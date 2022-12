Polémica por los contratos de las vacunas contra el Covid: “No podemos contar la negociación por pedido de las farmacéuticas”, dijo Carla Vizzotti

La minist​ra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, descartó que la Argentina haya pagado por vacunas que no llegaron y aclaró que el Gobierno no puede “contar la negociación”.​

Alerta por la suba de casos de Covid-19: cuáles son las razones

“No podemos contar la negociación por pedido de las farmacéuticas, no es que queremos ocultar algo”, resaltó Vizzotti en diálogo con radio La Red. La aclaración de Vizzotti viene a raíz de que la oposición cuestionó un informe “confidencial” sobre compras por más de US$ 1.700 millones, el cual fue tratado en una reunión de la Auditoría General de la Nación que se realizó el miércoles.

“Por la Ley de vacunas contra el coronavirus que se sancionó en el Congreso de la Nación y que después se modificó por DNU, los contratos tienen que ser presentados a la AGN y la AGN los tiene que evaluar”, indicó Vizzotti. La titular de la cartera sanitaria entonces argumentó: “No es el oficialismo en la Auditoría General de la Nación que los quiere mantener en confidencialidad, sino que es lo que dicen los contratos por pedido de los laboratorios”.

“Todos los países que firmaron contratos para comprar vacunas Covid, en una situación de emergencia sanitaria inédita en el mundo, firmaron confidencialidad. Entonces, entiendo que el informe tiene que ser confidencial porque el país se comprometió a eso​”, comentó.

Luego de que la oposición cuestionó el informe, Vizzotti detalló: “Lo que hacemos por ley es enviar los contratos y todas las enmiendas que se hacen a la Cámara de Diputados y de Senadores, a la comisión de Salud, además de a la Auditoría General de la Nación. También le pedimos especialmente a la SIGEN que nos audite la llegada y la distribución de todas las vacunas”.​

“Hasta ahora, en todos esos ámbitos no hemos tenido más que observaciones. Tuvimos declaraciones sobre situaciones, pero nada puntualmente en relación al cumplimiento de la llegada de vacunas y el pago”, puntualizó.

-¿El Gobierno pagó por las vacunas un precio mayor que el resto de los países?

-La información que tengo es que no. El precio se define en función de la cantidad. En mi conocimiento, por los precios en otros países, no tuvimos esa situación. Argentina no pagó por vacunas que no llegaron. Es mentira que Argentina pagó por vacunas Sputnik que no llegaron.

Coronavirus en Argentina: preocupación por aumento de casos

La ministra de Salud afirmó que “no hay ninguna posibilidad” de volver al peor escenario de la pandemia, ante el aumento de casos de coronavirus registrado en la Argentina en las últimas semanas.

“En 2020 había aparecido un virus nuevo y el 100% de la humanidad era susceptible. Esa situación generaba un riesgo importante de una transmisión con riesgo de desborde del sistema de salud. Esa situación desapareció, no hay ninguna posibilidad de volver a ese escenario”, subrayó Vizzoti.

La ministra de Salud descartó que el aumento de casos de coronavirus registrado en las últimas semanas pueda provocar un desborde en el sistema de salud. ​Si bien reconoció que es “la tercera semana consecutiva” en la que hay un aumento del numero de casos, la funcionaria nacional destacó que no se tradujo en internaciones ni muertes dado “la importantísima vacunación” que se realizó en el país.

Además, la funcionaria nacional consideró que uno de los factores claves es que “hay un porcentaje alto de la población que además de vacunarse tuvo contacto con el virus y eso genera anticuerpos”.

“Sabemos que no podemos eliminar el virus, que enfermarnos no nos da inmunidad de por vida y que lo vamos a tener como virus estacional de acá para adelante. Inclusive, aumento del número de casos en verano. Hay que entender que la vacuna es el único método que tenemos para evitar las internaciones y muertes”, cerró.

NB