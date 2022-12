Aumento de casos, pocos vacunados y otra vez temor por el coronavirus

Tanto en la Ciudad de Buenos Aires como en la Provincia de Buenos Aires, los casos de coronavirus se duplicaron en tan solo una semana. Pero la situación es más alarmante cuando se la contrasta con la cifra de personas inmunizadas: Solo la mitad de los que recibieron la primera dosis continuaron su esquema de vacunación y se aplicaron el primer refuerzo o “tercera dósis”. Son 21.838.467 frente a los 41.053.190 que recibieron la primera vacuna. Si a esos datos se le agrega el número de personas con un segundo refuerzo o “cuarta dosis”, el panorama es aún más complicado: Apenas 6.349.657, según el Monitor Público de Vacunación del Ministerio de Salud.

Este viernes, el vacunatorio que funciona en el Centro Islámico, en el barrio de Palermo, estaba colapsado. Colas de más de dos horas y media de demoras, con tramos de veinte minutos de espera bajo el rayo del sol y la mayor parte del recorrido de pie. Los orientadores del Gobierno porteño apenas alcanzaban para repartir unas pocas botellas de agua o brindar asistencia a las personas mayores con problemas de movilidad. En medio de la espera, una mujer cayó desplomada.

Es que de la mano en la suba de casos lo que aumentó fuertemente fue la demanda de turnos en los centros de vacunación en la Ciudad y la provincia de Buenos Aires, distritos que mostraron signos de colapso. Aunque tanto desde la cartera que dirige Fernán Quirós como desde la de Nicolás Kreplak aseguraron que sumaron o sumarán centros de vacunación, faltan precisiones al respecto sobre dónde y cuántos serán. Los especialistas coinciden en que, además, deben ampliarse los horarios de atención, para lograr llegar así a los sectores más vulnerables de la población.

El coronavirus otra vez en el centro de la escena

En la última reunión del Consejo Federal de Salud (COFESA), el que reúne a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, con los ministros de cada una de las jurisdicciones, la situación del avance del coronavirus se llevó buena parte de las discusiones. Tanto que luego hicieron un llamado a todos los ciudadanos que se hayan dado la última dosis hace más de 120 días a aplicarse vacunas de refuerzo contra el Covid-19.

El jueves, la preocupación volvió a la reunión de Gabinete. Allí, si bien Vizzoti aseguró que el aumento de casos todavía no es significativo, lo que generó ruido interno fue la ausencia de una campaña institucional lista ante el riesgo, siempre latente, de un rebrote.

Este pedido se enmarca en el sostenido aumento en los casos reportados en las últimas semanas. Según el último informe publicado por el Ministerio de Salud, entre la semana del 20 y 27 de noviembre, los casos informados fueron de 3323. Entre el 13 y el 20 de noviembre, los casos informados de Covid 19 habían sido de 2206 y la semana anterior, de 1486. En dos semanas, se duplicaron la cantidad de casos confirmados de covid en la Argentina, sin contar la gran masa de infectados que se supone que hay sin testearse y que no entra dentro de las estadisticas oficiales.

“No es tanto el aumento en el número de casos, sino el porcentaje de aumento. Nos revela que tenemos que estar atentos: el año pasado los contagios comenzaron a aumentar a fines de noviembre y a comienzos de 2022 tuvimos un fuerte brote de casos”, sostiene Eduardo Lopez, médico infectólogo y profesor de Vacunología de la Universidad del Salvador, en diálogo con eldiarioAR.

El mayor aumento se dio en la Ciudad de Buenos Aires y de la Provincia de Buenos Aires: para la última semana registrada, la Ciudad reportó 1639 casos y la Provincia, 1205. La semana anterior, la Ciudad había registrado 736 casos y la Provincia, 588. En ambos distritos, en solo una semana los casos aumentaron en más del 100%.

