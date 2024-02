Más de 360.000 argentinos se dejaron leer el iris por 22 dólares

En plena crisis económica, unos 360.000 argentinos se han dejado leer el iris a cambio de que les den criptoactivos equivalentes a 22 dólares. Se trata de una campaña de Worldcoin, una billetera de criptoactivos que, en nombre de la universalización financiera, busca así registrar clientes como usuarios únicos y alega que después borra los datos biométricos.

Hasta el momento, más de 3 millones de personas se inscribieron en 35 países. Aunque en Argentina hay quienes cuestionan el proyecto por el uso de datos personales, sobre todo de personas en situación de pobreza, muchos acceden al intercambio porque necesitan el dinero o simplemente no les importa para qué podrían usarse sus datos.

A través de un informe de Deutsche Welle se conocieron algunos testimonios de personas que participaron de la experiencia. Las dificultades económicas que atraviesa el país son pilares fundamentales para que cada vez más gente se sume a la propuesta de la empresa que asegura elimina la información una hora después de haberla tomado.

José Maza, que trabaja como cocinero de hospital, le dijo a la agencia alemana que decidió permitir que le escaneen el iris por necesidad de dinero. “Nos hace falta la plata. Con el momento que estamos pasando en el país todo viene bien. No es mucho pero sirve. Sobreviví al covid, creo que esto no me va a hacer nada”, señaló.

Diego Villán, un ciudadano desempleado, expresó: “Sería plata fácil sin hacer nada malo. Estás entregando tus datos biométricos y todo eso, pero a veces la necesidad gana”.

Existen otros que dudan o que averiguan, pero prefieren pasar. Ese fue el caso de Franco, un porteño que llegó hasta plaza Houssay con el fin de ver de qué se trataba la iniciativa. “Si ni el gobierno sabe para qué es, yo voy a saber menos así que prefiero no meterme”.

Consultado por DW, Tiago Sada, jefe de producto, ingeniería y diseño de Tools for Humanity, explicó: “Los datos biométricos nunca se vuelven a usar. Simplemente creamos una criptomoneda que creemos que debe ser un derecho de la gente a reclamar”, pero esto genera dudas a algunos expertos como Enrique Chaparro, secretario de la Fundación Vía Libre, que cuestionó: “¿Qué pasa si alguien utiliza mal ese dato digital? Si te incrimina en un proceso de fraude, lavado de dinero. ¿Cómo probás que no fuiste vos? Ya es bastante problema darle estos identificadores públicos a los estados. ¿Qué pasa cuando se lo damos a una empresa privada?”.

MM con información de DW

JJD