Alberto Fernández: “En septiembre calculo que vamos a estar todos vacunados”

El presidente de la Nación, Alberto Fernández, señaló una fecha en la que cree que todos los argentinos estarán vacunados contra el coronavirus. “Preparémonos para disfrutar de una linda primavera”, indicó este martes por la tarde, durante un acto que compartió junto a otros dirigentes del oficialismo en Lomas de Zamora para anunciar un bono de $5.000 para jubilados a cobrar en agosto.

Argentina quedó al borde de las 100.000 muertes desde el inicio de la pandemia

En el acto, habló largo y tendido sobre la campaña de vacunación contra el Covid-19 iniciada en diciembre pasado y recordó una conversación que tuvo con Luana Volnovich, la titular del PAMI.

"Vino Luana, días atrás, y me dijo: 'Escuchame, ¿cuándo calculás que vamos a tener a todos vacunados?'. Y yo le dije: 'Yo calculo que para septiembre'. Siempre hablamos con Axel: la vacunación es la puerta de salida de la pandemia. Ahí ya vamos a estar inmunizados y si nos contagiamos, porque el contagio puede seguir, vamos a poder sobrellevarlo mejor, sin tanto malestar", reconstruyó el mandatario.

En ese sentido, aseguró: “Después de septiembre, cuando terminemos con la vacunación de todos, preparémonos para disfrutar de una linda primavera y un lindo verano en Argentina”.

“Muchos me criticaron cuando dije que entre la salud y la economía yo elegía la salud, y elegía la vida antes que la muerte. Y la verdad, que no me arrepiento de haber elegido eso. Voy a luchar todos los días para que la gente en la Argentina viva mejor y con más salud, que viva más tiempo y que viva bien”, manifestó. Según su testimonio, “a ningún argentino que se contagió le faltó la atención médica que se merecía”.

El Presidente aseguró que “el 50% de la Argentina más o menos recibió una dosis de la vacuna” y que “lo único” que buscó el Gobierno desde que el virus llegó al país ha sido “salvar vidas”.

🎙“A toda la sociedad le dijimos 'primero vamos a vacunar a los adultos mayores'. Los cuidamos, del mismo modo que cuando al comienzo de la pandemia les pedimos que por favor se queden en su casa y no circulen”. El presidente @alferdez en el anuncio para jubiladas y jubilados. pic.twitter.com/l7rRnVfchI — Alberto Fernández Prensa (@alferdezprensa) 13 de julio de 2021

Asimismo, se mostró esperanzado ante la llegada de las vacunas producidas en los Estados Unidos para poder comenzar con la vacunación de niños: “Ahora conseguimos vacunas con los Estados Unidos que seguramente serán muy importantes para vacunar a nuestros chicos, porque son vacunas que sirven para la pediatría”.

El Jefe de Estado encabezó el acto en el Club Social y Deportivo Ituzaingó de Lomas de Zamora, acompañado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof; el intendente local, Martín Insaurralde; la titular del PAMI, Luana Volnovich; y la directora ejecutiva de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses), María Fernanda Raverta. Allí anunció que el Gobierno dará un bono de $5.000 en agosto a los jubilados que tienen ingresos de hasta dos haberes mínimos.

Anunciamos un bono de $5000 para más de 6 millones de jubilados y jubiladas.



Una sociedad ética recompensa al adulto mayor por lo que ha hecho por su país y, tal como prometí en campaña, trabajaré hasta el último día para garantizar que así sea. pic.twitter.com/6TISthOEJF — Alberto Fernández (@alferdez) 14 de julio de 2021

“Para mí, una sociedad que no piensa en sus adultos mayores es una sociedad que ha perdido la ética. Una sociedad que no reconoce a quien alcance la madurez y no le da la tranquilidad para que tenga una vida digna y tranquila, no es una sociedad ética. Una sociedad ética es la que siempre agradece a los adultos mayores por lo que han hecho, y en esa edad le da el reconocimiento que le merece”, aseguró Alberto Fernández.

