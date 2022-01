Alta demanda de internación pediátrica por casos de Covid en el Hospital de Niños de Córdoba

En medio del aumento exponencial de casos de coronavirus tras la llegada de la variante ómicron al país, el Hospital de Niños de Córdoba, una de las provincias más afectadas por la tercera ola, registra una alta demanda de internación pediátrica por covid, según advirtieron trabajadores de la salud de ese centro médico.

En este momento, el Hospital de Niños de Córdoba tiene "seis pacientes con respirador mecánico; 11 pacientes moderados, que tienen algún tipo de deficiencia; y hay otra sala que se tuvo que abrir", dijo la secretaria adjunta de la Unión de Trabajadores de la Salud (UTS) y enfermera de esa institución, Estela Giménez, a Cadena 3. "Tenemos casi 30 camas críticas, no tuvimos esos números ni en 2020", aseguró.

En referencia a la vacunación de los menores internados con Covid, Giménez dijo a Tiempo Argentino que “esos datos no estaban discriminados dentro de la historia clínica". "No pudimos determinar aún si están vacunados o no, pero, en general, hay una alta incidencia de no vacunados entre los 11 meses hasta los 8 años de edad. Por esta alta incidencia, lamentablemente es muy probable que los niños y niñas que tenemos en terapia con Covid no hayan recibido ninguna de las dos dosis”, manifestó.

A la vez, la enfermera consideró que “la fuerte campaña antivacuna que se realizó a nivel nacional tuvo mayor efecto sobre la comunidad pediátrica, ya que muchas familias decidieron no vacunar a sus hijos”.

Recibí nuestro newsletter Infusión

Tu consumo necesario antes de salir al mundo. Una guía por las notas del día con Javier Borelli Suscribite Es gratuito y podés darte de baja en cualquier momento. Ha ocurrido un problema, por favor reintente más tarde. Debes ingresar tu dirección email. ¡Listo! Ya estás anotado. En breve comenzarás a recibir periodismo de autor en tu correo.

Giménez alertó asimismo que hay más de 120 trabajadores de la salud contagiados con Covid-19 en el Hospital de Niños. "Es histórica la situación que tenemos", aseguró a Cadena 3. "Esto tiene que ver con el protocolo que tenemos los esenciales. Si somos contacto estrecho de un conviviente, tenemos que ir a trabajar aunque tengamos síntomas. Eso hace que tengamos contaminación cruzada en el sistema de salud", agregó.

Por su parte, el cuerpo de delegados de la UTS del Hospital de Niños señaló en un comunicado que la institución está "detonada" por la cantidad de pacientes para internar y por los casos dentro del personal.

"Ayer en la sala 500 (covidera) había 2 niños en respirador, hoy ya hay 6, a eso le sumamos 11 moderados, situación que llevó a que la sala 600 pasara de contacto estrecho a ser también una covidera", apuntaron. "Recordemos que las camas para covid pediátrico son mucho más limitadas que las que se disponen para adultos y que los trabajadores que tratan adultos, no están preparados para pacientes pediátricos (médicos, enfermeras, kinesiologos, bioimagenes, laboratorios etc)", indicó el texto

"El hospital de niños ya tuvo que cerrar una sala de terapia polivalente para poder dar respuesta a esta gran demanda covid, y si a eso le agregamos la falta de personal histórica (que venimos arrastrando) más la ocasionada por los compañeros contagiados que están cumpliendo su aislamiento reglamentario,... la resultante es negativa", añadió.

El viernes, Córdoba registró 9.315 casos de coronavirus. El ascenso progresivo de positivos había comenzado con un brote en la segunda semana de diciembre, que coincidió con la realización de las fiestas de egresados de colegios en la ciudad de Córdoba. A raíz de esa situación epidemiológica, el Gobierno local decidió aumentar los centros y horario de testeos, al igual que los de vacunación, debido a las extensas colas que se forman, principalmente por demanda de estudios antígenos y PCR.

Con respecto a las camas críticas destinadas al tratamiento de Covid-19, este viernes la ocupación fue del 7,2%, un punto porcentual más que el jueves, con 251 personas internadas, entre ellos 19 con asistencia respiratoria, lo que equivale al 7,6%.

En cuanto a la campaña de vacunación, hasta la fecha son 3.224.101 las personas inoculadas con la primera dosis; 2.848.909 con segunda dosis que completaron el esquema de inmunización primaria; 481.827 con dosis adicional y 23.274 con dosis única.

CB