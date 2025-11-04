Alerta hoy por tormentas y granizo en Buenos Aires y otras seis provincias: las recomendaciones

Las malas condiciones del clima regresan este martes en diferentes zonas del país, por lo que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) renovó el alerta por tormentas fuertes con posible caída de granizo y ráfagas.

De esta manera, el SMN mantenía un alerta amarillo que rige este lunes para zonas de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, La Pampa, San Luis, La Rioja y Mendoza. En algunas regiones, el aviso sube a alerta naranja.

Alerta por tormentas

De acuerdo con el reporte del SMN, en zonas con alerta amarilla, “el área será afectada por tormentas de variada intensidad, algunas localmente fuertes. Las mismas podrán provocar abundante caída de agua en cortos períodos, intensas ráfagas que pueden alcanzar localmente los 70 km/h, actividad eléctrica frecuente y ocasional caída granizo”.

Se prevén valores de precipitación acumulada entre 30 y 65 mm, pudiendo ser superados de manera puntual.

Para zonas con alerta naranja, el SMN informó que “el área será afectada por tormentas fuertes o localmente severas. Las mismas podrían provocar abundante caída de agua en cortos períodos, actividad eléctrica frecuente, ocasional caída de granizo granizo y ráfagas mayores a los 90 km/h”.

En este caso, se prevén valores de precipitación acumulada entre 60 y 80 mm, que pueden ser superados de manera puntual.

Recomendaciones del SMN por tormentas fuertes