Caso Kim Gómez: volvieron a marchar en La Plata para pedir justicia

Familiares y amigos de Kim Gómez, la niña asesinada por delincuentes en La Plata, convocaron a una nueva marcha este viernes por la mañana frente al Juzgado de Menores de dicha ciudad para pedir justicia por la brutal muerte de la pequeña.

La marcha se realizó después de las 9 frente al juzgado ubicado en la calle 8, esquina 56, donde los más cercanos pidieron máxima difusión. A su vez solicitaron que la protesta sea pacífica y bajo el reclamo constante de justicia por Kim. Esto se debió a los incidentes ocurridos el pasado miércoles en la Municipalidad donde cientos de vecinos reclamaron mayor seguridad.

Este viernes es una jornada especial para la fiscal. Carmen Ibarra, de la UFI N°3 de Menores de La Plata, va a solicitar que los dos chicos, de 17 y 14 años, continúen detenidos, el menor en un instituto. Mientras que al mayor, la fiscal también pedirá que se le conceda la prisión preventiva por el delito de homicidio en ocasión de robo.

Se inició un expediente para investigar a la fiscal que liberó a uno de los asesinos de Kim

Un sumario administrativo se le abrió a la fiscal que liberó al detenido de 17 años a principios de febrero, 25 días antes del crimen de Kim Gómez y, en aquella ocasión, Sabrina Cladera no dispuso ninguna medida de detención contra el menor por el robo de un auto, también en La Plata.

El 1° de febrero de este año el adolescente que ahora está detenido por el crimen de la pequeña de 7 años, había sido arrestado tras una persecución que comenzó con un robo automotor en las calles 14 y 61, y que culminó en Los Hornos. Junto a ese joven fueron reducidos otros tres cómplices, todos menores de 14, 15 y 16 años.

La fiscal del caso era Sabrina Cladera, quien no dispuso ninguna medida de restricción ni de detención, por lo que ordenó la inmediata libertad de todos y que sean restituidos, desde la Comisaría Quinta de La Plata, a sus padres o tutores legales.

Tres semanas más tarde, el mayor de los implicados sería uno de los asesinos de Kim, por lo que se manifiesta que, si la fiscal no tomaba dicha decisión, el crimen se podría haber evitado.

Fuentes judiciales confirmaron a la Agencia Noticias Argentinas que se investigará si la fiscal actuó de manera irregular. El proceso contra Cladera lo abrió la Procuración de la Provincia de Buenos Aires a cargo de Julio Conte Grand.

El expediente lo tramita la Secretaria de Control Disciplinario y Enjuiciamiento que tiene al funcionario Miguel de Lezica a cargo.

En medio del último adiós a la niña asesinada, el papá de Kim contó que un familiar de uno de los detenidos lo llamó: “Fue para pedirme perdón. Quiero que vengas, y me digas a la cara lo que me dijiste por teléfono. Tenés coraje para enfrentarme, a ver si sos sincero. Tu hijo me la mató”.

“Sé que soy fuerte, pero me siento mal, soy como un niño, estoy destrozado, se me parte el alma, me llevaron a mi nenita”, manifestó en la puerta del cementerio.

NB con información de NA.