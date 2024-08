Burlando dejó el caso Loan y acusó a la familia de “estar con Gustavo Valdés”

En un sorprendente giro, el abogado Fernando Burlando informó hoy que dejó el caso que investiga la desaparición del menor al manifestar que los familiares estarían relacionados con Valdés, gobernador de Corrientes.

Según informa la agencia Noticias Argentinas, Burlando sostuvo que los familiares: “Están con Gustavo Valdés”.

De esta manera, sólo queda como defensor de la familia del niño Roberto Méndez.

“Revocar el mandato conferido a los Dres. Fernando Andrés Burlando y Sergio Gustavo Briend, otorgado oportunamente por la Sra. María Luisa Noguera y el Sr. José Omar Peña, asumiendo la totalidad de la querella por quien suscribe”, señala el escrito de Méndez.

Durante una de las últimas apariciones públicas, el abogado ya había tenido un fuerte cruce con José Peña, uno de los hermanos del niño, donde le dijo: “No voy a permitir que critiquen y digan pavadas”.

“José llegó hoy acá al estudio y desde ese momento me vio solamente en una audiencia que tiene que ver con la causa de su hermano, así que no voy a permitir que critiquen y digan pavadas de nuestro trabajo profesional, porque lo estamos haciendo seriamente”, remarcó.

Allí, durante una entrevista, le manifestó: “José te lo tengo que decir porque no sé por qué me tengo que fumar una crítica que recién escuché”.

“Estamos trabajando e invirtiendo mucho, y no cobramos un mango y no hay plata de por medio de nuestra parte, no sé los demás. José, perdoname, pero si estás disconforme decime y yo me abro”, finalizó.

Días después, Burlando confirmó que deja la causa y hay incertidumbre sobre las razones de fondo que lo llevaron a tomar la decisión.

DM con información de agencia NA