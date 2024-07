Caso Loan: Carlos Pérez negó un accidente y María Victoria Caillava apuntó contra Millapi, Benítez y Ramírez

El ex marino Carlos Pérez explicó durante su indagatoria el motivo por el que cree que se hallaron rastros de Loan Danilo Peña tanto en la camioneta Ford Ranger como en el auto Ford Ka: “Mi esposa (Caillava) llevó a tres hermanos del menor en los autos, por eso creo que puede haber presencia”, dijo.

En el curso de su declaración frente a la jueza Cristina Penzo, Pérez dio detalles sobre el almuerzo, la búsqueda, el calvario que sufrió en la comisaría y hasta culpó a uno de los involucrados.

“Laudelina nos invita al almuerzo. Mi esposa había llevado una gaseosa, pan, una botella de vino y todo transcurrió sin problemas”, contó.

En este sentido, fue por el mismo camino de María Victoria Caillava y remarcó: “En un momento quedamos Catalina, mi esposa, José y yo, el resto pasó para el fondo de la casa con la idea de juntar unas mandarinas, y luego salen como para el frente de la casa. Tenía pactado con mi esposa estar a las tres de la tarde a mi casa para poder ver el partido de River”.

“Nos dirigimos a la camioneta y nos despedimos. Encontramos a Laudelina y nos dice que va al encuentro de una criatura. Nosotros no teníamos conocimiento que se había perdido un chico, pensamos que la tía lo iba a buscar”, detalló. A su vez, ratificó que existió el llamado entre la abuela Catalina y su mujer, así como también cual fue el recorrido de búsqueda.

Acerca del polémico viaje que realizaron al día siguiente de la desaparición, Pérez respondió: “Nosotros teníamos un compromiso de estar en Corrientes. Mi esposa me refiere que había hablado con el comisario que le comentó y que si era necesario volvíamos, y ella me dice que Maciel le da permiso para hacer los trámites. Yo tenía que cobrar un juicio por diferencia de haberes y hacer una transferencia a un señor por la compra de una casa rodante”.

Según explayó, fue en la noche del lunes cuando comenzó a pensar en sus autos y que podrían plantarle algo: “Ahí decido llamar al comisario, le pedí a mi esposa el número porque ella lo tenía agendado porque es secretaria del colegio secundario. Como no me contestaba le mando varios audios”.

“El jueves nos llega una notificación para hacer nuestra exposición en Goya. Lo hacemos y volvemos a casa. El viernes también nos quedamos en casa, y me llama mi hija de Bahía Blanca y me dice que en C5N están diciendo que dieron positivo los dos vehículos”, se sorprendió.

Es allí cuando Pérez expresó: “Por la acusación somos una organización de secuestradores de trata, no descarto que exista una verdadera organización nacional”. También habló sobre la hipótesis del accidente: “El tema del atropellamiento es imposible, todos nos vieron andábamos a paso de hombre”.

Durante su indagatoria también aclaró sobre porqué la pericias de rastros dio positivo: “En un momento de la búsqueda subí en la camioneta a Joaquín, él estuvo todo el día con Loan, y mi esposa también llevó a tres hermanos del menor, por eso creo que puede haber algo de la presencia”.

“Fue al llegar a las inmediaciones de una escuela abandonada cuando Joaquín salió de ahí y se colgó de la camioneta. Lo hice subir del lado del acompañante, y fue sentado hasta la casa de Catalina”, detalló. “Es improbable que haya subido en el auto. Les aseguro que Loan no estuvo nunca ni en la camioneta ni en el auto”, sostuvo.

Además denunció el procedimiento de su detención: “Fui torturado en la comisaría 9 de Julio y en la de Goya. No se me dieron ninguna medicación en los cinco días que estuve. El día que nos apresaron, ni bien nos trasladan a la comisaría, en un tono agresivo me dijeron ‘ahora vamos a hablar’. Después me llevaron a un sector atrás y me pegaban por la nuca, en la cabeza, me pusieron una bolsa de residuo negro, me dejaban sin respiración, no los podría reconocer”, indicó.

Sobre una posible sospecha de qué pasó con Loan, Pérez destacó: “Me llamó la atención ver volver a Benítez sin remera, traspirado, corriendo. Lo que yo vi de esta persona es que deambulaba, estaba perdido sin hablar con nadie. Tengo sospechas de este señor, por su actitud por su comportamiento, me dio la sensación de una persona que no está en su normalidad”.

“Catalina cree que Benítez no es una buena pareja para su hija (Laudelina). Durante toda la comida no lo vi abrir la boca, no lo tengo presente de hacer el más mínimo comentario”, continuó.

Al respecto de por qué cree que lo vincularon con la hipótesis del accidente, el ex marino manifestó: “Insisto que tiene que ver mucho los medios, por marketing, rating”. Por último dijo que borró cosas de su celular porque “cada tanto” lo hace, pero que no tiene nada que lo pueda incriminar.

La declaración de María Victoria Caillava

La exfuncionaria detenida por el caso Loan habló en su declaración sobre la venta de drogas en el pueblo, la hipótesis del accidente, su inocencia y la responsabilidad de Mónica Millapi, Antonio Benítez y Daniel Ramírez. Ratificó que Laudelina los invitó al almuerzo y que tuvo una conversación por WhatsApp donde la tía del menor les dijo que sólo lleven lo que iban a tomar.

