fernanda Ibáñez, actriz mexicana (f. 1940).

1923: Lee Teng-hui, economista y político taiwanés, presidente de Taiwán entre 1988 y 2000 (f. 2020).

1924: Jean-Bertrand Pontalis, filósofo, psicoanalista y escritor francés (f. 2013, mismo día).

1925: Ignacio López Tarso, actor mexicano (f. 2023).

1926: Maria Schell, actriz austríaca (f. 2005).

1927: Armando Morales, pintor nicaragüense (f. 2011).

1929: Martin Luther King, pastor bautista y activista estadounidense, premio Nobel de la Paz en 1964 (f. 1968).

1929: Faure Chomón, militar y revolucionario cubano (f. 2019).

1933: Patricia Blair, actriz estadounidense (f. 2013).

1933: Werner Winsemann, árbitro de fútbol canadiense.

1934: Leopoldo Flores, pintor mexicano (f. 2016).

1934: Mário de Araújo Cabral, piloto de automovilismo portugues (f. 2020).

1937: Margaret O'Brien, actriz estadounidense.

1937: Pepe Parada, actor, empresario y productor argentino (f. 2003).

1939: Gabriela Hernández, actriz chilena (f. 2023).

1939: Pérez Celis, artista plástico argentino (f. 2008).

1940: Luis Racionero, escritor español (f. 2020).

1941: Captain Beefheart, músico de rock y pintor estadounidense (f. 2010).

1943: Margaret Beckett, política británica.

1944: Francisco Anguita, geólogo y vulcanólogo español.

1945: María Antonia Iglesias, periodista española (f. 2014).

1947: Martin Chalfie, científico estadounidense, premio Nobel de Química 2008.

1948: Alberto Cardín, activista y antropólogo español (f. 1992).

1949: Luis Alvarado, beisbolista portorriqueño (f. 2001).

1950: Marius Trésor, futbolista francés.

1951: Charo, guitarrista y cantante española.

1952: Skay Beilinson, guitarrista y cantante argentino.

1952: Boris Blank, músico suizo.

1953: Hugo Soto, actor y artista argentino (f. 1994).

1955: Alberto Fernández Blanco, ciclista español (f. 1984).

1955: José Montilla, político español.

1956: María Zavala Valladares, jueza y política peruana.

1957: Mario Van Peebles, actor estadounidense.

1957: Tabaré Rivero, músico, actor, escritor uruguayo.

1958: Luis Pescetti, escritor, músico y cantautor argentino.

1958: Boris Tadić, presidente serbio.

1959: Jordi Bertomeu, director ejecutivo de Euroleague Basketball.

1964: Saúl Hernández, compositor, cantante y músico mexicano, de las bandas Caifanes y Jaguares.

1964: Wes Madiko, músico camerunés (f. 2021).

1965: Maurizio Fondriest, ciclista italiano.

1965: Bernard Hopkins, boxeador estadounidense.

1965: Adam Jones, músico estadounidense, de la banda Tool.

1965: James Nesbitt, actor norirlandés.

1965: María San Gil, política española.

1966: Virginia Innocenti, actriz, autora y cantante argentina.

1968: Chad Lowe, actor estadounidense.

1968: Iñaki Urdangarin, balonmanista español.

1969: Armando Alanís Pulido, poeta mexicano.

1969: Viacheslav Gladkov, político ruso.

1970: Shane McMahon, ejecutivo y luchador profesional estadounidense.

1971: Regina King, actriz estadounidense.

1973: Essam El-Hadary, futbolista egipcio.

1973: Miguel Joven, actor infantil español.

1973: Tomáš Galásek, futbolista checo.

1973: Roberto Fresnedoso, futbolista y entrenador español.

1974: Adam Ledwoń, futbolista polaco (f. 2008).

1975: Mary Pierce, tenista francesa de origen canadiense.

1975: Diego Lombardi, actor peruano.

1975: Valerio Bertotto, futbolista italiano.

1975: Anurak Srikerd, futbolista y entrenador tailandés.

1976: Andreas Klier, ciclista alemán.

1976: Virginia Tola, soprano argentina.

1976: Mamen Mendizábal, periodista y presentadora de televisión española.

1977: Sara Cometti, esgrimidora italiana.

1977: Giorgia Meloni, política italiana.

1978: Eddie Cahill, actor estadounidense.

1978: Franco Pellizotti, ciclista italiano.

