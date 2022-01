Nike despide a todos sus empleados en Estados Unidos que no estén vacunados

Nike inició una ola de despidos hacia los empleados de Estados Unidos que no estén vacunados contra el coronavirus. La empresa ya había emitido una advertencia hacia los 14.000 trabajadores de la sede central en Oregón: la fecha límite para contar con el esquema completo de inmunización era el 1 de diciembre de 2021, por lo que a partir del día 15 de enero comenzarían los despidos.

"Usted no completó el proceso de verificación y nuestros registros muestran que no tiene una (exención) aprobada. Como resultado, usted no cumple con la Política y su empleo está programado para ser terminado el sábado 15 de enero de 2022". Este es el mensaje que reciben aquellos trabajadores de Nike que no vacunaron en la notificación de despido, según consignóOregonLive.

La empresa tenía previsto que sus empleados volvieran a la oficina el pasado 10 de enero para trabajar en un horario de tipo híbrido. Pero por culpa de la variante de Omicron, altamente contagiosa, esta fecha se ha pospuesto indefinidamente.

Nike no es la primera compañía que implementa una política de este tipo. Grandes empresas como Google o Columbia tomaron decisiones similares con su planta de empleados.

La decisión de Nike llega justo en el momento en el que el mundo del deporte está patas arriba por la deportación de Novak Djokovic de Australia al no cumplir con los requisitos de vacunación para poder entrar en el país. Motivo por el cual el tenista serbio no podrá disputar el Open de Australia y pone en riesgo su presencia en otros dos Grand Slam como Wimbledon y el US Open.