Como la mayoría de los imputados, relató que el almuerzo transcurrió sin problemas, pero que todo el conflicto se desató cuando fueron hasta el naranjal: “Viene Laudelina porque recibe un llamado y me avisa que se iba porque el marido le avisó que Loan quiso venir con su papá y no había llegado”.

Con la idea de que Loan tardaba en llegar, Carlos Pérez y Caillava deciden retirarse: “Recibo un llamado de la abuela Catalina y me dice no aparece el muchachito. ‘¿No se habrá subido a tu camioneta?’ Le digo, ‘imposible porque mi marido siempre cierra con llave’, igual revisamos y avisamos que no estaba”.

“Nosotros volvemos. Llamo a la policía y me dicen 'le paso su número a Torres'. Me llama Torres y le pedí que vayan lo antes posible y avisen a bomberos que ayuden en la búsqueda. Cargamos abrigo y agua y fuimos al campo”, detalló.

Sin obtener resultados durante las primeras horas de búsqueda, la exfuncionaria indicó: “Me comienza a dar tos cuando se me enfría la espalda, y le pedí a mi esposo que me lleve a la guardia. Me comí un caramelo para la tos, fuimos al hospital, me atendió una enfermera, me puso una inyección y volvimos a mi domicilio. Al día siguiente, tenía turno con la doctora Cintia Grimaldi que atiende en Unimed. Salimos 6:30 o 06:40 del viernes 14 para Corrientes”.

“Dicen que lavamos la camioneta y viajamos, pero no era así. Mi marido llama al comisario a pedir seguridad, porque yo tenía miedo. Nosotros pedimos llevar nuestro vehículo para que quede secuestrado y así estar más seguros”, manifestó respecto al curioso audio que Pérez le mandó a Maciel antes de quedar detenidos. “Les pedimos que secuestren los celulares y registren la casa”, continuó.

“No nos opusimos a nada y por eso de buena fe fuimos avisando los movimientos por si nos necesitaban. No cabe en mi cabeza como se dijo secuestrar a un niño o atropellarlo”, expresó sobre las hipótesis que se manejan en el caso.

Lo curioso es que, en medio de su declaración, Caillava habló sobre la implicancia de la venta de drogas en 9 de Julio: “Tengo miedo de hacerlo por riesgo a mi familia, pero siento que soy la única idiota del pueblo que colabora con la Policía Federal de Goya y Buenos Aires para que se descubra quien vende droga en el pueblo”.

“Todos saben pero nadie dice nada. Brisa Contreras (vecina) es la persona que me acusa en Crónica TV, es la pareja de uno de los vendedores de droga más grande del pueblo y yo colaboro hace dos años y ella miente”, destacó.

Para la exfuncionaria fue perjudicada ya que “se aprovecharon de las situaciones y todo eso se puede comprobar. Nuestra camioneta no paró en el camino, jamás lo tuvimos a Loan. Yo cometí el error de decirle a mi marido dejar nuestros vehículos como estaban en la comisaría. Siento que lo dejé en la boca del lobo”, dijo.

“Estamos encerrados injustamente. Somos inocentes. Personas de bien que aportamos y pagamos todos los impuestos, trabajo de bien, nunca tuvimos problemas con la Justicia”, expresó. Sobre el almuerzo, indicó que en la mesa de los mayores el único menor que estaba al lado de su papá era Loan ya que los demás niños estaban en otra mesa: “Era la primera vez que lo veía a Loan. Yo lo vi un niño muy vivo, hablaba perfectamente, dijo que era de Boca. Se lo escuchaba hablar bien, no era tímido, yo lo vi muy saludable, muy vivo”, describió.

“Lo único raro que vi en ese almuerzo, Benítez no habló en toda la mesa”, destacó.

Con respecto a cómo estaba vestido aquel día el menor, contó: “Lo vi calzado, pero no me acuerdo como era, tenía remerita negra con pantaloncito largo, creo que era de Messi, no lo vi con gorra, no tenía ningún objeto”.

Al ser consultada sobre lo que pensó en un principio, Caillava dijo: “Pensé que se perdió, pero dudaba porque no pudo haber caminado tanto y sentía bronca con los adultos que no lo cuidaron. Eran tres y por descuido de esas personas estamos personas inocentes acá”.

También habló sobre la hipótesis del accidente que planteó Laudelina y señaló: “Me sorprendió porque no atropellamos a nadie, no tuvimos a Loan en nuestra camioneta ni el auto, pienso que está encubriendo a su pareja y no entiendo por qué me acusa a mí”.

Por último, antes de finalizar su testimonio, expresó: “Ruego a Dios que Loan aparezca con vida. Tengo mucha confianza en este juzgado porque nosotros somos personas inocentes. Con mi esposo hicimos todo lo posible por la investigación, los vehículos entregamos y no se quien quedó a cargo. Jamás tuvimos problemas con la Justicia y ya estábamos en la etapa de disfrutar, que era lo que queríamos mientras tuviéramos salud. Ruego a Dios que se sepa los hechos reales que sucedieron”, concluyó.

MM con información de la agencia NA.