1978: Pablo Amo, futbolista español.

1978: Vandinho, futbolista brasileño.

1978: Jamie Clayton, actriz estadounidense.

1979: Drew Brees, jugador de fútbol americano estadounidense.

1979: Martin Petrov, futbolista búlgaro.

1979: Antonio Núñez Tena, futbolista español.

1979: Ariella Ferrera, actriz pornográfica colombiana.

1979: Pedro Mairata Gual, futbolista español.

1979: Jonas Ljungblad, ciclista sueco.

1980: Lydia Rodríguez Fernández, cantautora española.

1980: Matt Holliday, beisbolista estadounidense.

1980: David Muñoz, cocinero español.

1981: Pitbull (Armando Pérez Acosta), cantante, compositor y productor musical estadounidense.

1981: El Hadji Diouf, futbolista senegalés.

1981: Alexis Weisheim, futbolista argentino.

1981: Manuel Carrasco, cantante español.

1982: Armando Galarraga, beisbolista venezolano.

1982: Ángel Sánchez Martín, futbolista y entrenador español.

1982: Sun Xiang, futbolista chino.

1983: Jermaine Pennant, futbolista británico.

1983: Hugo Viana, futbolista portugués.

1983: Jerrod Laventure, futbolista estadounidense.

1983: Yang Zhi, futbolista chino.

1984: Drew Moor, futbolista estadounidense.

1984: Yvanilton de Almeida Costa, futbolista brasileño.

1984: Karoll Márquez, actor, cantante y modelo colombiano.

1985: René Adler, futbolista alemán.

1985: Kenneth Emil Petersen, futbolista danés.

1986: Cholponbek Esenkul Uulu, futbolista kirguís.

1987: Kelly Kelly, luchadora profesional estadounidense.

1987: Michael Seater, actor canadiense.

1988: Darwin Atapuma, ciclista colombiano.

1988: Skrillex, productor estadounidense de música electrónica, de la banda From First to Last.

1988: Ana María Polvorosa, actriz española.

1989: Rednek, productor estadounidense de música bass.

1989: Martin Dúbravka, futbolista eslovaco.

1990: Chris Warren Jr., actor estadounidense.

1991: Marc Bartra, futbolista español.

1991: Kevin Malget, futbolista luxemburgués.

1992: Joël Veltman, futbolista neerlandés.

1993: Ben Gibson, futbolista británico.

1994: Monika Jagaciak, modelo polaca.

1996: Romano Fenati, piloto de motociclismo italiano.

1996: Dove Cameron, actriz y cantante estadounidense.

1997: Valentina Zenere, actriz y cantante argentina.

1997: El Noba, cantante argentino (f. 2022).

1997: Athena Faris, actriz pornográfica y modelo erótica estadounidense.

1997: Alex Mae, actriz pornográfica estadounidense.

1997: Suhander Zúñiga, futbolista costarricense.

1997: Jordan Roland, baloncestista estadounidense.

1997: Abdulelah Al-Amri, futbolista saudí.

1998: Lidiya Zablotskaya, cantante bielorrusa.

1998: Ben Godfrey, futbolista inglés.

1998: Vladyslav Malykhin, atleta ucraniano.

1998: Stephen Odey, futbolista nigeriano.

1998: Nemanja Stojić, futbolista serbio.

1999: Kevin Álvarez Campos, futbolista mexicano.

1999: Demetris Demetriou, futbolista chipriota.

1999: Alex Chidiac, futbolista australiana.

1999: Brayan Vera, futbolista colombiano.

1999: Miray Daner, actriz turca.

1999: Shu Mogi, futbolista japonés.

1999: Yasmin Liverpool, atleta británica.

1999: Álex Dos Santos, futbolista hispano-brasileño.

2000: Ikhsan Leonardo Imanuel Rumbay, jugador de bádminton indonesio.

2000: Maximiliano Guerrero, futbolista chileno.

2000: Imanol Machuca, futbolista argentino.

2000: Triston Casas, beisbolista estadounidense.

2001: Jorge Prado García, piloto de motocross español.

2001: Mathias Ross, futbolista danés.

2002: Santiago Escallier, gimnasta argentino.

2002: Álex Blesa, futbolista español.

2003: Aleksander Buksa, futbolista polaco.

2003: Peng Xuwei, nadadora china.

2004: Grace VanderWaal, cantautora estadounidense.

2005: Juan Macías, futbolista ecuatoriano.

