Alerta por la suba de casos de Covid-19: cuáles son las razones

El último reporte semanal emitido por el Ministerio de Salud de la Nación dio cuenta de una nueva suba en los casos de Covid-19 en el país. Según las cifras oficiales difundidas, los nuevos contagios pasaron de 2.206 en la semana del 13 al 20 de noviembre a 3.323 entre el 20 y el 27, lo que representa una suba de 50,63%. Las víctimas fatales, en tanto, habían sido seis en el parte de hace siete días mientras que ayer contabilizaron ocho.

El aumento se produjo respecto de la semana pasada. El crecimiento del 50% de infecciones en el país y el 105% en CABA multiplicó la demanda en los vacunatorios habilitados.

Si bien el número de casos es mucho menor a los que se registraban en los peores momentos de la pandemia en el país, lo que encendió las alarmas de las autoridades sanitarias es el porcentaje del incremento de los nuevos contagios en siete días. Las subas son significativas pero, por el momento, los expertos no anticipan una nueva ola de contagios como la que el mundo vivió en diciembre de 2021, cuando la variante Ómicron se propagó rápidamente a nivel global, provocando cientos de miles de casos en cada país.

“La razón del aumento actual es que el virus sigue circulando y en el mundo se están registrando picos, que lógicamente no tienen la misma magnitud que las olas anteriores”, dijo a Infobae el médico infectólogo Ricardo Teijeiro (MN 58065), quien amplió: “Hace 15 ó 20 días teníamos de 250 a 300 casos por día y pasamos a tener 500 casos diarios, pero recordemos que hemos llegado a tener 150.000 contagios diarios, o sea que este aumento no es significativo”.

El especialista del servicio de Infectología del Hospital Pirovano de la Ciudad de Buenos Aires analizó que “esta situación depende mucho también de la cantidad de gente que no se volvió a vacunar, ya que sus anticuerpos van cayendo”.

No hay ninguna posibilidad de volver al peor escenario de la pandemia, ante el aumento de casos de coronavirus registrado en la Argentina en las últimas semanas Carla Vizzotti — Ministra de Salud

Por su parte, la ministra de Salud Carla Vizzotti afirmó en diálogo con radio La Red que “no hay ninguna posibilidad” de volver al peor escenario de la pandemia, ante el aumento de casos de coronavirus registrado en la Argentina en las últimas semanas.

“En 2020 había aparecido un virus nuevo y el 100% de la humanidad era susceptible. Esa situación generaba un riesgo importante de una transmisión con riesgo de desborde del sistema de salud. Esa situación desapareció, no hay ninguna posibilidad de volver a ese escenario”, subrayó Vizzoti.

La ministra de Salud descartó que el aumento de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas pueda provocar un desborde en el sistema de salud. ​Si bien reconoció que es “la tercera semana consecutiva” en la que hay un aumento del numero de casos, la funcionaria nacional destacó que no se tradujo en internaciones ni muertes dado “la importantísima vacunación” que se realizó en el país.

Además, la funcionaria nacional consideró que uno de los factores claves es que “hay un porcentaje alto de la población que además de vacunarse tuvo contacto con el virus y eso genera anticuerpos”.

“Sabemos que no podemos eliminar el virus, que enfermarnos no nos da inmunidad de por vida y que lo vamos a tener como virus estacional de acá para adelante. Inclusive, aumento del número de casos en verano. Hay que entender que la vacuna es el único método que tenemos para evitar las internaciones y muertes”, cerró.

En la provincia de Buenos Aires recomiendan vacunarse si pasaron 4 meses de la última dosis

El Ministerio de Salud bonaerense comunicó el nuevo listado con los puestos donde se continuará con la aplicación de la vacuna contra el Covid-19 en cada municipio, y recomendó que, si ya pasaron 4 meses desde que una persona se aplicó la última dosis, concurra para completar sus esquemas.

Para eso, ya está disponible el nuevo link con la lista de los vacunatorios bonaerenses donde pueden acercarse para aplicarse los refuerzos contra el coronavirus. Asimismo, ante la suba de casos registrada en los últimos días, desde la cartera sanitaria destacaron que en la provincia de Buenos Aires se encuentran disponibles todas las dosis y se pueden acercar sin turno previo a los centros de vacunación Covid-19 más próximos al domicilio detallados aquí: https://portal-coronavirus.gba.gob.ar/vacunatorios-de-la-campana-covid-19.

Muchos vacunatorios que funcionaron durante la pandemia serán trasladados para que en esos espacios se puedan retomar las actividades habituales siguiendo adelante con la aplicación de las dosis contra el coronavirus, sin turno previo, y de manera libre, gratuita y federal para toda la población mayor a 6 meses.

Las personas deben concurrir a actualizar sus esquemas y aplicarse los correspondientes refuerzos (tercera, cuarta y quinta dosis), si ya pasaron 4 meses desde la última aplicación, y de acuerdo al grupo etario correspondiente:

1° refuerzo (tercera dosis): personas entre 3 y 17 años.

2° refuerzo (cuarta dosis): personas entre 18 a 49 años (sin condiciones de riesgo).

3° refuerzo (quinta dosis): mayores de 50 años, personas a partir de los 12 años con inmunocompromiso, personal de salud, personas que residan o trabajen en instituciones cerradas o de internación prolongada, personas a partir de los 18 años con comorbilidades.

El covid y la circulación de otros virus

Al aumento de los casos de Covid registrado en las últimas semanas en el país, se suma la circulación de influenza y virus sincicial respiratorio en una época inusual.

El médico infectólogo Roberto Debbag (MN 60253) opinó que “el aumento de casos se está viendo en varios países y la causa son las nuevas subvariantes circulantes derivadas de Ómicron B5. No se puede hablar de un rebrote pandémico, más bien se trata de la circulación normal de un virus pandémico que produce estas epidemias”.

“Lo que se sabe es que para prevenir las infecciones de las variantes derivadas de Ómicron las dosis de las vacunas originales que más impactan en la inmunidad son la tercera y la cuarta, y en la Argentina el 30% de la población no recibió la tercera y el 50% no recibió la cuarta dosis, o sea que hay un grupo importante de personas que podrían no estar protegidas contra estas subvariantes y que deberían vacunarse con tercera y cuarta dosis”, señaló Debbag.

La médica infectóloga María Cecilia Niccodemi (MN 105624) sostuvo que “las razones (de la suba de casos) son múltiples”. “Primero porque la gente va perdiendo la protección generada por las vacunas, por otro lado, obviamente la vida ya normal hace que aumente la circulación viral -analizó-. Y en tercer lugar, la respuesta inmunológica frente a las variantes Ómicron es menor que a la cepa original, se sabe que prácticamente 60%, con lo cual sin duda hay una pérdida de la inmunidad porque las vacunas que se aplican en el país tienen menos protección frente a la variante que está circulando”.

NB