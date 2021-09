Anuncian un paro en el Mercado Central: "No lo levantamos hasta que se vaya este directorio"

"No vamos a levantar ni el paro, ni el acampe, ni el corte en el acceso de Ricchieri hasta que se vaya este directorio". Adriana Pietronave tiene un puesto en el Mercado Central desde hace 35 años: vende frutos secos. Este miércoles a las 7 de la mañana, sostiene, empezará en el mercado un paro por tiempo indeterminado.

"Hay muchos puestos que se están fundiendo. Este directorio infla precios, alrededor de un 60%, y eso hace que las ventas desde que llegó esta conducción hayan caído. Las mayoristas y las minoristas", describe Pietronave. Esa caída, estima, ronda el 60% desde que Nahuel Levaggi conduce el mercado: asumió ese cargo con la llegada de Alberto Fernández a la Presidencia.

"El paro será de todo el mercado. A las 7 ya nadie podrá entrar ni salir del mercado y nos quedamos hasta que renuncien", explica la puestera. "El directorio regula los precios históricamente, y ahora mismo los infla y eso repercute en nuestras ventas. A la vez, no nos reciben, no hay diálogo posible, es un vínculo ya terminado", suma.

Ante la consulta de elDiarioAR, fuentes del Mercado Central explicaron que esa institución empieza a funcionar a las 2 de la mañana, por lo que un paro que empieza a las 7 "no debería tener prácticamente impacto". Según explican esas mismas fuentes, "la medida está impulsada por un grupo minoritario y no tiene por qué repercutir en el abastecimiento al Conurbano y la Ciudad".

"Este paro llega luego de un gran reclamo de los comedores que recibían ayuda del Mercado y ahora están recibiendo mercadería fuera de estado. Este paro es también para que se vuelva a dar comida en buen estado", explica Pietronave. Juan Gómez es referente de "Las manitos sucias", un comedor en el centro de La Matanza al que van a recibir el desayuno, el almuerzo o la merienda unos 300 chicos. "Voy al Mercado a buscar donaciones desde hace 25 años. Eso siempre nos ayudó mucho. Pero en el último tiempo recibimos no sólo menos mercadería, sino sobre todo mercadería que de mala calidad, y nos han dado comida podrida, completamente fuera de estado", explica.

Según Gómez, entre 50 y 80 comedores recibían ayuda una vez por mes de parte del Mercado Central. "Yo me llevaba unos 20.000 kilos de comida por mes. Había carne y había verdura. Ahora me llevo 1.000 y ya no hay carne y a veces mandan, por ejemplo, peras que ya no sirven ni para una compota. Es una pena sentirnos fuera de la comunidad de la que participamos durante tantos años, y es un problema porque los chicos se quedan sin un recurso importantísimos", cuenta Gómez, y enfatiza: "El sistema de las donaciones cambió con la nueva conducción".

"Las donaciones cayeron muchísimo en cantidad y en calidad. De alguna manera nos arreglamos, donan más los vecinos, algunas empresas, pero perdimos ese gran proveedor", explica el referente del comedor matancero. Para exigir que esas donaciones se regularicen, asegura Pietronave, también será el paro desde este miércoles.