Centros de vacunación colapsados

Este sostenido aumento de casos en la Ciudad y en la Provincia, junto con el pedido de las autoridades para la vacunación y los recordatorios por parte del GCBA y de la PBA a sus habitantes a través de whatsapp y email, generó un aumento en las demanda de vacunas, lo que derivó en el colapso de turnos en varios centros de vacunación porteños y bonaerenses.

“Hay que tratar de popularizar la vacunación, hacerle entender a la gente que hoy con dos dosis de vacunas no alcanza para nada”. Eduardo López — Infectólogo, profesor de la Universidad de El Salvador

Desde el gobierno de la Provincia de Buenos Aires aseguraron en diálogo con eldiarioAR que en el día jueves de esta semana actualizaron el listado de vacunatorios, agregando más centros a la lista y con muchas salidas de vacunación itinerante en lugares de alto tránsito. Sin embargo, de todos los centros de vacunación vigentes en el sitio web de la Provincia (mas de 100 centros), desde la cartera de Kreplak, al cierre de esta nota, no habían respondido cuales de estos eran los que se habían inaugurado esta semana tras la suba de casos.

En la Ciudad de Buenos Aires hay actualmente solo cinco vacunatorios habilitados: en la cancha de San Lorenzo, en el Centro Islámico, en el Colegio de Abogados, en el ex Detectar Devoto y en el Ministerio de Salud-Monasterio. “Se tomó la decisión de incorporar nuevos espacios de vacunación, lo que se traduce en una mayor oferta de turnos. A partir del lunes 5 de diciembre se dispondrán de los nuevos centros de vacunación en la Ciudad de Buenos Aires”, aseguraron desde el GCBA en diálogo con eldiarioAR. Sin embargo, también en este caso ante la pregunta sobre donde y cúantos nuevos centros se abrirán, la respuesta fue que se estaba terminando de definir y que sólo está confirmado el Hospital Zubizarreta y que se ampliará la oferta de turnos en las postas de vacunación.

Los especialistas coinciden en que con estas medidas no es suficiente. “Hay que tratar de popularizar la vacunación, hacerle entender a la gente que hoy con dos dosis de vacunas no alcanza para nada”, sostiene Eduardo Lopez. A pesar del aumento en la vacunación de los últimos días, las cifras lo demuestran, sostiene Lopez: en todo Argentina un 50% de las personas no recibieron la tercera dosis y solamente el 15% de la población está vacunado con cuatro dosis. “Estamos en niveles subóptimos de vacunación, lo que vuelve muy indefensa a la población frente a las nuevas variantes de covid que estuvieron prevaleciendo en estos últimos meses”, coincide Maria Cecilia Niccodemi, infectologa de Stamboulian Centros de Salud y del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro.

Estamos en niveles subóptimos de vacunación, lo que vuelve muy indefensa a la población frente a las nuevas variantes de covid que estuvieron prevaleciendo en estos últimos meses”. Maria Cecilia Niccodemi — Infectóloga de Stamboulian Centros de Salud y del Sanatorio de la Trinidad de San Isidro.

“Además, hay que empezar a extender los horarios de vacunación. Las personas que trabajan no pueden ir a vacunarse con una franja horaria tan reducida”, agrega Lopez. Por solo mencionar el caso de la Ciudad de Buenos Aires, cuatro de los cinco vacunatorios habilitados para fin de noviembre abren solamente hasta las 16:45, mientras que la sede de Monasterio lo hace hasta las 12 del mediodia.

Otras provincias

En otras provincias como Santa Fe los casos reportados permanecieron casi inalterados (los casos confirmados en el último reporte fueron de 27, mientras que la semana anterior habían sido de 32), y en el caso de Cordoba hasta se redujeron de manera considerable: a principios de noviembre habían 370 casos por semana, mientras que en la última semana se registraron 108 casos).

Desde el ministerio de Salud de Cordoba aseguraron que tienen una “red de casi 800 vacunatorios, con amplios horarios y capacidad de atención, de manera que por ahora no está prevista una ampliación”.

