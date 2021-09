Variante Mu: qué se sabe de la nueva mutación del Covid-19 que la OMS clasificó como "de interés"

Las vacunas contra el coronavirus "aparentemente también funcionarían" para la variante Mu, aseguró este jueves el ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires Nicolás Kreplak, aunque dijo que el análisis de esta nueva cepa está en etapa preliminar en el mundo.

La cepa acaba de clasificarse como "variante de interés" por la Organización Mundial de la Salud (OMS) que advirtió que tiene una importante prevalencia en Colombia -país en la que se identificó por primera vez el pasado enero- y en Ecuador, donde representa el 39 % y 13 % de casos, respectivamente. La variante presenta mutaciones que podrían indicar un riesgo de "escape inmunitario" o resistencia a las vacunas, y se requerirán estudios adicionales para comprender sus características, precisó el informe.

Sin embargo, el estudio de esta variante que se está llevando adelante a nivel internacional indica que, contrariamente a lo que pasa en los dos países sudamericanos, la prevalencia global de Mu se redujo y ahora representa menos del 0,1 % de casos.

"Está en análisis su impacto y su capacidad de producir contagios masivamente, van pocos días desde que se aisló, hay que verlo todavía, estamos observando", dijo Kreplak a radio Continental, al ser consultado sobre la variante Mu.

El sanitarista indicó que si bien los estudios son preliminares y que "todavía no se puede determinar cuál es su impacto" ya que "falta un tiempo más de cocimiento", adelantó que "aparentemente" las vacunas también funcionarían contra esta variante. "Se ha visto que existen algunas complicaciones pero todavía estamos observándolo", sostuvo y remarcó que se trata de "un virus que muta mucho".

En la misma línea, aseguró que mientras mucha población no esté vacunada "aumenta mucho el riesgo de más mutaciones", pero insistió en que "aparentemente, como todo lo que viene sucediendo hasta ahora, las vacunas funcionarían, pero son observaciones totalmente preliminares".

"Esta nueva variante Mu presenta tres mutaciones en la proteína S o proteína Spike, que le dan alta contagiosidad y posibilidad de eludir las vacunas existentes. Se la ha detectado en 45 países y en Colombia representa ya el 40% de la circulación interna y responsable de numerosas muertes en ese país. Si bien está en estudio, no se sabe aún si puede competir con la variante Delta", considera a elDiarioAR el epidemiólogo Carlos di Pietrantonio.

Variantes: por qué se clasifican como "de interés" y "de preocupación"

La aparición en 2020 de variantes que presentaban un riesgo agravado para la salud pública mundial llevó a la OMS a caracterizarlas como "de interés" o como "preocupantes", a fin de jerarquizar las actividades de vigilancia e investigación a nivel mundial.

No obstante, algunas mutaciones pueden afectar las propiedades del virus e influir, por ejemplo, en su capacidad de propagación, la gravedad de la enfermedad que provoca o la eficacia de las vacunas, medicamentos u otras medidas para combatirlo.

"Se clasifican como "variante de interés" cuando se sugiere la posibilidad de optar una o más medidas de salud pública tanto para la vigilancia secuencial, laboratorio, o investigación epidemiológica. Las "de interés" tienen que ver con que hay variaciones en los marcadores genéticos específicos a los que se ha asociado (el virus) a cambios en la unión al receptor, o a una menor neutralización para los anticuerpos que se producen, ya sea por haber tenido la infección del covid anteriormente o por haberse vacunado. También se puede ver una menor eficacia en los tratamientos y el posible impacto que puede complicar en el diagnóstico o aumento posible de la transmisión o gravedad de la enfermedad", indica el Dr. Adrián Rosa médico por la Universidad de Buenos Aires y Comunicador en Salud.

Se denomina "variante de preocupación" cuando "hay evidencia de una mayor transmisibilidad o que pueda generar una enfermedad más grave, por lo cual es mas peligroso, tanto que se puede ver, monitorear o controlar en el aumento de hospitalizaciones de personas o aumento de mortalidad. También puede verse o presentar una reducción de la neutralización de los anticuerpos", agrega.

Cuatro de las variantes han sido calificadas por la OMS como "preocupantes", incluidas la Alfa y la Delta, mientras que otras cinco fueron calificadas como "de interés", incluida la Mu.

Después de su detección en Colombia, la variante Mu ha sido encontrada también en Europa.

¿Por qué a aparecen nuevas variantes?

Todos los virus, incluído el coronavirus, causante de la Covid-19, mutan con el tiempo y la mayoría de las mutaciones tienen poca o ninguna incidencia en las características del virus.

"Hay que compararlo con el virus de la gripe", propone Rosa: "Normalmente todos los años el virus de la gripe tiene unos cambios y mutaciones que hace que la vacuna cambie. Es normal que un virus tenga cambios o variantes".

Pero en el caso del coronavirus, lo que preocupa es que se trata de un virus nuevo; "Con población en los cuales hay países que han vacunado mucho, en otros más o menos, y en otros nada. Entonces el riesgo está que al hacerse la vacunación de forma tan desigual y diferente, le da más posibilidades al virus de que pueda haber alteraciones: ya sea en el contacto inter-humano, al no respetar las medidas sanitarias, mantener las distancia".

En la teoría, la ciencia busca que "si estuviera todo el mundo vacunado al mismo tiempo" se supone "se cortaría la posibilidad de tantos contagios o cambios y mutaciones" pero "es hipotético", resalta.

También se pone en discusión el rol de la tercera dosis como refuerzo. "No hay un acuerdo entendido que si el virus va teniendo variantes una tercer dosis no aseguraría la protección: es todo teórico; porque si el virus modifica la forma en que se relaciona, no hay seguridad que dando la tercer dosis pueda la protección. Es una posibilidad que podría proteger más o no, dependiendo del tipo de vacuna, organismo y mutaciones del virus".

"Muchas veces hay cosas que la ciencia puede saber, no saber y otras cosas que son verdad y luego sufren cambios y modificaciones. Israel, que había sido ejemplo con un 70 % de población vacunada con dos dosis, empezó a tener brotes con variante Delta; por lo que confunde con respecto a lo que se esperaba en la forma de controlar el Covid y hay sorpresas". Por esta razón "hay que ser cautos con la información para no generar miedo, pero estamos inmersos en algo que no sabemos dónde está la salida. Hoy decimos que es vacunar lo más posible, ventilar, usar el barbijo y evitar aglomeraciones. Es la base general para la que hay que trabajar para el control", cerró.

Con información de agencia Télam y EFE

AB