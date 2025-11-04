¿La ciencia está a punto de terminar con la muerte?

¿Estamos realmente a las puertas de la inmortalidad?

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, y su homólogo chino, Xi Jinping, fantasean con vivir para siempre y las personas más ricas del planeta invierten miles de millones en descubrir como revertir el envejecimiento.

“Nosotros vamos a ver la muerte de la muerte”, así lo afirman influencers, científicos y hasta líderes mundiales.

Mientras las personas más ricas del planeta invierten miles y miles de millones de dólares en buscar la eternidad, la desigualdad, ya define la duración de nuestras vidas. Hoy en día, dependiendo del país en el que nazca, una persona vive de media hasta 30 años menos.